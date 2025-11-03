VW Teramont bản ‘Chủ tịch’ giá mới 2,488 tỷ đồng tại Việt Nam: Đắt gần bằng 2 chiếc Palisade cùng cỡ, lý do không đến từ trang bị

Teramont President tăng giá "ngược dòng" thị trường

Theo thông tin từ một số đại lý Volkswagen tại Việt Nam, bắt đầu từ tháng 11/2025, mẫu xe Teramont President (bản “Chủ tịch”) hiện được báo giá ở mức 2,488 tỷ đồng, tăng 89 triệu đồng so với mức niêm yết 2,399 tỷ đồng trước đó. Điều này đi ngược với xu thế giảm giá chung của toàn thị trường trong thời gian gần đây.

Volkswagen Teramont President tăng giá từ tháng 11 này. Ảnh: VW

Một tư vấn bán hàng cho biết mức tăng này không đến từ việc nâng cấp trang bị, mà chủ yếu do tỷ giá nhân dân tệ tăng so với đồng Việt Nam, khiến chi phí nhập khẩu cao hơn. Teramont President được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (do liên doanh SAIC Volkswagen sản xuất), nên chịu tác động trực tiếp từ biến động tỷ giá.

Trước đó, hồi tháng 6, một số mẫu xe Volkswagen nhập từ Trung Quốc như Viloran và Teramont X cũng đã đồng loạt tăng giá từ 100-110 triệu đồng, cho thấy xu hướng điều chỉnh giá chung của hãng trong bối cảnh tỷ giá biến động.

Sức cạnh tranh của Teramont President hiện tại

Trong khi Teramont President được đại lý báo tăng giá, Hyundai Palisade lắp ráp trong nước lại đang giảm mạnh tới 200 triệu, còn khoảng 1,269-1,389 tỷ đồng sau khuyến mãi. Khoảng chênh giữa hai mẫu SUV cùng cỡ nay đã gần 1,2 tỷ đồng. Một chiếc Teramont President có thể đổi được gần hai chiếc Palisade bản tiêu chuẩn hiện tại.

Hyundai Palisade hiện có giá khởi điểm thực tế chỉ còn hơn 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Hyundai

Ở nhóm xe nhập khẩu Mỹ, Ford Explorer đã tạm dừng bán tại Việt Nam từ giữa năm 2025. Website Ford Việt Nam không còn hiển thị mẫu này, còn đại lý cho biết xe đã hết hàng để bán và hãng chưa có kế hoạch nào mới hơn.

Teramont President có gì đặc biệt?

Teramont President là bản nâng cấp facelift của Teramont nhập Mỹ trước đó. Xe vẫn giữ phong cách vuông vức, mạnh mẽ. Phần đầu xe gây ấn tượng với logo phát sáng, đèn chiếu sáng IQ Light LED Matrix 2 tầng, cùng dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang cốp sau. Bộ mâm 21 inch sáng bóng cũng là một điểm nhấn.

Mâm 21 inch là điểm nổi bật so với các bản Teramont khác. Ảnh: VW

Khoang cabin của Teramont President bố trí 6 ghế ngồi, trong đó hàng ghế thứ hai tách rời, thiết kế kiểu “ghế thương gia” với chỉnh điện, bệ đỡ chân, tựa tay riêng biệt và bọc da họa tiết kim cương.

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có sưởi, làm mát và nhớ 3 vị trí; ghế phụ chỉnh điện 6 hướng. Xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và dàn âm thanh 12 loa Harman Kardon. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sạc không dây, cốp điện có đá cốp và kính cách âm 2 lớp.

Nội thất thiết kế kiểu "Chủ tịch". Ảnh: VW

Teramont President sử dụng động cơ xăng 2.0L TSI tăng áp, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Mẫu SUV này được trang bị 7 túi khí, camera 360 độ, phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát chống trượt ASR, cùng loạt tính năng hỗ trợ người lái (ADAS) gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ chuyển làn, giám sát phía trước & phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.