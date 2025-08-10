WSJ: Ông Putin đưa ra “đề xuất quy mô lớn” về ngừng bắn ở Ukraine – Chi tiết vừa được hé lộ

Đề xuất của ông Putin

Theo Wall Street Journal (WSJ), đề xuất này yêu cầu Kiev từ bỏ quyền kiểm soát vùng Donbass và chấp nhận quốc tế công nhận các vùng lãnh thổ đã mất, đổi lại Nga sẽ ngừng các hoạt động quân sự.

Đề xuất được ông Putin chuyển cho đặc phái viên của ông Trump – Steve Witkoff – trong chuyến thăm Moscow ngày 6/8. WSJ cho biết, thông tin này đã gây ra “những tranh luận ngoại giao gay gắt”. Một số quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại, cho rằng đây là cách Nga tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới từ Mỹ.

Theo các nguồn tin, ông Putin nói với ông Witkoff rằng Nga sẵn sàng ngừng bắn nếu quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ khu vực Donbass. Trong loạt cuộc điện đàm sau đó, ngoài ông Trump và ông Witkoff, còn có Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, cùng đặc phái viên của ông Trump về Ukraine – Keith Kellogg – tham gia thảo luận.

Theo WSJ, ông Putin đã đưa ra đề xuất quy mô lớn về ngừng bắn ở Ukraine. Ảnh: Axios

Kế hoạch hai giai đoạn và phản ứng

Quan chức châu Âu cho biết, đề xuất của Nga được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu, Ukraine rút quân khỏi Donbass và đường chiến tuyến hiện tại sẽ được “đóng băng”; giai đoạn sau, ông Putin và ông Trump sẽ thống nhất một kế hoạch hòa bình toàn diện, sau đó trình Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xem xét.

Trước đây, cả Moscow và Kiev đều bác bỏ phương án “đóng băng” xung đột. Tháng 11/2023, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga “không chấp nhận” giải pháp này vì “cần đạt được các mục tiêu đã đề ra”.

Một quan chức Ukraine tham gia cuộc trao đổi với ông Trump hôm 6/8 nói rằng Kiev không phản đối việc lắng nghe các đề xuất, nhưng coi ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ bước đi tiếp theo nào.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận ông Trump và nhóm an ninh quốc gia đang thảo luận “các con đường khả thi để đạt hòa bình” với phía Ukraine và châu Âu sau cuộc gặp Putin – Witkoff.

Ngoài WSJ, hãng tin Bloomberg cũng đề cập tới một kế hoạch hòa giải, theo đó Ukraine sẽ từ bỏ quyền kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LNR) và bán đảo Crimea. Nga sẽ dừng chiến dịch tấn công ở Kherson và Zaporizhzhia dọc tuyến hiện tại.

Ngày 8/8, ông Trump công khai cho rằng thỏa thuận hòa bình “sẽ bao gồm một số trao đổi lãnh thổ” và điều đó “sẽ có lợi cho cả hai bên”. Ông nói thêm rằng Tổng thống Zelensky “cần nhận được mọi thứ cần thiết, bởi ông ấy sẽ phải sẵn sàng ký một số điều khoản nhất định”.

Moscow vẫn kiên định yêu cầu quốc tế công nhận Crimea, DNR, LNR, cùng hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson thuộc Nga, đồng thời yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi bốn khu vực sau.