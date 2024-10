WP: Vài nghìn lính Triều Tiên tới Ukraine, lộ điểm tập kết; Kiev đối mặt kịch bản đáng sợ ở biên giới?

Ukraine: Nga đang huấn luyện "vài nghìn" lính bộ binh Triều Tiên

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/10 tuyên bố, Triều Tiên đang cung cấp cả nhân lực và vũ khí cho lực lượng Nga tại Ukraine.

"Chúng tôi thấy rằng liên minh giữa Nga và Triều Tiên đang ngày càng mạnh mẽ hơn" – Ông Zelensky nói. "Đây không chỉ là vấn đề chuyển giao vũ khí, mà còn là vấn đề cung cấp nhân lực từ Triều Tiên cho lực lượng vũ trang Nga".

Trước đó, hôm 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun cho biết, theo thông tin mà Seoul nắm được, binh lính Triều Tiên đang tham gia chiến đấu cùng quân đội Nga tại Ukraine.

"Quyết định triển khai quân đội thường trực rất có thể là do đã có các thỏa thuận chung giống như một liên minh quân sự giữa Nga và Triều Tiên" - Ông Kim nói.

Moscow ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 10/10 phát biểu trước báo giới, khẳng định thông tin cho rằng quân nhân Triều Tiên đang chiến đấu cùng lực lượng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là không đúng sự thật.

Ukraine và Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã đưa quân tới hỗ trợ Nga ở Ukraine. Ảnh: Independent

Hàn Quốc lần đầu tiên đề cập tới khả năng Triều Tiên đưa quân tới Ukraine vào tháng 6 năm nay. Theo quan chức Seoul, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ điều động 4 trong số 10 lữ đoàn công binh tới hỗ trợ Nga tại mặt trận Donbass.

Mỗi lữ đoàn công binh Triều Tiên có quân số khoảng 5.000 người, nâng tổng số binh sĩ được triển khai lên đến 20.000 người.

Tuy nhiên, với thông tin mới do Kiev đưa ra thì Bình Nhưỡng không chỉ triển khai công binh, mà cả lính bộ binh tới Ukraine.

Tờ Washington Post (WP - Mỹ) ngày 11/10 dẫn lời một quan chức tình báo quân sự giấu tên của Ukraine nói rằng, khoảng "vài nghìn" lính bộ binh Triều Tiên đang được Nga huấn luyện và có thể được triển khai đến tiền tuyến Ukraine vào cuối năm nay.

Cũng theo vị quan chức, các sĩ quan Triều Tiên đã có mặt trên thực địa tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga nắm quyền kiểm soát để quan sát lực lượng Nga và nghiên cứu chiến trường. Song, Kiev chưa thấy đơn vị Triều Tiên nào trực tiếp tham chiến.

Binh sĩ Triều Tiên sẽ trực tiếp tham chiến ở Ukraine? Ảnh: NK News

Truyền thông Ukraine nêu địa điểm tập kết lính Triều Tiên

Kênh truyền hình vệ tinh Espreso TV (Ukraine) ngày 13/10 dẫn thông tin từ phong trào du kích "Death to Russian Occupiers and Collaborators" của Ukraine cho biết, họ đã xác định được vị trí của lực lượng Triều Tiên tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát.

"Nguồn tin của chúng tôi cho biết, 3 bãi tập ở khu vực Mariupol đang ghi nhận hoạt động tích cực, đặc biệt là bãi tập gần làng Sartana, với sự tham gia của quân đội Triều Tiên. Hiện tại, khóa huấn luyện chuyên sâu với pháo binh đang diễn ra tại đó.

Các huấn luyện viên Triều Tiên đang thiết lập bãi tập và có lẽ hiện tại họ cảm thấy tự tin, an toàn. Nhiều cư dân của cộng đồng Sartana bắt đầu tích cực hợp tác với lực lượng Nga" - Espreso TV cho hay.

Ngoài binh sĩ, ông Andriy Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine cho biết Bình Nhưỡng đã cử các kỹ sư quân sự tới giám sát quy trình lực lượng Nga sử dụng đạn dược và tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp.

Kiev tuyên bố thiệt hại liên quan Triều Tiên

Tờ Kyiv Post của Ukraine đưa tin, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine ngày 3/10/2024 vào khu vực do Nga kiểm soát gần Donetsk đã khiến 20 quân nhân thiệt mạng, trong số đó có 6 sĩ quan từ Triều Tiên đến tham vấn với đối tác Nga. Ngoài ra, có thêm 3 binh sĩ Triều Tiên bị thương.

Trước khi cuộc tấn công diễn ra, phía Nga được cho là đã trình bày với các đại diện của Triều Tiên về việc đào tạo nhân lực để tấn công và phòng thủ.

Theo Washington Post, thông tin về việc quân nhân Triều Tiên thiệt mạng ở Ukraine mới đây được quan chức quân sự Kiev xác nhận, song lưu ý rằng đây là những người "không trực tiếp tham chiến, nhưng là quân nhân đang phối hợp với lực lượng Nga".

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp Quốc hội Hàn Quốc ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun nói "rất có khả năng" 6 sĩ quan Triều Tiên đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine gần Donetsk vào ngày 3/10, như truyền thông Ukraine đưa tin.

"Chúng tôi đánh giá rằng khả năng xảy ra thương vong trong số các sĩ quan và binh lính Triều Tiên ở Ukraine là rất cao, xét đến nhiều tình huống khác nhau" - Ông Kim cho biết, đồng thời nói thêm rằng Seoul dự đoán Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục gửi thêm quân để hỗ trợ Nga.

Theo các quan chức tình báo quân sự Ukraine, hiện vẫn chưa rõ các đơn vị Triều Tiên đang tham gia huấn luyện sẽ được triển khai ở mặt trận nào tại Ukraine. Một quan chức cho rằng, Moscow có thể triển khai lính Triều Tiên tại các khu vực biên giới Nga-Ukraine, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Nga tập trung vào mặt trận chính ở Ukraine.

"Điều này có thể tác động đáng kể tới tình hình, đặc biệt là tới việc cho phép Nga giải phóng lực lượng dự bị trong lãnh thổ" – Vị quan chức nói.

Một số chuyên gia Hàn Quốc đồng tình rằng, đây là một kịch bản khả thi.

Nếu viễn cảnh này xảy ra thì quân Nga có thể tập trung quân lực ồ ạt tấn công giành quyền kiểm soát các khu vực còn lại của tỉnh Donetsk, từ đó nhanh chóng đạt tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass - điều mà Kiev lo sợ nhất.

Triều Tiên được cho là đã vận chuyển các lô đạn pháo cho Nga. Ảnh: Reuters

Theo Washington Post, mặc dù việc Triều Tiên can thiệp vào tình hình nước ngoài là khá hiếm, nhưng trước đây họ cũng từng gửi quân nhân tới nước khác để hỗ trợ sử dụng vũ khí và công nghệ.

Năm 2016, theo nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc phụ trách theo dõi hoạt động của Bình Nhưỡng, các kỹ thuật viên tên lửa của Triều Tiên đã tới Damascus và ở lại cơ sở quân sự của Syria, giúp vận hành các nhà máy hóa chất và tên lửa ở Barzah, Adra và Hama.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng từng sử dụng viện trợ quân sự, như cung cấp vũ khí và đào tạo, để củng cố quan hệ song phương với các nước đang phát triển khác.

Hôm 9/10, theo tờ Kyiv Independent, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đốt cháy một kho vũ khí chứa đạn dược của Nga ở vùng Bryansk.

"Theo thông tin chúng tôi có, tên lửa và vũ khí pháo binh, bao gồm cả những loại đến từ Triều Tiên, và bom dẫn đường trên không đã được lưu trữ tại nhà kho này" - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Cũng theo cơ quan này, đây là Kho vũ khí thứ 67 của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga (GRAU), nằm gần thành phố Karachev.

Theo tờ Times of London, Triều Tiên đã trở thành nhà cung cấp đạn pháo chủ lực cho Nga. Các lô hàng của Triều Tiên chiếm khoảng một nửa trong tổng số 3 triệu đạn pháo mà Moscow sử dụng mỗi năm, trong đó ước tính 1,5 triệu viên đạn có nguồn gốc từ Bình Nhưỡng. Mặc dù có nhiều quả đạn pháo bị lỗi, nhưng chúng rất quan trọng trong việc duy trì các hoạt động quân sự của Nga ở tiền tuyến.

Hiện tại Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào liên quan.