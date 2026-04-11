WSJ: Tàu chiến Mỹ lần đầu vượt eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng phát

DIỄM CHÂU/VTC News |

Truyền thông Mỹ đưa tin các tàu chiến Hải quân nước này vượt eo biển Hormuz lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran nổ ra.

Wall Street Journal dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết 2 tàu khu trục của nước này mang tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tàu chiến Mỹ thực hiện hành trình này kể từ khi chiến sự nổ ra. Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng các tàu di chuyển từ phía đông vào Vịnh Ba Tư, sau đó quay trở lại Biển Ả Rập.

Tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ neo đậu tại Vịnh Panama, ngày 30/3/2026. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Theo Axios , đây không phải hành động phối hợp với Iran và được thực hiện nhằm mục tiêu bảo đảm tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế, đồng thời tạo niềm tin để các tàu thương mại quay trở lại tuyến vận tải huyết mạch này. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa được khởi động tại Pakistan.

Iran được cho là đã coi việc tàu Mỹ vượt eo biển là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đưa ra lời đe dọa tấn công, theo truyền thông nhà nước nước này. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Washington không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ Tehran.

TIN LIÊN QUAN

Eo biển Hormuz – nằm ngoài khơi phía nam Iran – là điểm trung chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Việc khôi phục lưu thông qua khu vực này là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Dù vậy, theo Axios , trong những ngày đầu sau khi thỏa thuận được công bố, rất ít tàu thương mại dám đi qua, song trong sáng 11/4, ít nhất ba siêu tàu chở dầu đi qua eo biển, dù lưu lượng này vẫn thấp hơn nhiều so với bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho rằng mối đe dọa chính đối với tàu thuyền là nguy cơ vướng thủy lôi, đồng thời khẳng định Washington đang bắt đầu quá trình “dọn sạch” eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ hoạt động vận tải toàn cầu.

“Chúng tôi đang bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz, như một động thái hỗ trợ các quốc gia trên toàn thế giới – bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức và nhiều nước khác ”, ông viết.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
