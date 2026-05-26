VW ID. Unyx 07 - Sedan điện giá quy đổi hơn 420 triệu đồng, ngang cỡ Camry, dáng như ‘tiểu Taycan’, chạy gần 560km/sạc

ID. Unyx 07 là bổ sung mới nhất vào dòng sản phẩm đang ngày một mở rộng của Volkswagen tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe sở hữu kiểu dáng liftback góc cạnh, được sản xuất bởi liên doanh Volkswagen An Huy và xây dựng trên nền tảng công nghệ hợp tác phát triển cùng Xpeng.

Mẫu xe mới có chiều dài đạt 4.853 mm với chiều dài cơ sở 2.826 mm. Thông số này tương đương các mẫu sedan cỡ D, như Toyota Camry.

ID. Unyx 07 không áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới từ mẫu SUV cỡ lớn ID. Unyx 08. Thay vào đó, diện mạo của xe được định hình như một phiên bản thấp hơn, mượt mà hơn của dòng crossover ID. Unyx 06 – vốn là biến thể dành riêng cho thị trường Trung Quốc của dòng Cupra Tavascan.

Phần đầu xe gây ấn tượng bằng cụm đèn sắc sảo kết hợp với các hốc gió thể thao và cánh lướt gió cằm lộ rõ. Phần thân xe nổi bật với những đường gân dập nổi sắc nét, nắp ca-pô ngắn và phần mái vuốt dốc dạng fastback như Porsche Taycan. Đuôi xe được hoàn thiện bằng hệ thống đèn hậu trải dài toàn chiều rộng, bộ khuếch tán gió giả và cửa cốp sau mở ra không gian hành lý có dung tích 711 lít.

Bên trong khoang lái, bảng điều khiển trung tâm ngập tràn màn hình công nghệ với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 15 inch và một màn hình phụ 12 inch dành riêng cho hành khách phía trước. Phía trên cấu hình này là hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái thực tế ảo tăng cường có kích thước lên tới 27 inch. Hệ thống vận hành trên nền tảng bộ vi xử lý MediaTek 8676, tích hợp trợ lý giọng nói AI có khả năng nhận diện nhiều hành khách khác nhau.

Những trang bị nổi bật khác bao gồm vô-lăng hai chấu kiểu dáng mới tích hợp các nút bấm điều khiển, hệ thống đèn viền nội thất kéo dài đến các cửa và cửa sổ trời toàn cảnh tiêu chuẩn có chức năng mở bằng điện kèm rèm che nắng cơ học. Danh sách tiện nghi của xe còn có sự xuất hiện của hệ thống âm thanh 12 loa, ghế ngồi thể thao chỉnh điện 12 hướng và hệ thống nước hoa nội thất.

Được phát triển trên nền tảng MEB đã khẳng định được chất lượng, ID. Unyx 07 vận hành nhờ một mô-tơ điện đặt ở trục sau, sản sinh công suất 228 mã lực. Khối pin công suất 60 kWh giúp xe đạt phạm vi di chuyển 558 km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Bước tiến lớn hơn nằm ở kiến trúc điện tử Trung Quốc (CEA) được hợp tác phát triển cùng XPeng. Bằng cách hợp nhất các chức năng vào bốn vùng kiểm soát chính, cấu trúc kỹ thuật số mới giúp cắt giảm khoảng 30% số lượng các mô-đun điều khiển điện tử.

Mọi phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) hiện đại của Xpeng với tên gọi NOA (Hỗ trợ dẫn đường).

Volkswagen ID. Unyx 07 hiện đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại thị trường Trung Quốc. Mức giá khởi điểm được công bố là 129.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 503,4 triệu VNĐ) cho phiên bản Pure và 139.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 542,1 triệu VNĐ) cho phiên bản Pure SE. Những khách hàng mua xe sớm sẽ được hưởng mức giá ưu đãi mở bán lần lượt là 109.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 426,1 triệu VNĐ) và 119.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 464,9 triệu VNĐ).

