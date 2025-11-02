Honda Square X 125: Mẫu xe ga siêu dị, gây sốt giới trẻ với kiểu dáng vuông vức chưa từng có

Mẫu Square X125 vừa ra mắt tại Trung Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kiểu dáng "hình hộp" lạ mắt và ngôn ngữ thiết kế phá cách chưa từng thấy trên một chiếc xe tay ga. Với giá bán 12.680 nhân dân tệ (khoảng 47 triệu đồng), Square X125 được giới trẻ Trung Quốc gọi vui là "ông vua xe máy hạng nhẹ chạy xăng" - vừa mạnh mẽ, vừa cá tính, nhưng cũng khiến không ít người tò mò: liệu nó chỉ là vẻ ngoài khác biệt hay thực sự có giá trị thực dụng?

Thoạt nhìn, Square X125 khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái lại. Toàn bộ thân xe được thiết kế theo phong cách "hộp vuông" đầy cá tính, khác hẳn với phong cách thể thao hoặc cổ điển thường thấy ở xe tay ga đô thị.

Cụm đèn pha LED vuông vức, đèn hậu dạng khối và phần khung xe hở tạo nên diện mạo góc cạnh, hiện đại, mang hơi hướng "crossover đô thị"- pha trộn giữa chất phiêu lưu của dòng ADV và tính tiện dụng của xe tay ga.

Chính thiết kế này khiến chiếc xe trở thành tâm điểm ở bất cứ đâu nó xuất hiện. Các đại lý tại Trung Quốc chia sẻ rằng, nhiều người qua đường thậm chí dừng lại để chụp ảnh, chỉ vì "chưa từng thấy một chiếc Honda nào có dáng như thế này".

Không chỉ độc đáo về hình thức, Square X125 còn được thiết kế để trở thành một mẫu xe tay ga đa năng thực thụ. Ghế sau có thể gập lên làm tựa lưng, tấm thép đục lỗ bên dưới giúp buộc hành lý chắc chắn hơn, và người dùng có thể gắn thêm giá để đồ dạng module phía trước để mở rộng khả năng chở hàng.

Với khoảng sáng gầm 161 mm, chiếc xe này thậm chí có thể tự tin vượt qua các địa hình gồ ghề, lề đường cao hoặc đường đất, điều vốn là điểm yếu của hầu hết xe tay ga đô thị. Không quá lời khi nói rằng Square X125 là "một chiếc tay ga có thể đi dã ngoại".

Về sức mạnh, Sundiro Honda trang bị cho xe động cơ eSP 125cc, loại động cơ đã được kiểm chứng trên nhiều mẫu xe Honda khác. Công suất cực đại đạt 6,95 kW (tương đương 9,3 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 10 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,06 lít/100 km, với bình xăng dung tích 5,7 lít, giúp xe đạt phạm vi hoạt động khoảng 250 km cho mỗi lần đổ đầy. Dù một số thử nghiệm thực tế ghi nhận con số chỉ hơn 200 km, đây vẫn là mức tiết kiệm đáng nể đối với một mẫu xe tay ga có thân hình "vạm vỡ" như vậy.

Điểm khiến Square X125 nổi bật nhất chính là hệ thống trang bị "vượt cấp" trong tầm giá. Mẫu xe này được trang bị phanh ABS hai kênh, tính năng hiếm thấy trong phân khúc 125cc, đảm bảo an toàn ngay cả khi phanh gấp trên đường trơn.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống khởi động không cần chìa SmartKey, cổng sạc nhanh kép (Type-A và Type-C, công suất 20W), bảng đồng hồ VA 5 inch hiện đại, hệ thống ngắt động cơ i-Stop, khởi động im lặng ACG, và tắt máy tự động khi gạt chống.

Phuộc sau có thể điều chỉnh tải trước, giúp người lái dễ dàng cân chỉnh khi chở thêm hàng hoặc người ngồi sau. Tất cả những trang bị này thường chỉ thấy trên các mẫu xe tay ga cao cấp, khiến Square X125 trở nên "đáng tiền" hơn so với mức giá dưới 50 triệu đồng.

Dù vậy, chiếc xe không hoàn toàn không có nhược điểm. Với thiết kế khung vuông và tư thế ngồi cao, Square X125 có thể không phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn. Ngoài ra, phạm vi hoạt động thực tế chưa đủ cho những ai thường xuyên di chuyển đường dài. Tuy nhiên, đối với nhóm người dùng trẻ, yêu thích sự mới lạ và muốn thể hiện phong cách riêng, đây lại là "một chiếc xe sinh ra để nổi bật".

Trên thực tế, dòng Square X được phát triển bởi liên doanh Sundiro Honda, hãng sản xuất tại Trung Quốc hợp tác trực tiếp với Honda Nhật Bản. Trong những năm gần đây, Sundiro liên tục tung ra các mẫu xe táo bạo như NS125GU, NS150GX hay Dax125, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm sự khác biệt. Square X125 là bước đi tiếp theo, kết hợp triết lý thiết kế thực dụng của Honda với tinh thần sáng tạo kiểu Trung Hoa, tạo nên một sản phẩm vừa cá tính, vừa hữu dụng.

Nếu được Honda Việt Nam phân phối, Square X125 có thể mở ra một làn gió mới trong phân khúc xe tay ga cỡ nhỏ. Với thiết kế "hộp vuông" đậm chất đường phố và cấu hình tiện ích, xe sẽ hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là những người yêu thích phong cách phượt nhẹ hoặc di chuyển linh hoạt trong đô thị. Mức giá quy đổi khoảng 50 triệu đồng có thể khiến Square X125 nằm trong cùng tầm với Yamaha Grande, Honda Air Blade, Honda Lead hay thậm chí là có thể cạnh tranh cả với Honda Vision, Yamaha Janus, song khác biệt rõ ràng về phong cách.

Trong khi Vision và Janus tập trung vào sự nhỏ gọn, nhẹ nhàng cho người dùng nữ, Square X125 lại thể hiện phong cách "unisex" mạnh mẽ, thực dụng, hướng tới giới trẻ năng động và yêu thích cá tính riêng.

Nếu Honda Việt Nam thực sự đưa mẫu xe này về nước, đây có thể là một "át chủ bài" mới trong phân khúc xe tay ga 125cc, vừa để thăm dò thị hiếu giới trẻ, vừa chứng minh rằng Honda vẫn có thể sáng tạo táo bạo, chứ không chỉ gắn liền với phong cách an toàn, quen thuộc.

Với sự kết hợp giữa ngoại hình khác biệt, tính năng vượt trội và tinh thần phiêu lưu hiện đại, Sundiro Honda Square X125 xứng đáng được xem là một trong những mẫu xe tay ga ấn tượng nhất năm 2025. Và biết đâu, nếu về Việt Nam, chiếc "hộp di động" độc đáo này sẽ khiến những chiếc Vision hay Janus phải dè chừng.