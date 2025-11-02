Honda Thái Lan ra mắt Super Cub 110 'Mt. Fuji Edition', tôn vinh biểu tượng nước Nhật

Mới đây, Honda Thái Lan đã khiến cộng đồng yêu xe nức lòng khi kết hợp hai biểu tượng ấy trong một sản phẩm độc đáo: Super Cub 110 Mt. Fuji Edition, phiên bản đặc biệt mang đậm tinh thần Nhật Bản cổ điển xen lẫn nét hiện đại tinh tế.

Phiên bản đặc biệt này được Honda Thái Lan phát triển dựa trên mẫu Super Cub 110, dòng xe tay côn nhỏ gọn, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu vốn nổi tiếng khắp châu Á. Tuy nhiên, điểm nhấn nằm ở thiết kế và tinh thần văn hóa mà chiếc xe mang lại.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Super Cub 110 Mt. Fuji Edition gây ấn tượng với màu sơn xanh nhạt kết hợp các mảng trắng ngà, mô phỏng hình ảnh đỉnh núi Phú Sĩ phủ tuyết, vừa nhẹ nhàng vừa trang nhã.

Honda Thái Lan mới đây đã ra mắt phiên bản Super Cub 110 Fujisan.

Các chi tiết được tinh chỉnh tỉ mỉ để tôn vinh chủ đề Nhật Bản, từ kính chắn gió nhỏ màu xanh trong suốt, đề can núi Phú Sĩ trên yếm trước, cho đến thanh chắn va màu xanh lam nổi bật. Tất cả hòa quyện thành một tổng thể vừa cổ điển, vừa mang nét thanh lịch, như một "tác phẩm nghệ thuật" di động lấy cảm hứng từ thiên nhiên hùng vĩ của xứ sở mặt trời mọc.

Mặc dù chỉ là phiên bản giới hạn, Honda vẫn duy trì khối động cơ 110cc SOHC bền bỉ và tiết kiệm, truyền thống của dòng Super Cub. Động cơ này không quá mạnh mẽ, nhưng lại phù hợp tuyệt đối với phong cách xe cổ điển, nhấn mạnh trải nghiệm lái nhẹ nhàng, thoải mái và gần gũi. Giới mê xe cho rằng, ở những chiếc xe như Super Cub, điều đáng giá nhất không nằm ở sức mạnh, mà ở cảm giác "zen" - bình yên và thư thái trên từng con phố.

Bên cạnh tông màu xanh nhạt và trắng, xe còn được trang bị nhiều phụ kiện đặc biệt.

Super Cub 110 Mt. Fuji Edition vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc: đèn pha tròn cổ điển, cặp gương tròn chrome sáng bóng, khung thân thép cong mềm mại, cùng yên xe tách rời hai tầng, một trong những chi tiết đặc trưng của dòng Cub truyền thống. Tổng thể xe mang lại cảm giác vừa cổ điển, vừa trẻ trung, đúng tinh thần "retro mới" mà Honda đang hướng tới trong những năm gần đây.

Honda Thái Lan cũng đã tung ra các sản phẩm liên quan, sẽ được tặng kèm khi mua phiên bản đặc biệt này.

Ngoài phiên bản chủ đề Núi Phú Sĩ, Honda Thái Lan cũng ra mắt thêm hai phối màu tiêu chuẩn là vàng ánh kim và xanh lá nhạt, mang phong cách tươi sáng, năng động hơn. Tuy nhiên, phiên bản Mt. Fuji Edition mới là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt khi chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc tại thị trường Thái Lan.

Honda Super Cub 110 "Mt. Fuji Edition" là một phiên bản đặc biệt và độc đáo, được thiết kế với hình ảnh núi Phú Sĩ đặc trưng trên xe, tạo nên vẻ ngoài mang đậm nét văn hóa Nhật Bản. Mẫu xe này thường có một số điểm nhấn đặc biệt về màu sắc, tem xe, và đôi khi có cả những chi tiết khác so với các phiên bản tiêu chuẩn, nhưng vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật và hiệu suất vận hành của Super Cub 110 thông thường.

Không chỉ có chiếc xe, Honda Thái Lan còn tinh tế mở rộng trải nghiệm sưu tầm bằng việc tung ra bộ phụ kiện đồng thương hiệu "Fujisan x Honda", gồm áo khoác và mũ bảo hiểm cùng tông màu xanh - trắng, mang họa tiết núi Phú Sĩ cực kỳ bắt mắt. Đây không chỉ là món quà tặng kèm, mà còn là tuyên ngôn phong cách cho những ai đam mê văn hóa Nhật Bản và yêu thích dòng Cub kinh điển.

Về giá bán, Super Cub 110 bản tiêu chuẩn có giá 50.600 baht (khoảng 41 triệu đồng), trong khi phiên bản đặc biệt Mt. Fuji Edition được niêm yết ở mức 54.000 baht (khoảng 43,8 triệu đồng), một con số rất hợp lý cho một sản phẩm sưu tầm mang giá trị văn hóa và tinh thần biểu tượng.

Xe vẫn sử dụng động cơ 110cc với hiệu suất vận hành tương tự các phiên bản khác của Super Cub 110, bao gồm công suất, mô-men xoắn và mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng.

Dù Honda Việt Nam hiện chưa có kế hoạch phân phối phiên bản đặc biệt này, nhưng sự xuất hiện của Super Cub 110 Mt. Fuji tại Thái Lan vẫn khiến cộng đồng yêu xe trong khu vực "đứng ngồi không yên".

Bởi lẽ, không chỉ là một chiếc xe máy, Super Cub 110 Mt. Fuji Edition là lời nhắc rằng tinh thần "Yamato" - sự tận tâm, tỉ mỉ và niềm tự hào dân tộc của người Nhật vẫn còn sống mãi trong từng chi tiết, từng nét sơn, từng vòng bánh xe lăn bánh trên đường phố.

Honda Super Cub 110 là một mẫu xe máy số huyền thoại với thiết kế cổ điển pha lẫn công nghệ hiện đại, nổi tiếng về sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sử dụng. Xe có nhiều phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn tập trung vào phong cách hoài cổ, trong khi bản Super Cub 110 Pro được thiết kế chuyên dụng cho việc chở hàng với giỏ lớn phía trước và baga phía sau.

Nếu Super Cub từng là "người bạn đồng hành" của biết bao thế hệ ở Việt Nam, thì phiên bản Mt. Fuji Edition chính là sự hồi sinh cảm xúc, một biểu tượng giao thoa giữa di sản và hiện đại, khiến ai từng gắn bó với dòng Cub đều phải thốt lên: "Đúng là Honda vẫn biết cách chạm vào trái tim người yêu xe".