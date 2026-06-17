Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bất ngờ lao ra đường chặn đầu ô tô rồi nằm ngang trên mặt đường đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Clip người phụ nữ nằm giữa đường (nguồn: MXH)

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang xác minh vụ việc một người phụ nữ có hành vi chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường.



Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/6, trên tuyến Quốc lộ 9C, đường nối xã Lệ Thủy và xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô cho thấy, bên đường có một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm đứng cạnh một người đàn ông ngồi trên xe máy. Khi ô tô tiến đến, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu xe.

Người phụ nữ nằm giữa đường (ảnh chụp từ clip)

Ít giây sau, người này nằm ngang trên mặt đường, cản trở phương tiện tiếp tục di chuyển. Để bảo đảm an toàn, tài xế xe ô tô đã giảm tốc độ, quan sát và lái xe lách qua vị trí người phụ nữ nằm rồi tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, người đàn ông đi cùng người phụ nữ được ghi nhận đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường khoảng vài trăm mét trước khi quay xe trở lại nơi người phụ nữ nằm giữa đường.

Sau khi đoạn clip được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân, động cơ của người phụ nữ và làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, ngày 29/4, khu vực Phố Nả, thuộc xã Quảng Oai, Hà Nội người dân quay được đoạn video người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy trên đường .

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng, đây là hành vi nguy hiểm cần phải lên án. Cả tài xế và người đàn ông nằm trên nắp capo xe đều coi thường tính mạng của bản thân và người khác. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây ra tai nạn chết người.

Bên cạnh đó, có ý kiến bày tỏ, dù xảy ra vấn đề gì thì tài xế ô tô cần bình tĩnh để giải quyết, không thể điều khiển xe đi trên đường như vậy.