Wuling Mini EV 'bay màu' khỏi website chính thức tại Việt Nam: Cái kết sớm cho mẫu xe khai mở phân khúc?

Website chính thức của Wuling Việt Nam hiện không còn hiển thị mẫu xe điện Mini EV. Trong danh mục sản phẩm, hãng chỉ còn duy nhất mẫu Wuling Bingo. Đáng chú ý, phía hãng không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc dừng bán Mini EV.

Danh mục sản phẩm của Wuling Việt Nam chỉ còn mỗi dòng Bingo. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ từ một số tư vấn viên đại lý, Wuling Mini EV đã ngừng bán từ khá lâu và hiện hãng tập trung hoàn toàn vào việc phân phối Bingo. Các tư vấn viên cũng cho biết, trên thị trường gần như không còn xe mới, nguồn cung hiện tại chủ yếu là xe đã qua sử dụng được rao bán lại.

Wuling Mini EV từng ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2023, được xem là mẫu ô tô điện mini đầu tiên chính thức mở bán trong nước, khai mở một phân khúc hoàn toàn mới ở thời điểm đó. Khi đó, tên đầy đủ của xe là Wuling HongGuang MiniEV. Mẫu xe gây chú ý khi công bố mức giá khởi điểm từ 239 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với phần lớn ô tô cỡ nhỏ trên thị trường.

Wuling Mini EV trong buổi lễ ra mắt. Ảnh: Wuling

Ở giai đoạn đầu, Mini EV được phân phối với 4 phiên bản. Tuy nhiên về sau, danh mục sản phẩm được rút gọn còn 2 phiên bản gồm LV2 120 km (giá 197 triệu đồng) và LV2 170 km (giá 231 triệu đồng).

Về trang bị, Mini EV LV2 sở hữu đèn pha halogen dạng projector, đèn định vị LED, logo Wuling phát sáng phía trước. Nội thất ở mức cơ bản với hệ thống âm thanh 2 loa, camera lùi và tấm che nắng cho vị trí lái.

Thời gian sạc đầy dao động từ 6,5 đến 9 tiếng tùy dung lượng pin. Ảnh: AP Team

Mẫu xe này được bán với 2 cấu hình pin tại Việt Nam. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin dung lượng 9,6 kWh, cho tầm vận hành 120 km và thời gian sạc đầy khoảng 6,5 tiếng. Trong khi đó, bản cao hơn trang bị pin 13,4 kWh, có thể di chuyển tối đa 170 km sau mỗi lần sạc và cần khoảng 9 tiếng để nạp đầy pin.

Nội thất Mini EV ở mức cơ bản, tập trung vào nhu cầu di chuyển đô thị. Ảnh: AP Team

Việc Mini EV rút khỏi website chính thức cũng đồng nghĩa phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam tiếp tục thu hẹp lựa chọn. Nếu như trước đây thị trường có thêm một phương án giá rẻ đến từ Wuling, thì hiện tại “cuộc chơi” gần như chỉ còn lại hai cái tên là VinFast VF 3 và Bestune Xiaoma.

Trong đó, VF 3 thu hút sự chú ý nhờ lợi thế thương hiệu nội địa và hệ thống phân phối rộng, còn Bestune Xiaoma là mẫu xe điện cỡ nhỏ nhập khẩu, định vị ở nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển đô thị với chi phí thấp. Sự rút lui của Mini EV khiến phân khúc ô tô điện mini gần như trở thành sân chơi của VF 3 - mẫu xe đã tiêu thụ được 44.585 xe trong năm 2025, qua đó trở thành mẫu xe ô tô bán chạy nhất toàn thị trường.