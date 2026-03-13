Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH đỗ chắn đường

Ngày 13-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận phản ánh về một vụ việc người lái xe Range Rover có hành vi dừng xe giữa đường, xuống xe dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe chiếc hiệu Honda SH đang đỗ ven đường. Qua đó, Cục đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.



Người đàn ông dùng vật nhọn chọc liên tiếp vào bánh chiếc xe. Ảnh: Gif

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại vào lúc 20 giờ 58 ngày 12-3, chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.xx đang dừng đỗ trong một con ngõ nhỏ, phía bên phải có một nam thanh niên đang dắt một chiếc xe máy Honda SH. Sau đó, nam thanh niên nói với tài xế ô tô rằng "chủ xe đã khoá cổ chiếc xe máy".

Sau khi xuống xe, tài xế ô tô đã cầm một thứ giống vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy, rồi thản nhiên lên xe ô tô.