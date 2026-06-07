Một vụ nổ súng xảy ra gần Lễ hội Old West End ở thành phố Toledo, bang Ohio (Mỹ), khiến nhiều người bị thương, cảnh sát đang truy tìm nghi phạm liên quan.

Sở Cảnh sát Toledo cho biết các sĩ quan đang tích cực truy tìm nghi phạm sau khi nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường vào khoảng 17h30 (giờ địa phương).

Trên Facebook, cảnh sát Toledo cho biết "nhiều nạn nhân" được đưa đến các bệnh viện lân cận để điều trị. Hiện nhà chức trách chưa công bố số người bị thương cũng như tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Hiện lực lượng chức năng vẫn được triển khai dày đặc tại hiện trường.

Old West End Festival là lễ hội thường niên kéo dài hai ngày, diễn ra tại khu phố lịch sử của thành phố Toledo, nơi sở hữu một trong những quần thể nhà theo phong cách Victoria lớn nhất nước Mỹ. Theo kế hoạch, lễ hội khai mạc vào sáng thứ Bảy với cuộc diễu hành truyền thống cùng nhiều hoạt động như biểu diễn âm nhạc và chợ ẩm thực.

Hai người tham dự lễ hội cho biết họ đang hòa mình vào không khí sự kiện thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng, kéo theo cảnh tượng hỗn loạn. Trả lời đài WTOL - đơn vị liên kết của CNN, các nhân chứng mô tả hiện trường lúc đó là “hoàn toàn hỗn loạn” khi đám đông hoảng loạn tìm cách bỏ chạy.

“Khi tôi nghe ai đó hét ‘Mọi người lùi lại đi’, mọi người bắt đầu ngã xuống, chen lấn, vấp ngã. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, không nhìn thấy gì cả", một người đàn ông xin giấu tên kể lại. Một người đàn ông khác đi cùng ông - cũng yêu cầu giấu tên - nói với WTOL rằng anh nghe thấy ít nhất 10 tiếng súng.

CNN cho biết họ đã liên hệ với cảnh sát Toledo để tìm thêm thông tin.