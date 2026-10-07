Tin vui cho tất cả người dân mua ô tô tháng 10: Nhiều xe giảm giá, có mẫu giảm tới 220 triệu đồng

Một mẫu SUV đô thị của Toyota vừa được hỗ trợ 74 triệu đồng lệ phí trước bạ, trong khi mẫu SUV cỡ lớn của Hyundai được giảm tới 220 triệu đồng trong tháng 10.

Bước sang tháng 10, các hãng xe lớn tại Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi để tăng sức hút với khách hàng, nhằm tăng tốc tới mục tiêu doanh số và xả bớt hàng tồn, theo Tiền Phong.

Yaris Cross hybrid giảm 74 triệu đồng

Toyota giữ nguyên chương trình khuyến mãi cho các mẫu xe chủ chốt gồm Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross như tháng trước. Tùy phiên bản, ưu đãi gồm giảm 50-100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng trị giá 41-75 triệu đồng, hoặc hỗ trợ lãi suất tài chính.

Toyota Yaris Cross bản hybrid.

Yaris Cross, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu, đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản hybrid (HEV), tương đương 74 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 654 triệu đồng. Bản máy xăng được giảm 50 triệu đồng, còn 600 triệu đồng. Mức hỗ trợ dành cho Yaris Cross hybrid trong tháng 10 cao hơn tháng liền trước.

Tháng 9 vừa qua, Toyota bán được 7.114 xe, bao gồm Lexus, tăng 45% so với tháng 8.

HR-V bổ sung bản hybrid vào danh sách ưu đãi

Honda chuyển trọng tâm kích cầu sang dòng HR-V trong tháng 10. Hãng bổ sung phiên bản hybrid vào danh sách ưu đãi với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 42 triệu đồng, đưa giá thực tế của HR-V e:HEV RS xuống dưới 800 triệu đồng.

Các bản HR-V G và L tiếp tục được tặng 50 triệu đồng tiền mặt, còn 619 triệu đồng và 700 triệu đồng. Mẫu MPV BR-V, giá 629-705 triệu đồng, tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở cả hai phiên bản, tương đương giảm 62-70 triệu đồng. Dòng sedan City không còn trong khuyến mãi, dấu hiệu phiên bản mới 2026 chuẩn bị ra thị trường.

Santa Fe giảm sâu nhất 220 triệu đồng

Mitsubishi gần như giữ nguyên khuyến mãi so với tháng trước. Mọi phiên bản MPV Xpander, giá 568-699 triệu đồng, đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, tổng giá trị 67-95 triệu đồng. Bản Triton 4WD AT Premium vừa ra mắt cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, tổng giá trị 58 triệu đồng.

Hyundai Thành Công giảm sâu nhất ở mẫu Santa Fe, lên tới 220 triệu đồng, theo Thể thao 247. Accent, Tucson và Creta có mức ưu đãi lần lượt 89 triệu, 79-85 triệu và 79 triệu đồng. Stargazer được ưu đãi 117 triệu đồng, Venue giảm 28 triệu đồng. Riêng Creta, người mua có thể chọn nhận toàn bộ ưu đãi bằng tiền mặt hoặc một phần tiền mặt kèm gói cốp điện.

Mức giảm cao đi kèm xe đời cũ

Suzuki và Subaru vẫn đang giảm giá mạnh để giải phóng xe sản xuất năm 2024 và 2025 còn tồn kho. Các mẫu Jimny, Crosstrek, Outback được giảm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm là thời điểm thuận lợi để mua ô tô nhờ nhiều mẫu mã và chi phí sở hữu tối ưu hơn. Khách hàng đủ điều kiện có thể vay tới 90% giá trị xe, chưa trả nợ gốc trong 6 tháng đầu, lãi suất 8,4%/năm cho gói 6 tháng. Dẫu vậy, mức giảm cao chủ yếu áp dụng cho xe đời cũ, có thể hạn chế phiên bản và màu sắc. Ưu đãi của Hyundai là tổng giá trị quy đổi từ giảm giá tiền mặt, ưu đãi Thẻ hội viên, quà tặng phụ kiện và gói gia hạn bảo hành, nên người mua cần hỏi rõ đại lý từng khoản.

Tham khảo từ Tiền Phong, Techz, Thể thao 247