Wuling Macaron lộ thông số tại Việt Nam: Bản đắt nhất có 2 màn hình, phanh điện tử, nhiều công nghệ an toàn hơn, chạy 300km/sạc

Trước thời điểm ra mắt chính thức, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe điện cỡ nhỏ Wuling Macaron, đồng thời hé lộ loạt thông số kỹ thuật và trang bị của xe. Những thông tin ban đầu cho thấy mẫu xe này sẽ có hai phiên bản với sự khác biệt đáng kể về tiện nghi và an toàn.

Wuling Macaron được đại lý tiết lộ thông số cho các phiên bản 5 cửa. Ảnh: Đại lý

Fanpage của Wuling Việt Nam trước đó đã chia sẻ hình ảnh và thông tin liên quan đến việc mở bán Macaron mới. Dù hãng chưa công bố giá chính thức, phía đại lý cho biết mức giá dự kiến là 269 triệu đồng cho bản 205 km và 329 triệu đồng cho bản 300 km. Cả hai phiên bản đều có cấu hình 5 cửa và được lắp ráp trong nước, tuy nhiên hiện chưa được đưa về đại lý.

Ngoài ra, người bán cho biết khách đặt mua ở thời điểm hiện tại sẽ được ưu đãi 12 triệu đồng tiền mặt, đồng thời tặng kèm bộ sạc 7 kW trị giá 13,5 triệu đồng. Với ưu đãi này, giá khởi điểm thực tế của Macaron mới chỉ từ 257 triệu đồng. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt và bắt đầu bàn giao tới khách hàng vào tháng 6/2026.

Giá bán dự kiến của xe cũng được tiết lộ từ trước, khả năng khớp với giá chính thức. Ảnh: Đại lý

Theo thông tin từ đại lý, bản 205 km không có màn hình phụ thứ hai 8 inch, hệ thống giải trí chỉ dừng ở mức nghe nhạc USB, Bluetooth và FM, chưa hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. Xe dùng đèn halogen, gương chỉnh tay và có 2 loa phía trước. Một số trang bị cơ bản như 4 cửa gió điều hòa và cửa sổ chỉnh điện vẫn được duy trì.

Nội thất đơn giản, đủ dùng trong tầm giá. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, bản 300 km được bổ sung màn hình phụ 8 inch, nâng cấp lên đèn LED và sử dụng chìa khóa điện tử. Tuy nhiên, hệ thống giải trí vẫn chưa hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Về an toàn, bản tiêu chuẩn chỉ có 1 túi khí cho ghế lái, còn bản cao hơn có 2 túi khí phía trước. Cả hai đều có ISOFIX, camera lùi và cảnh báo lùi, nhưng tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc chỉ xuất hiện trên bản 300 km.

Sự khác biệt tiếp tục thể hiện ở hệ thống phanh. Bản 205 km dùng phanh đĩa trước và tang trống sau, đi kèm phanh tay cơ. Bản 300 km nâng cấp lên phanh đĩa cả trước và sau, tích hợp phanh tay điện tử và Auto Hold. Các công nghệ như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp và kiểm soát lực kéo cũng chỉ có trên phiên bản cao hơn.

Xe điện cỡ nhỏ, phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị của cả gia đình. Ảnh: Đại lý

Cả hai phiên bản đều sử dụng mâm 13 inch, có ABS và EBD. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau, lái trợ lực điện. Dung lượng pin lần lượt là 16,2 kWh và 25,1 kWh (loại LFP), cho tầm vận hành tương ứng 205 km và 300 km. Trọng lượng xe ở mức 780 kg và 845 kg, khoảng sáng gầm 120 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm.

Chính sách bảo hành được áp dụng chung với 4 năm hoặc 120.000 km cho thân xe, và 7 năm hoặc 150.000 km cho pin và động cơ.

Từ những thông tin được tiết lộ, có thể thấy Wuling Macaron hướng đến nhóm khách hàng phổ thông với cấu hình đơn giản ở bản tiêu chuẩn, trong khi bản 300 km đóng vai trò là lựa chọn cao hơn với nhiều trang bị an toàn và tiện nghi hơn.