Một vụ xả súng đã xảy ra trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS John F. Kennedy (CVN-79) của Mỹ, khiến 1 thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS John F. Kennedy (CVN-79) của Mỹ.

Theo lời người phát ngôn Hải quân Mỹ, vụ nổ súng xảy ra vào sáng 8/6. Lực lượng cứu hộ và đội phản ứng nhanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người thiệt mạng được xác định là thủy thủ Jesse Braswell, một hạ sĩ quan.

Đồng đội của người thủy thủ bị tình nghi là người nổ súng, đã bị bắt giữ ngay lập tức và tạm giam trước khi xét xử.

Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra đối với người thủy thủ bị giam giữ và động cơ hành động của anh ta đang được xác định.

Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân (NCIS) đang dẫn đầu cuộc điều tra về thảm kịch này.

Tàu sân bay lớp Gerald R. Ford mới nhất hiện đang được hoàn thiện tại xưởng đóng tàu Newport News ở Virginia.

Vào tháng 2/2026, con tàu đã hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên do nhà sản xuất tiến hành.

Việc bàn giao chính thức cho Hải quân Mỹ và đưa vào biên chế dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027.