Vượt qua Pháp và Tây Ban Nha, ẩm thực Việt Nam lọt top 4 ngon nhất thế giới: Bất ngờ với vị trí số 1

Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng "Những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2025" do độc giả của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn. Một thứ hạng khiến nhiều người tự hào, nhưng điều gây bất ngờ hơn chính là "vị trí số 1" thuộc về đất nước có nền ẩm thực gần gũi với Việt Nam.

Ẩm thực – tấm gương phản chiếu văn hóa quốc gia

Condé Nast Traveller cho biết, việc thưởng thức ẩm thực địa phương là một trong những cách tốt nhất để du khách khám phá một vùng đất. Mỗi quốc gia đều mang đến một "bầu không khí ẩm thực" riêng, phản ánh văn hóa và truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong hạng mục "The best countries for food in the world" năm nay, các quốc gia được chấm điểm dựa trên mức độ hài lòng của người đọc, với thang điểm trung bình từ 94 đến gần 100.

Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng "Những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2025". (Ảnh: CET)

Kết quả, Thái Lan bất ngờ dẫn đầu với 98,33 điểm. Ý đứng thứ hai với 96,92 điểm, Nhật Bản ở vị trí thứ ba với 96,77 điểm. Ngay sau đó là Việt Nam, đạt 96,67 điểm, trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 5. Các quốc gia còn lại trong danh sách gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ma Rốc, Colombia, Maldives, Peru, Nam Phi, Hy Lạp, Sri Lanka, New Zealand và Tây Ban Nha.

Condé Nast Traveller viết rằng: "Tất cả chúng ta đều từng chứng kiến những cánh đồng lúa chín vàng ươm ở Việt Nam, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nguyên liệu ở đây luôn tươi ngon nhất vùng. Cơm có đủ mọi hình dạng và kích cỡ – bát cơm nghi ngút khói, bún sợi thanh tao, gỏi cuốn – nhưng luôn được phủ lên trên bằng rau củ địa phương, thịt mềm và hương thơm thảo mộc nồng nàn. Bất kỳ du khách ba lô nào cũng sẽ yêu thích những quán ăn đường phố, từ chợ nổi Cái Răng đến những quán nhỏ trong ngõ hẻm như Xóm Chiếu, nơi phục vụ những món ăn đỉnh cao của ẩm thực Việt Nam với giá cực rẻ. Nhưng nếu bạn muốn một bữa ăn tinh tế hơn, hãy đến Ciel Dining tại TP.HCM, một trong những nhà hàng mới xuất sắc nhất trong danh sách hot 2025 của chúng tôi".

Từ quán nhỏ trong ngõ hẻm đến nhà hàng đẳng cấp

Việc Việt Nam lọt vào top 4 không chỉ đến từ hương vị món ăn mà còn là sự đa dạng trong cách thưởng thức. Ẩm thực Việt Nam là bức tranh tổng hòa của truyền thống và sáng tạo, nơi món ăn đường phố bình dị có thể đứng cạnh những bữa tối sang trọng trong không gian tinh tế.

Ẩm thực Việt Nam là bức tranh tổng hòa của truyền thống và sáng tạo, nơi món ăn đường phố bình dị có thể đứng cạnh những bữa tối sang trọng trong không gian tinh tế. (Ảnh: Cao Đẳng Du Lịch Sài Gòn)

Từ lâu, phở, bún chả, bánh mì hay gỏi cuốn đã trở thành những biểu tượng đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới. Nhưng bên cạnh đó, những nhà hàng cao cấp với tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc cũng đang tạo nên dấu ấn riêng. Ciel Dining mà Condé Nast Traveller nhắc đến là một ví dụ, khi kết hợp nguyên liệu địa phương với phong cách trình bày hiện đại, đem lại trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp mà vẫn giữ hồn Việt.

Sự kết hợp ấy chính là yếu tố khiến Việt Nam trở nên khác biệt. Ẩm thực nơi đây không bó hẹp trong khuôn khổ, mà luôn vận động, hòa mình vào nhịp sống đô thị nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc vốn có.

Ẩm thực Việt trong mắt du khách quốc tế

Không chỉ Condé Nast Traveller, trong nhiều năm qua, các tạp chí lớn như CNN, Lonely Planet hay National Geographic cũng liên tục xếp ẩm thực Việt Nam vào danh sách những nền ẩm thực đáng thử nhất hành tinh. Từ những quán bún bò Huế đậm đà ở miền Trung, món hủ tiếu Mỹ Tho thơm ngọt ở miền Tây cho đến phở Hà Nội thanh tao, mỗi món ăn đều là một câu chuyện kể về vùng đất và con người nơi đó.

Trong nhiều năm qua, các tạp chí lớn như CNN, Lonely Planet hay National Geographic cũng liên tục xếp ẩm thực Việt Nam vào danh sách những nền ẩm thực đáng thử nhất hành tinh. (Ảnh: Znews)

Anthony Bourdain, một đầu bếp kiêm nhà làm phim tài liệu nổi tiếng của Mỹ từng nói rằng "Ở Việt Nam, bạn không cần phải tìm đồ ăn ngon, đồ ăn ngon sẽ tự tìm đến bạn". Có lẽ chính điều đó đã giúp Việt Nam chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng du khách đó là vị trí số 1 về sự gần gũi, giản dị mà không nơi nào có được.

Bất ngờ với vị trí số 1

Nếu Việt Nam đứng thứ 4 thì quốc gia chiếm vị trí số 1 là Thái Lan lại gây nhiều tò mò. Theo Condé Nast Traveller, Thái Lan chinh phục thực khách bởi sự đa dạng ẩm thực theo vùng miền, khiến mỗi điểm đến mới đều mang tới cho du khách những hương vị khác biệt. Những khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, hương vị cay nồng của ớt, vị chua ngọt của nước cốt chanh hay những món mì, cà ri, súp nóng hổi được phục vụ bởi người dân địa phương thân thiện đã tạo nên một bức tranh ẩm thực sôi động và khó quên.

Tuy nhiên, nếu xét về sự cân bằng giữa tinh tế và dân dã, giữa truyền thống và sáng tạo, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam vẫn có lợi thế riêng. Hương vị món ăn Việt Nam nhẹ nhàng hơn, chú trọng đến sự hài hòa và tươi mát, điều mà du khách phương Tây đặc biệt yêu thích.

Niềm tự hào và cơ hội phía trước

Thành tích lần này không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước thông qua ẩm thực. Đây là thời điểm lý tưởng để các đầu bếp trẻ, các doanh nghiệp ẩm thực Việt vươn mình ra thế giới, đồng thời khẳng định giá trị của ẩm thực truyền thống trong kỷ nguyên hiện đại.

Thành tích lần này không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước thông qua ẩm thực. (Ảnh: ZNews)

Từ phở, bún, bánh mì cho đến những món ăn vùng miền độc đáo, mỗi hương vị Việt đều mang trong mình câu chuyện riêng. Và biết đâu, trong tương lai gần, vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thế giới sẽ không còn là điều xa vời.

Ẩm thực Việt Nam giản dị, tinh tế và giàu bản sắc đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của du khách quốc tế. Còn đối với người Việt, đó là niềm tự hào về một nền văn hóa biết cách chinh phục trái tim thế giới bằng những món ăn tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Ẩm thực là cách Việt Nam kể câu chuyện về mình với thế giới, không bằng lời nói, mà bằng hương thơm, vị ngọt, và sự ấm áp trong từng bát phở, đĩa cơm, chiếc bánh mì. Và có lẽ, đó mới chính là thứ "gia vị" khiến đất nước này mãi nằm trong trái tim của những người từng đặt chân đến.

Theo Condé Nast Traveller, VOV, VnExpress