Warren Buffett có động thái trái ngược bất ngờ khi S&P 500 tăng kỷ lục: Ông có biết điều gì mà Phố Wall không biết?

Nhà đầu tư huyền thoại điều hành Berkshire Hathaway này đã giúp tập đoàn có được mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường trong gần 60 năm qua.

Tính bình quân hàng năm, Berkshire Hathaway đạt mức tăng trưởng kép gần 20%, cao hơn nhiều so với 10% của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn. Không ngạc nhiên khi Buffett được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha”.

Trong bối cảnh thị trường tràn ngập sự hưng phấn gần đây, Warren Buffett vẫn giữ phong cách riêng. Dù S&P 500 có điều chỉnh trong tháng 4 do lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, chỉ số này nhanh chóng hồi phục và liên tục lập đỉnh mới. Dòng vốn ồ ạt chảy vào nhóm cổ phiếu công nghệ càng cho thấy sự lạc quan của giới đầu tư.

Nhưng Buffett không chạy theo đám đông. Ông thường đi ngược xu hướng và nhiều quyết định đầu tư của ông trái ngược với quan điểm phổ biến tại thời điểm đó. Chiến lược này đã mang lại thành công lớn cho ông và cho những ai tin tưởng vào các quyết định quan trọng của ông.

Vậy Warren Buffett đang làm gì lúc này? Trong khi S&P 500 tăng mạnh, ông lại đưa ra một động thái gây chú ý là tích lũy lượng tiền mặt kỷ lục. Quý 1 năm nay, tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn của Berkshire đạt đỉnh hơn 347 tỷ USD. Đến cuối quý 2, "núi tiền" vẫn ở mức cao khoảng 344 tỷ USD.

Lượng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn của Berkshire Hathaway.

Chiến lược đầu tư của Warren Buffett

Warren Buffett nổi tiếng là người không chạy theo xu hướng ngắn hạn và tránh đầu tư vào những lĩnh vực ông không hiểu rõ. Ông đặc biệt chú trọng mức giá cổ phiếu. Ông thường tìm kiếm các công ty chất lượng đang bị thị trường định giá thấp hoặc ít nhất là có mức giá hợp lý.

Một đặc điểm khác là ông thường nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Buffett từng nói đùa rằng thời gian nắm giữ lý tưởng của ông là “mãi mãi”. Thực tế, ông đã nắm giữ Coca-Cola từ cuối thập niên 1980 và đến nay vẫn chưa có ý định bán.

Tất nhiên, Berkshire vẫn thực hiện một số thương vụ mua mới. Chẳng hạn, trong quý 2, Buffett đã mua thêm cổ phiếu của tập đoàn bảo hiểm y tế UnitedHealth Group sau khi giá cổ phiếu này sụt giảm do những khó khăn ngắn hạn. Tuy nhiên, trong nhiều quý liên tiếp, Warren Buffett vẫn là bên bán ròng cổ phiếu.

“Không có gì thực sự hấp dẫn”

“Thường thì không có gì thực sự hấp dẫn. Rất hiếm khi chúng tôi tìm thấy nhiều cơ hội lớn cùng lúc”, Buffett viết trong thư gửi cổ đông gần đây. Đây chính là lý do lượng tiền mặt tại Berkshire tiếp tục tăng.

Các công ty công nghệ có thể mang lại lợi nhuận lớn trong dài hạn, nhưng với tư cách là nhà đầu tư giá trị, Buffett chọn cách tích lũy tiền mặt thay vì chạy theo xu hướng. Số tiền này giúp ông sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thị trường điều chỉnh và xuất hiện những "món hời" bị thị trường bỏ qua. Đây là chiến lược từng giúp ông thành công trong quá khứ.

Bài học cho nhà đầu tư

Điều này mang ý nghĩa gì với nhà đầu tư cá nhân? Nếu bạn theo phong cách đầu tư nắm bắt xu hướng, bạn vẫn có nhiều cơ hội, đặc biệt ở nhóm công ty công nghệ được hưởng lợi từ xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn có thể trở thành ngành hàng nghìn tỷ USD trong vài năm tới.

Nhưng dù chọn cách tiếp cận mạo hiểm hay thận trọng, bài học từ Warren Buffett vẫn có giá trị: nhìn xa hơn những xu hướng nóng và quan điểm ngắn hạn của phố Wall, tìm kiếm những cổ phiếu chất lượng bị định giá thấp có khả năng trở thành “người chiến thắng” trong tương lai.

Một danh mục cân bằng giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị theo phong cách Warren Buffett có thể giúp nhà đầu tư thành công trong dài hạn.

Theo Motley Fool﻿