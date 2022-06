"Warren Buffett Nhật Bản" tiết lộ bí mật số 1 của thành công, giàu có và hạnh phúc

Ken Honda là tác giả của cuốn sách bán chạy "Happy Money: The Japanese Art of Making Peace With Your Money". Năm ngoái, ông đã có một bài viết đáng chú ý về thành công và sự giàu có trên CNBC.



Dưới đây là chia sẻ của tác giả 57 tuổi:

Bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc không phải là giàu có nhưng chúng ta thường thấy mọi người đều muốn có nhiều tiền hơn. Không nhiều người nói rằng họ đã có đủ hoặc quá nhiều tiền.

Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất trong 30 năm nghiên cứu về tiền bạc và hạnh phúc của tôi là doanh nhân và nhà đầu tư Nhật Bản Wahei Takeda. Tôi có vinh dự được ông cố vấn trong suốt 15 năm. Người đàn ông này đã dạy tôi nhiều bài học ý nghĩa để sống cuộc sống thành công và ý nghĩa.

Wahei Takeda (trái) và Ken Honda trong một sự kiện (Ảnh: Internet).

"Ngay cả khi đang thắng ở cuối hiệp thứ chín trong bóng chày, điều đó cũng chưa đảm bảo bạn sẽ thắng chung cuộc. Trò chơi tiền bạc cũng như vậy. Dù bạn giàu có ở tuổi 30 hay 40, nó không có nghĩa là bạn không thể gặp bất trắc và rơi vào cảnh khó khăn về tài chính", Takeda từng nói với tôi.



"Warren Buffett của Nhật Bản"

Takeda được mệnh danh là "Warren Buffett của Nhật Bản". Ông là một trong những nhà đầu tư có tiếng và thành công bậc nhất của xứ sở hoa anh đào. Năm 2006, ông là nhà đầu tư cá nhân số 1 ở Nhật Bản.

Takeda là người sáng lập công ty chuyên sản xuất những chiếc bánh quy có hình dáng giống quả trứng nhỏ mà vàng nhạt. Một điều thú vị là nhà máy có bật nhạc với phần lời là từ "arigato" – "cảm ơn" trong tiếng Nhật. Do đó, Tamago Boro, nhà phân phối lớn nhất của công ty, gọi sản phẩm này là "những chiếc bánh đã nghe ‘cảm ơn’ hàng triệu lần".

Theo Takeda, việc này giúp nhắc nhở rằng chính sự cống hiến của người lao động và sự trung thành của khách hàng là yếu tố then chốt giúp công ty phát triển theo năm tháng.

Chìa khóa cho cuộc sống hạnh phúc



"Maro" (viết tắt của magokoro trong tiếng Nhật – nghĩa là "trái tim chân thành") là triết lý trong cả kinh doanh lẫn cuộc sống của Takeda. Bản chất của "maro" là sự hài lòng và lòng biết ơn từ bên trong. Thành công ngày hôm nay của tôi là kết quả trực tiếp của việc thường xuyên được Takeda nhắc nhở rằng hãy "maro up" và chăm bày tỏ sự biết ơn hơn.

Ngoài kinh doanh bánh kẹo, Takeda còn tích cực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và nổi tiếng là một nhà từ thiện cộng đồng. Trong suốt sự nghiệp, ông đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người trong việc đóng góp để cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Ông luôn tin rằng lòng tốt và sự hào phóng mới là chìa khóa mở ra cánh cửa thịnh vượng và hạnh phúc.

Đạt được trạng thái "maro"

Takeda cho rằng khi kết nối với "maro" của mình, bạn sẽ nhận được không ít lợi ích cho cả bản thân và người xung quanh. Ông cho biết khi "maro" của bạn phát triển, có 3 điều xảy ra:

Một là bạn giống chiếc nam châm có khả năng phát ra và thu hút năng lượng tích cực. Điều này tạo ra một chu kỳ hạnh phúc cũng như dồi dào về nhiều mặt.

Hai là bạn trở nên đam mê hơn, nhiều năng lượng và động lực hơn để hoàn thành công việc. Bạn trở nên trực quan hơn và từ đó chọn cách tốt nhất để sống cuộc sống của bạn.

Cuối cùng, khi bạn bày tỏ lòng biết ơn nhiều hơn với cuộc sống, cuộc sống sẽ đáp lại bạn. Takeda nói rằng trong một xã hội mà phần đông bị ám ảnh bởi tiền bạc, cách đơn giản nhất để đạt đến trạng thái "maro" là bày tỏ lòng biết ơn và lan tỏa tới người khác thay vì luôn muốn hoặc yêu cầu nhiều hơn.

