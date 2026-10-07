Wuling Darion đã về đại lý tại Việt Nam: MPV điện cửa lùa như Carnival có giá dự kiến hơn 700 triệu đồng, ít nhất 2 bản, chạy tới 500km/sạc

Chiếc Wuling Darion lộ diện tại đại lý ở Việt Nam có ngoại hình khác một chút so với xe từng xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải, cho thấy mẫu MPV điện có thể được bán với nhiều phiên bản.

Wuling Darion đã về đại lý

Wuling Darion đã xuất hiện tại một đại lý ở Việt Nam, cho thấy mẫu MPV 7 chỗ đang tiến gần hơn tới thời điểm bán chính thức. Trước đó, mẫu xe này từng được bắt gặp tại một trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội hồi tháng 9.

Chiếc Wuling Darion đã xuất hiện tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Chiếc Darion xuất hiện tại đại lý mang ngoại thất màu trắng, kết hợp nội thất tông nâu. Xe mang thiết kế MPV vuông vức, cửa trượt bên hông và cách bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2+2+3.

Việc xe đã xuất hiện tại đại lý cũng nối tiếp những thông tin trước đó từ phía Wuling và các đại lý. Từ giữa tháng 8, một số tư vấn bán hàng đã bắt đầu nhận đặt cọc Darion với giá dự kiến trên 700 triệu đồng. Trước đó, Wuling từng xác nhận Darion nằm trong kế hoạch ra mắt tại Việt Nam trong quý IV/2026.

Sẽ có ít nhất 2 phiên bản Darion?

Website chính thức của Wuling Việt Nam hiện đang liệt kê 3 cấu hình Darion, gồm Darion 450 km (EV), Darion 500 km (EV) và Darion PHEV. Tuy nhiên, phía đại lý cho biết ban đầu xe chỉ được phân phối với cấu hình thuần điện (EV).

Đáng chú ý, chiếc Darion tại đại lý sử dụng bộ mâm đa chấu giống hình công bố trên website, trong khi chiếc xe từng xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội dùng bộ mâm thiết kế dạng kín hơn. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định riêng thiết kế mâm là dấu hiệu nhận diện từng phiên bản, bởi Wuling cũng có thể thay đổi thiết kế mâm hoặc ốp mâm giữa các lô xe.

Bộ mâm chiếc xe ở đại lý khác với bộ mâm chiếc được bắt gặp trong trung tâm kiểm tra khí thải. Ảnh: Đại lý, Ta Long

Wuling Darion còn có gì đặc biệt?

Wuling Darion có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.910 x 1.850 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm. So với Toyota Innova Cross, Darion dài hơn 155 mm và có chiều dài cơ sở lớn hơn 60 mm, trong khi chiều rộng tương đương. Xét về kích thước, mẫu MPV Trung Quốc nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival.

Điểm nổi bật nhất nằm ở cửa trượt bên hông. Đây là trang bị thường xuất hiện trên những mẫu MPV lớn như Kia Carnival nhưng khá hiếm ở nhóm xe dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Cửa trượt hiếm khi xuất hiện trên một mẫu xe có giá dưới 1 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Những hình ảnh mới cho thấy Darion tại Việt Nam sử dụng nội thất hai tông màu đen - nâu. Hàng ghế thứ hai là dạng ghế độc lập với bệ tỳ tay lớn. Ở phía trước, xe có màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch đặt nổi trên táp-lô, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Thiết kế khu vực điều khiển tối giản với ít nút vật lý.

Nội thất tối giản và hiện đại theo xu hướng chung. Ảnh: Đại lý

Tại Việt Nam, Wuling hiện công bố hai phiên bản EV với phạm vi hoạt động 450 km và 500 km, trong khi thông số động cơ và dung lượng pin chi tiết chưa được công bố đầy đủ. Để tham khảo, Darion EV tại Indonesia sử dụng mô-tơ điện công suất 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm và bộ pin Magic Battery Pro dung lượng 60,6 kWh. Phiên bản này có phạm vi hoạt động tối đa 540 km theo chuẩn CLTC.