Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), không thể phủ nhận Nga là một trong những bên thắng lợi đầu tiên và chính trong cuộc chiến Mỹ - Iran, bởi giá dầu tăng vọt đã thúc đẩy nền kinh tế nước này và chính quyền Tổng thống Trump đã nới lỏng các hạn chế đối với nguyên liệu thô của Nga.

Tuy nhiên, các chuyên gia được tờ WSJ phỏng vấn nhận định về lâu dài, cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với tham vọng toàn cầu của Nga. Cuối cùng, họ dường như là bên thua cuộc trong cuộc chiến ở Trung Đông: "Nga đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của việc Mỹ hành động thiếu kiềm chế".

Tờ WSJ cho biết Nga sẽ phải nỗ lực hơn nữa để duy trì mối quan hệ với các đối tác đang bị Mỹ tấn công, nhằm bảo toàn hình ảnh cường quốc toàn cầu của mình. Trong khi đó, Mỹ rõ ràng đang làm điều hoàn toàn ngược lại.

Bài báo nhấn mạnh, Iran - bất chấp các cuộc tấn công mạnh mẽ từ Mỹ và Israel, cho đến nay vẫn thể hiện khả năng phục hồi, rất có thể là với sự giúp đỡ bí mật của Nga.

Iran đã đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz, nơi từng vận chuyển 20% lượng dầu mỏ của thế giới. Cộng hòa Hồi giáo cũng tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hàng ngày, nhằm vào đồng minh của Mỹ và cơ sở hạ tầng của Lầu Năm Góc trong khu vực.

Có nhiều người tin rằng việc duy trì sức mạnh của Iran sẽ cho Nga cơ hội giữ vững vị thế ở Trung Đông, điều đó rất quan trọng đối với Nga sau khi mất Venezuela và có thể cả Cuba.

Nga muốn khẳng định rõ ràng việc họ có khả năng giúp các đối tác chống lại sức mạnh quân sự của Mỹ, nhưng điều này rõ ràng bất khả thi, tờ WSJ nhận xét.

Nga không thu được lợi ích ở Trung Đông, khi có nguy cơ họ lại mất một đồng minh quan trọng nữa.

Ấn phẩm WSJ lưu ý rằng vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Nga dường như không muốn tham gia vào cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ. Điện Kremlin đã cố gắng kéo Washington về phía mình trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhưng Nga ngày càng bày tỏ sự thất vọng, bởi vì chính sách đối ngoại của ông Trump đã vi phạm nghiêm trọng các lợi ích của họ. Như đã biết, Quân đội Mỹ đã bắt giữ một số tàu chở dầu có liên quan đến Nga.

Tổng thống Trump thậm chí còn can thiệp vào các khu vực vốn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nga. Cụ thể, năm 2025, ông đã mời Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đến Nhà Trắng.

Khi đó, ông Trump đã cố gắng giải quyết căng thẳng giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, vốn nhiều lần xung đột về các vùng lãnh thổ tranh chấp dọc biên giới chung kể từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ.

"Về khu vực Nam Kavkaz, dường như ông Trump đang cố tình chọc tức người Nga", bài viết nêu rõ.

Theo đánh giá của tờ WSJ, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa chính sách đối ngoại bành trướng của ông Trump và sự hiện diện toàn cầu của Điện Kremlin đã dẫn đến những lời kêu gọi ở Nga về một cách tiếp cận quyết liệt hơn trong quan hệ với Mỹ, khi mọi thứ đang rất bấp bênh.