Cuộc đời gắn liền với chim chóc và những chuyến thám hiểm của "bệnh nhân số 0"

Leo Schilperoord, nhà điểu học người Hà Lan 70 tuổi, vừa được xác định là “bệnh nhân số 0” trong ổ dịch hantavirus chết người liên quan tới du thuyền thám hiểm MV Hondius.

Ông Leo Schilperoord được cho là đã nhiễm chủng Andes, biến thể hantavirus cực hiếm có khả năng lây từ người sang người, sau chuyến đi tới một bãi rác gần thành phố Ushuaia ở miền nam Argentina, nơi nổi tiếng với giới quan sát chim hoang dã.

Leo Schilperoord cùng vợ là Mirjam Schilperoord, 69 tuổi, sống tại làng Haulerwijk, Hà Lan. Hai người dành nhiều tháng du lịch khắp Nam Mỹ, đi qua Chile và Uruguay trước khi quay lại Argentina vào cuối tháng 3/2026.

Cặp đôi nổi tiếng trong giới yêu chim tại Hà Lan. Từ năm 1984, họ đã đồng tác giả một nghiên cứu về loài ngỗng chân hồng đăng trên tạp chí điểu học Hà Lan Het Vogeljaar.

Các chuyến đi của họ kéo dài khắp thế giới. Năm 2013, cả hai từng tham gia tour quan sát chim và động vật hoang dã kéo dài 12 ngày tại Sri Lanka và ghi lại trải nghiệm phát hiện loài cú hiếm Serendib Scops Owl.

Theo các báo cáo, ngày 27/3, hai vợ chồng đã tới bãi rác đô thị gần Ushuaia. Dù người dân địa phương tránh xa khu vực này, đây lại là điểm đến quen thuộc của giới quan sát chim vì có thể bắt gặp loài chim caracara họng trắng, còn gọi là caracara Darwin.

Nhiếp ảnh gia và hướng dẫn viên địa phương Gaston Bretti cho biết: “Việc các nhà quan sát chim tới bãi rác là rất phổ biến vì ở đó có nhiều loài chim. Đây là một núi rác đã vượt xa giới hạn ban đầu mà chính quyền thiết lập”.

Giới chức y tế tin rằng chính bãi rác này là nơi cặp đôi tiếp xúc với chủng Andes của hantavirus. Virus được mang bởi loài chuột lúa đuôi dài và có thể lây qua việc hít phải các hạt khí dung chứa chất bài tiết hoặc nước tiểu của động vật nhiễm bệnh.

Khác với phần lớn virus hanta khác, chủng Andes có khả năng lây truyền giữa người với người nếu tiếp xúc gần trong thời gian dài.

Phát bệnh trên du thuyền giữa hành trình

Ngày 1/4, hai vợ chồng lên tàu MV Hondius tại Ushuaia. Chưa đầy một tuần sau, ông Leo bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy.

Tình trạng của ông chuyển biến xấu rất nhanh và ông qua đời trên tàu vào ngày 11/4.

Con tàu do Hà Lan vận hành khi đó chở theo 112 hành khách khác, phần lớn là các nhà khoa học và người yêu thích quan sát chim.

Đến ngày 24/4, khi tàu cập đảo Saint Helena, bà Mirjam xuống tàu cùng thi thể chồng và bay tới Johannesburg để nối chuyến về Hà Lan bằng hãng KLM.

Tuy nhiên, nhân viên hãng bay nhận thấy bà có dấu hiệu sức khỏe bất thường và từ chối cho lên máy bay. Bà sau đó gục tại sân bay Johannesburg và qua đời chỉ một ngày sau đó, được cho là vì nhiễm cùng loại virus.

Tại quê nhà Haulerwijk, số tháng 4 của tạp chí địa phương đã đăng lời tưởng niệm dành cho hai vợ chồng: “Như những cánh chim đang bay. Chúng tôi sẽ nhớ họ và những câu chuyện họ kể”.

