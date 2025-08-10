Xả súng kinh hoàng giữa Quảng trường Thời Đại ở New York, người dân hoảng loạn bỏ chạy thoát thân

Một vụ nổ súng đã làm rung chuyển Quảng trường Thời Đại (New York) vào rạng sáng ngày 9/8 (giờ địa phương), khiến ba người bị thương. Theo thông tin từ phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York, một phụ nữ 18 tuổi bị thương nhẹ ở cổ, trong khi một người đàn ông 65 tuổi và một thanh niên 19 tuổi bị trúng đạn. Cả ba nạn nhân đều đã được đưa đến Bệnh viện Bellevue và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng tại giao lộ giữa Đường 44 Tây và Đại lộ số 7, gần quán cà phê Hard Rock. Một cuộc tranh cãi giữa hai người được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng. Nghi phạm, được xác định là một thiếu niên 17 tuổi, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường và cảnh sát cũng đã thu giữ một khẩu súng.

Những hình ảnh tại hiện trường

Những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn sau vụ nổ súng khi nhiều người hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và đưa người bị thương lên xe cứu thương.

Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ủy viên Cảnh sát New York công bố thành phố đã ghi nhận số vụ xả súng và nạn nhân thấp nhất trong 7 tháng đầu năm 2025 kể từ khi bắt đầu thống kê. Cụ thể, đã có 412 vụ xả súng với 489 nạn nhân, đánh dấu tháng giảm thứ mười liên tiếp về tội phạm nghiêm trọng tại thành phố này. Tuy nhiên, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh, đặc biệt tại các điểm du lịch đông đúc.

Trước đó, vào tháng 7, một vụ xả súng khác đã xảy ra tại một tòa nhà văn phòng ở New York, khiến bốn người thiệt mạng. Nghi phạm Shane Tamura (27 tuổi, cựu cầu thủ bóng đá trung học) đã tự sát sau khi xả súng bừa bãi vào sảnh và một tầng trên của tòa nhà được cho là trụ sở của NFL. Vụ tấn công này cũng đã cướp đi sinh mạng của sĩ quan Didarul Islam, người được Sở Cảnh sát New York mô tả là "một trong những người xuất sắc nhất".