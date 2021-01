Xạ thủ đặc nhiệm Anh tiêu diệt 5 tay súng IS chỉ bằng một phát bắn

Theo Daily Mail, xạ thủ dày dạn kinh nghiệm sử dụng súng bắn tỉa chuyên dụng Barrett .50 cal, bắn một phát đạn duy nhất trúng ngực tay súng IS.



Phát đạn kích nổ thiết bị đánh bom tự sát mà tay súng IS đeo trên người, tạo ra vụ nổ lớn khiến 4 tay súng IS khác đứng gần đó thiệt mạng. Một trong số 5 tay súng thiệt mạng là chỉ huy cấp cao của IS.

Báo Anh cho biết, sự việc xảy ra ở Syria vào tháng 11 năm ngoái, khi các đặc nhiệm SAS của Anh tham gia vào một nhiệm vụ với mục tiêu là khủng bố IS.

Vũ khí xạ thủ Anh sử dụng là khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng Barrett .50 cal.

Các đặc nhiệm SAS khi đó đang theo dõi mục tiêu được cho là nhà máy chế tạo thuốc nổ của IS. Xạ thủ đặc nhiệm Anh với 20 năm kinh nghiệm quan sát thấy có 5 tay súng đứng tụ tập khá gần nhau.

Trước khi nổ súng, xạ thủ đã liên lạc về trung tâm chỉ huy để được lệnh tấn công. Nguồn tin tiết lộ trên tờ Daily Star: "Xạ thủ ban đầu dự định bắn một phát đạn tiêu diệt kẻ đeo thiết bị đánh bom tự sát, sau đó bắn phát đạn thứ hai tiêu diệt chỉ huy IS".

“Nhưng phải nói rằng đó là phát đạn may mắn. Tay súng IS đeo thiết bị đánh bom tự sát đã nổ tung”, nguồn tin nói thêm.



Khoảng cách xạ thủ đặc nhiệm SAS nổ súng là 916 mét, không quá xa để có một phát đạn chính xác. Xạ thủ sau đó đã được trọng thưởng vì thành tích trên.

Tuy nhiên, đây không phải là phát đạn tiêu diệt mục tiêu xa nhất trong lịch sử. Phát đạn xa nhất trong lịch sử quân sự đến nay được ghi nhận vào năm 2017.

Ở thời điểm đó, xạ thủ Canada đã tiêu diệt tay súng IS từ khoảng cách 3.450 mét, sử dụng súng bắn tỉa McMillan TAC-50. Viên đạn mất 10 giây để bay đến mục tiêu.