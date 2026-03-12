Vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc, tuyến cáp treo Việt Nam dài hơn 3,3km vừa vươn lên top 1 đẹp nhất châu Á

Cáp treo có cảnh quan ngoạn mục nhất châu Á

Theo đánh giá của Travel + Leisure – tạp chí du lịch nổi tiếng có hàng triệu độc giả trên toàn cầu, tuyến cáp treo Vinpearl Nha Trang mang đến một trong những trải nghiệm ngắm cảnh ấn tượng nhất châu Á nhờ hành trình băng qua vịnh biển rộng lớn với tầm nhìn toàn cảnh hiếm có.

Tuyến cáp treo này nối trung tâm thành phố Nha Trang với đảo Hòn Tre là hòn đảo lớn nhất vịnh Nha Trang. Với chiều dài hơn 3,3km băng qua biển, công trình từng xác lập kỷ lục cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại thời điểm khánh thành năm 2007.

Tạp chí Travel + Leisure vừa vinh danh cáp treo Vinpearl Nha Trang trong top những tuyến cáp treo đẹp nhất châu Á. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Ngay từ điểm xuất phát, ga cáp treo đã gây ấn tượng với kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ điển. Mái vòm lớn, quảng trường rộng hướng ra vịnh tạo nên một không gian đón khách quy mô, đồng thời trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố biển.

Khi cabin bắt đầu rời ga và lướt ra biển, toàn bộ vịnh Nha Trang dần hiện ra trong tầm mắt. Từ trên cao, du khách có thể chiêm ngưỡng làn nước xanh ngọc trải dài, những bãi cát trắng uốn cong và hàng loạt đảo nhỏ nằm rải rác giữa đại dương. Tầm nhìn 360 độ khiến hành trình chỉ kéo dài vài phút trở thành một trải nghiệm đáng nhớ với nhiều du khách.

Travel + Leisure nhận định chính khung cảnh biển ngoạn mục này đã giúp tuyến cáp treo Nha Trang nổi bật khi so sánh với nhiều tuyến cáp treo nổi tiếng khác trong khu vực châu Á.

Công trình biểu tượng của du lịch Nha Trang

Không chỉ gây ấn tượng về cảnh quan, tuyến cáp treo vượt biển này còn là một công trình kỹ thuật đặc biệt.

Hệ thống gồm nhiều trụ cáp lớn đặt giữa biển, được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc tháp Eiffel. Các trụ này tạo nên đường chân trời đặc trưng của vịnh Nha Trang, đồng thời góp phần làm nên hình ảnh biểu tượng của thành phố biển.

Nhờ quy mô vận hành lớn, tuyến cáp treo này có thể phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm, trở thành một trong những trải nghiệm du lịch đặc trưng khi đến Nha Trang. (Ảnh: Joy's Holiday)

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ hệ thống trụ cáp được thắp sáng bằng hàng nghìn bóng đèn LED đổi màu, khiến tuyến cáp treo trông giống như một "cây cầu ánh sáng" bắc ngang vịnh. Khung cảnh này thường thu hút rất đông du khách và người dân địa phương đến ngắm nhìn.

Hệ thống cáp treo hiện vận hành với khoảng 120 cabin, mỗi cabin có thể chở 12 khách, công suất đạt hơn 5.000 khách mỗi giờ. Các thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu và đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Thế giới, có thể hoạt động an toàn trong điều kiện gió mạnh.

Nhờ quy mô vận hành lớn, tuyến cáp treo này có thể phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm, trở thành một trong những trải nghiệm du lịch đặc trưng khi đến Nha Trang.

Cánh cửa dẫn tới "thiên đường giải trí" Hòn Tre

Bên cạnh vai trò là công trình du lịch mang tính biểu tượng, cáp treo Vinpearl Nha Trang còn đóng vai trò là "cánh cửa" đưa du khách tới đảo Hòn Tre là trung tâm nghỉ dưỡng và giải trí lớn của vịnh Nha Trang.

Trên đảo là khu vui chơi VinWonders Nha Trang, một công viên giải trí quy mô gần 50ha với hàng trăm hoạt động trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, khám phá thủy cung với hàng nghìn sinh vật biển hoặc thưởng thức các chương trình biểu diễn đặc sắc.

Ngoài khu vui chơi, đảo Hòn Tre còn tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc hệ thống Vinpearl. Các resort nằm dọc bãi biển riêng dài nhiều km, kết hợp với sân golf, spa, hồ bơi vô cực và hệ thống nhà hàng – bar đa phong cách.

Cáp treo Vinpearl Nha Trang còn đóng vai trò là "cánh cửa" đưa du khách tới đảo Hòn Tre. (Ảnh: Giáo dục)

Nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch hiện đại và các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, đảo Hòn Tre đã trở thành một trong những điểm đến nổi bật nhất của du lịch Khánh Hòa.

Khi một công trình du lịch Việt được quốc tế ghi nhận

Việc tuyến cáp treo vượt biển Nha Trang được Travel + Leisure vinh danh không chỉ là sự ghi nhận dành cho một công trình du lịch, mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á đầu tư mạnh vào các trải nghiệm du lịch độc đáo, những công trình như cáp treo vượt biển Nha Trang đang góp phần giúp Việt Nam tạo nên dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ một tuyến cáp treo kết nối đất liền với đảo, công trình này ngày nay đã trở thành biểu tượng của thành phố biển Nha Trang – nơi du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá vịnh biển đẹp bậc nhất Việt Nam từ góc nhìn hoàn toàn khác: trên bầu trời.

Theo Travel + Leisure, VinWonders, VnExpress