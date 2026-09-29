Xã đảo biệt lập duy nhất tại Thủ đô Hà Nội, nơi chỉ có khoảng 6.600 người sinh sống

Vị trí địa lý đặc biệt này đã giúp xã tạo nên nét độc đáo hiếm có, không nơi nào khác trong Thủ đô sở hữu.

Xã đảo Minh Châu (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Xã Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Minh Châu (cũ) và một phần của xã Chu Minh, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì cũ). Sau khi sáp nhập, xã có diện tích 10,36 km², hơn 6.600 người.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, xã Minh Châu có đặc trưng địa lý biệt lập, cách trung tâm thành phố khoảng 60km.

Theo Cổng thông tin điện tử xã Minh Châu, xã nằm giữa bãi bồi sông Hồng, nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn: sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Vị trí địa lý đặc biệt này đã tạo nên nét độc đáo hiếm có, không nơi nào khác trong Thủ đô sở hữu.

Phản ánh rõ đặc thù của một xã đảo nằm biệt lập giữa thủ đô Hà Nội, diện tích nhỏ và dân số ít, kinh tế địa phương chủ yếu tập trung vào ngành nghề nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi. Trồng trọt chủ yếu là lúa và hoa màu, trong khi chăn nuôi lợn và bò sữa là phổ biến.

Đất đai tại địa bàn chủ yếu là bãi bồi phù sa màu mỡ, thuận lợi cho các loại cây ngắn ngày như ngô, đậu, bắp cải, chuối, đu đủ và phần lớn diện tích đất được sử dụng để trồng cỏ voi, phục vụ cho chăn nuôi bò sữa.

Về văn hóa, được thành lập từ năm 1955, Minh Châu có lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình khai hoang lập ấp của người Việt cổ. Xã mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được thể hiện qua các lễ hội truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa như đình, chùa, miếu.

Các di tích văn hóa tiêu biểu nhất tại xã Minh Châu là đình xóm Thượng (thôn Chu Chàng) được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố từ năm 2015. Một di dích khác là đình thờ Đức Thành Hoàng làng Lý Nhã Lang, người có công lớn trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Tùy vào thế kỷ thứ VII.

Bên cạnh đó, chùa Thượng là ngôi chùa cổ quan trọng của xã, nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống, góp phần duy trì đời sống tâm linh và nét văn hóa đặc sắc của người dân.

Xã Minh Châu cho biết, các di tích này không chỉ thể hiện giá trị lịch sử mà còn là điểm tựa tinh thần, thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu và góp phần phát triển du lịch văn hóa - sinh thái bền vững tại địa phương.