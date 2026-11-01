VZ: Nga bắt chỉ huy căn cứ Leningrad, hé lộ bê bối rúng động - Vũ khí mới xuất hiện, chiến dịch Sumy bắt đầu

Một vụ bê bối rúng động đã nổ ra, liên quan tới hàng ngũ chỉ huy của Hạm đội Baltic. Lực lượng chức năng Nga khẩn cấp vào cuộc.

Tờ VZ của Nga đưa tin, tháng 11 mở đầu bằng những chuyển biến lớn trong tình hình Nga-Ukraine. Cùng lúc, vụ bắt giữ hai sĩ quan và thông tin về các loại vũ khí mới của Moscow thu hút sự chú ý.

Nga bắt chỉ huy cấp cao

Tại St. Petersburg, một vụ bê bối tham nhũng rúng động đã nổ ra, liên quan tới hàng ngũ chỉ huy của Hạm đội Baltic. Theo báo Fontanka, hai người bị bắt gồm Đại tá hải quân Alexei Suglobov, Chỉ huy Căn cứ Hải quân Leningrad, và Trung tá Alexei Ionov, người đứng đầu bộ phận công binh hải quân thuộc một đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga tại Lomonosov.

Trước đó, ngày 21/10, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Suglobov khi đang nhận 1,5 triệu rúp trên một đường phố tại Kronstadt. Theo cơ quan điều tra, khoản tiền này được chi để đổi lấy sự bảo trợ và việc cho doanh nghiệp thuê đất quân sự trái quy định.

Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: Jamestown Foundation

Ông Suglobov đảm nhiệm chức vụ chỉ huy căn cứ từ cuối năm 2025. Cơ quan điều tra cho rằng cũng từ thời điểm đó, cả hai sĩ quan thường xuyên nhận tiền của các doanh nhân để bảo trợ hoạt động kinh doanh và giao đất thuộc Căn cứ Hải quân Leningrad cho doanh nghiệp sử dụng trái pháp luật.

Cơ quan điều tra quân sự phụ trách Quân khu Leningrad đã khởi tố vụ án theo khoản 6, Điều 290 Bộ luật Hình sự Nga, về hành vi nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Cả hai sĩ quan đều bị cáo buộc theo điều khoản này.

Cụ thể, các doanh nghiệp khai thác cát và đá dăm trong khu quân sự tại Lomonosov, sau đó đổ phế thải xây dựng xuống những hố khai thác. Cách làm này giúp họ vừa kiếm tiền từ vật liệu xây dựng, vừa tiết kiệm hàng triệu rúp chi phí xử lý chất thải, đồng thời gây ô nhiễm môi trường.

Hồ sơ vụ án có kết quả khảo sát các khu đất liên quan, xác nhận sự tồn tại của những hố khai thác và việc phế thải xây dựng đã được đổ xuống đó.

Hai bị can bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần, với tổng số tiền lên tới hàng triệu rúp. Tòa án Quân sự đồn trú số 224 đã ra lệnh tạm giam cả hai trong hai tháng. Cuộc điều tra tiếp tục; hai sĩ quan có thể đối mặt mức án lên tới 15 năm tù.

Vũ khí mới nhất của Moscow

Bên cạnh vụ án trong lực lượng hải quân, bản tin của VZ đề cập những thay đổi trong hoạt động tập kích và kho vũ khí của Nga.

Trong hai tuần qua, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga gia tăng đáng kể cường độ không kích vào tây bắc Donbass và đông nam tỉnh Kharkov.

Theo dữ liệu giám sát của kênh “Biên niên sử Geran”, lần đầu tiên các loại đạn tuần kích thông thường đã đánh trúng thành phố chiến lược Barvenkovo sau hành trình hơn 80 km. Đây là trung tâm hậu cần cung cấp nguồn tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại Donbass.

Bài viết cho rằng những bước tiến của quân đội Nga quanh Konstantinovka và Druzhkovka đã tạo điều kiện đưa trung tâm này vào tầm tập kích. Chiến thuật mới cùng việc nâng cấp vũ khí cũng giúp Nga tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn vào sâu tới 75 km.

Vũ khí được cho là biến thể mới khác của UAV Geran-5. Ảnh: Militarnyi

Theo VZ Ukraine đang gặp khó khăn trước làn sóng máy bay không người lái mới. Bài viết nhận định rằng nếu Nga triển khai rộng rãi hệ thống dẫn đường quang học “Susanin” trên Geran-5, hiệu quả phòng không của Ukraine sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Các máy bay không người lái phản lực mới được mô tả có tốc độ tới 1.000 km/h. Những phiên bản đang phát triển tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng tự tìm kiếm mục tiêu.

VZ cũng giới thiệu tên lửa hành trình “Filin” như loại vũ khí đang được phát triển để kế nhiệm dòng Geran. Theo các thông số được bài viết nêu, Filin có tốc độ tới 800 km/h, tầm hoạt động 1.200 km, mang đầu đạn nặng 50–100 kg. Ba phiên bản đầu đạn gồm nổ phá mảnh, xuyên phá và nhiệt áp.

Bài viết nhấn mạnh khả năng sản xuất hàng loạt của Nga: một phần linh kiện được chế tạo bằng máy in 3D, còn khâu lắp ráp diễn ra trong nước. Theo lập luận của VZ, phương thức này cho phép tăng sản lượng Filin và Geran, gây sức ép lớn lên phòng không Ukraine, kể cả các hệ thống Patriot do phương Tây cung cấp.

“Chiến dịch bao vây Sumy đã bắt đầu”

Trong khi những loại vũ khí mới được chú ý, diễn biến trên hướng Sumy được VZ mô tả là một bất ngờ lớn về chiến thuật.

Thay vì tiến công kéo dài vào Velikaya Rybitsa và từng bước xuyên thủng tuyến phòng thủ dọc đường giao thông như dự đoán, bộ chỉ huy Nga đã lựa chọn một hướng cơ động khác.

Theo nhà bình luận Dmitry Degtyarev, các đơn vị Nga tiến lên từ Mogritsa, vượt sông Psyol rồi đánh xuống phía nam, giành quyền kiểm soát làng Borilovka.

Bước tiến này được cho là đã cắt đứt tuyến hậu cần then chốt cung cấp tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại Grunovka và Velikaya Rybitsa. Theo bài viết, hoạt động tiếp tế cho các đơn vị tại đây trên thực tế đã bị chặn đứng.

Tình hình chiến trường ghi nhận nhiều diễn biến mới. Ảnh: TST

Diễn biến đó đồng thời rút ngắn khoảng cách từ các vị trí của quân đội Nga tới vùng ven Sumy xuống còn 13 km. Các chuyên gia được VZ dẫn lời nhận định rằng hình thái chiến tuyến đang lặp lại tình huống từng xuất hiện tại Dobropolye và Belozyorskoye. Từ đó, họ cho rằng chiến dịch bao vây Sumy trên thực tế đã bắt đầu.

Trên đường tiến tới thành phố còn ba ngôi làng. Trong số này, Velikaya Chernetchina được dự báo là nơi có sự kháng cự đáng kể nhất. Đây là khu dân cư có khoảng 2.500 người sinh sống trước chiến tranh.

Cùng lúc cụm quân “Bắc” gia tăng sức ép về phía Sumy, giao tranh cũng đã diễn ra tại Nikolskoye ở phía bắc. Theo bài viết, việc kiểm soát địa điểm này sẽ mở đường tới Olshanka, qua đó rút ngắn khoảng cách tới Sumy xuống còn 8 km.

Các chuyên gia được dẫn lời dự báo rằng nếu nhịp độ hiện tại được duy trì, giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố có thể bắt đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Ở hướng Kharkov, sức ép của quân đội Nga cũng tiếp diễn. TST cho biết các đơn vị Nga chỉ còn cách thành phố 18 km, trong khi phía Ukraine đang mất dần quyền kiểm soát một số khu vực.