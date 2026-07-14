World Cup 2030 - kỳ World Cup tốn kém nhất lịch sử: 6 nước đồng đăng cai trên 3 châu lục, chi phí di chuyển là cả vấn đề

Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup sẽ diễn ra trên ba châu lục với sáu quốc gia đồng đăng cai, hứa hẹn tạo nên giải đấu có quy mô lớn nhất và cũng tốn kém nhất kể từ khi FIFA ra đời.

Dù World Cup 2026 vẫn chưa khép lại và đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất để tìm ra nhà vô địch, những thông tin đầu tiên về kỳ World Cup tiếp theo đã sớm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới.

World Cup 2030 được đánh giá là một trong những kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử FIFA. Lần đầu tiên, giải đấu sẽ diễn ra trên ba châu lục với sáu quốc gia đồng đăng cai, tạo nên mô hình tổ chức chưa từng có tiền lệ.

Không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào năm 1930, World Cup 2030 còn được nhiều chuyên gia nhận định có thể trở thành kỳ World Cup tốn kém nhất trong lịch sử. Việc tổ chức tại nhiều quốc gia, trải dài từ Nam Mỹ sang châu Âu và châu Phi sẽ khiến chi phí dành cho hạ tầng, an ninh, vận chuyển và điều phối giải đấu tăng lên đáng kể so với các kỳ World Cup trước.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công bố các quốc gia đăng cai World Cup 2030 tại Đại hội FIFA năm 2024

Theo kế hoạch đã được FIFA thông qua, World Cup 2030 sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina, Paraguay, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Trong đó, ba quốc gia Nam Mỹ gồm: Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ chỉ tổ chức các trận đấu mở màn mang ý nghĩa kỷ niệm 100 năm, trước khi toàn bộ giải đấu chuyển sang châu Âu và châu Phi để tiếp tục các vòng đấu còn lại.

Việc tổ chức trên ba châu lục được xem là cách FIFA tôn vinh lịch sử của World Cup. Uruguay là quốc gia đăng cai và cũng là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu vào năm 1930. Argentina từng góp mặt trong trận chung kết đầu tiên, còn Paraguay là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), vì vậy cả ba quốc gia đều được lựa chọn tổ chức các trận đấu mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên, phía sau ý nghĩa lịch sử là một bài toán tổ chức khổng lồ. Khác với những kỳ World Cup trước đây chỉ diễn ra trong phạm vi một hoặc hai quốc gia, World Cup 2030 sẽ buộc các đội tuyển, ban huấn luyện, trọng tài, truyền thông và hàng triệu người hâm mộ phải di chuyển giữa ba châu lục. Điều này đồng nghĩa chi phí vận hành, an ninh, hậu cần, vận tải và tổ chức sẽ tăng lên đáng kể.

Để giảm bớt áp lực di chuyển, FIFA đã xây dựng một lịch thi đấu đặc biệt. Sáu đội tham gia các trận mở màn tại Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ có từ 11 đến 12 ngày nghỉ trước trận đấu thứ hai vòng bảng. Trong khi đó, các đối thủ của họ sẽ có khoảng 5-6 ngày để di chuyển từ Nam Mỹ sang châu Âu hoặc châu Phi và chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Đây có thể sẽ trở thành kỳ World Cup tốn kém nhất lịch sử

Đây được xem là phương án giúp hạn chế ảnh hưởng của quãng đường di chuyển dài hàng nghìn km, đồng thời đảm bảo các đội có đủ thời gian hồi phục thể lực. Bên cạnh việc trải rộng địa điểm tổ chức, World Cup 2030 còn có thể lập thêm một kỷ lục khác về quy mô.

Sau khi World Cup 2026 lần đầu mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển , FIFA vẫn chưa chốt số lượng đội tham dự World Cup 2030. Hiện tại, CONMEBOL đã chính thức đề xuất nâng quy mô giải đấu lên 64 đội nhằm kỷ niệm 100 năm World Cup.

Nếu phương án này được thông qua, World Cup 2030 sẽ có 16 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp, thay thế cơ chế lựa chọn các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất như tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, việc mở rộng lên 64 đội cũng đồng nghĩa số trận đấu sẽ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu về nhiều sân vận động hơn, lịch thi đấu dày đặc hơn và chi phí tổ chức cũng tăng lên đáng kể. Đây là một trong những lý do khiến nhiều chuyên gia nhận định World Cup 2030 nhiều khả năng sẽ trở thành kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Ở thời điểm hiện tại, sáu quốc gia đồng đăng cai gồm Uruguay, Argentina, Paraguay, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đã chắc chắn có suất tham dự với tư cách chủ nhà. Các đội tuyển còn lại sẽ tranh vé thông qua vòng loại khu vực, dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2027-2029.

Theo lịch trình sơ bộ, các trận đấu kỷ niệm 100 năm sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/6/2030 tại Uruguay, Argentina và Paraguay. Lễ khai mạc chính thức của World Cup sẽ được tổ chức vào ngày 13 hoặc 14/6/2030, trong khi trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 21/7/2030.

Dù vậy, FIFA vẫn chưa công bố quốc gia sẽ đăng cai trận chung kết cũng như chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc giải đấu sẽ có 48 hay 64 đội tuyển tham dự. Những thông tin này dự kiến sẽ được xác nhận trong thời gian tới khi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn chi tiết hơn.

Với quy mô trải dài trên ba châu lục, sáu quốc gia đồng đăng cai cùng khả năng tiếp tục mở rộng số đội tham dự, World Cup 2030 được kỳ vọng sẽ là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất, phức tạp nhất và cũng tiêu tốn nhiều nguồn lực nhất kể từ khi giải đấu ra đời cách đây một thế kỷ.

Tổng hợp (sbs, sports)