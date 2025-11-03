Loạt xe Honda mới tinh vừa ra mắt

Dưới đây là một số tin tức nổi bật trong vòng 24 giờ qua.

Honda Thái Lan vừa trình làng phiên bản đặc biệt Super Cub 110 Mt. Fuji Edition, lấy cảm hứng từ ngọn núi Phú Sĩ – biểu tượng văn hóa và tinh thần Nhật Bản.

Mẫu xe nổi bật với phối màu trắng – xanh dương cùng logo Mt. Fuji tinh tế, nhấn mạnh giá trị truyền thống kết hợp hiện đại. Xe sử dụng động cơ 110cc, tiết kiệm nhiên liệu, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển pha lẫn tinh tế.

Honda Super Cub Mt. Fuji Edition vừa được ra mắt tại Thái Lan.

Honda Super Cub Mt. Fuji Edition được kỳ vọng không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là “tuyên ngôn phong cách” của người dùng tại Đông Nam Á, tiếp nối di sản huyền thoại của dòng Cub trong hơn 60 năm qua.

2. Honda Square X 125 – mẫu xe ga “vuông vức” độc đáo gây sốt giới trẻ

Liên doanh Sundiro Honda (Trung Quốc) vừa ra mắt mẫu Square X 125, chiếc xe tay ga có thiết kế “vuông thành sắc cạnh” hiếm thấy trong ngành. Mẫu xe hướng đến thế hệ trẻ yêu thích sự khác biệt và cá tính, nổi bật với cụm đèn vuông LED, dàn thân phẳng mạnh mẽ và màu sơn tương phản bắt mắt.

Honda Square X 125 có thiết kế góc cạnh, vừa được ra mắt tại Trung Quốc do liên doanh Sundiro Honda sản xuất.

Honda Square X 125 sử dụng động cơ 125cc tiết kiệm xăng, có khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị. Nhiều người dùng đánh giá xe vừa “chất lạ” vừa thực dụng, hứa hẹn trở thành biểu tượng phong cách mới của Honda tại thị trường châu Á.

3. Xe tay ga siêu tiết kiệm – 1 lít xăng đi hơn 100 km

Mẫu xe tay ga SYM PE3 gây bất ngờ khi đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít xăng cho hơn 100 km, trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu xe tiết kiệm. Điều khiến mẫu xe tay ga này có mức tiêu thụ nhiên liệu vượt trội là công nghệ hybrid với động cơ xăng chỉ có chức năng phát điện.

SYM PE3 là mẫu xe hybrid.

Nhiều chuyên gia dự đoán dòng xe này sẽ mở ra trào lưu “xe tiết kiệm cực hạn” trong bối cảnh giá xăng tăng cao và xu hướng xanh hóa phương tiện ngày càng mạnh mẽ.

4. Những mẫu ô tô “cứu cả hãng” – cú hích ngoạn mục giữa thời khó

Tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường quốc tế, nhiều mẫu xe là chủ lực doanh số từng “giải cứu” cả hãng ô tô khỏi bờ vực thua lỗ. Ford Ranger, Honda City, Mitsubishi Xpander là các ví dụ tiêu biểu khi chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh số bán hàng của hãng.

Phân tích cho thấy, yếu tố thành công nằm ở việc nắm bắt thị hiếu người dùng đúng thời điểm, kết hợp thiết kế đột phá và chiến lược marketing táo bạo - bài học quý cho các hãng xe hiện nay.

5. “15 phút cháy hàng” tại triển lãm xe Nhật – sức nóng không tưởng

Triển lãm ô tô Nhật Bản vừa ghi nhận cảnh tượng hiếm thấy: chỉ 15 phút sau khi mở cửa, các gian hàng của Century, Lexus, Toyota, Daihatsu... đã kín người. Từ xe siêu sang đến xe đô thị, mẫu nào cũng thu hút lượng lớn khách thử xe và đặt cọc ngay tại chỗ.

Các hãng đồng loạt tung nhiều công nghệ mới như xe hybrid, xe thuần điện và hệ thống an toàn tự động, chứng minh năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của ngành xe Nhật. Sự kiện này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng vẫn rất lớn, mở ra tín hiệu tích cực cho thị trường xe cuối năm 2025.



