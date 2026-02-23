Theo công bố ngày 9/2 của Time Out, một địa danh của Việt Nam bất ngờ đứng thứ hai trong danh sách 6 điểm đến trải nghiệm Tết âm lịch hàng đầu châu Á năm 2026. Đó chính là Hội An. Vị trí số 1 thuộc về Singapore, trong khi nhiều địa danh nổi tiếng khác của Trung Quốc như Hong Kong, Quảng Châu, hay cung điện Gyeongbokgung Palace của Hàn Quốc xếp thứ hạng sau Hội An.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng của Time Out vốn được xem là một trong những nguồn tham khảo có ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch – ẩm thực toàn cầu. Tạp chí thành lập tại London từ năm 1968, hiện nổi tiếng với các danh sách gợi ý điểm đến, lễ hội và trải nghiệm đặc sắc trên thế giới.

Không ồn ào, địa danh của Việt Nam ghi điểm bằng chiều sâu văn hóa

Khác với không khí sôi động tại các trung tâm tài chính châu Á, Tết ở Hội An mang sắc thái trầm lắng, đậm bản sắc truyền thống. Trong không gian phố cổ là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận, các hoạt động đón năm mới diễn ra đan xen cùng nhịp sống thường nhật của cư dân địa phương.

Đêm giao thừa, khu phố ven sông Hoài bừng sáng với hàng nghìn chiếc đèn lồng, hoa đăng thả trôi lấp lánh trên mặt nước. Xen giữa là màn pháo hoa tầm thấp, các tiết mục múa lân – rồng, hát Bài Chòi và lễ rước Sắc Bùa đầu năm. Không có những đại tiệc đường phố quy mô lớn, Hội An hấp dẫn du khách bằng chuỗi nghi lễ truyền thống gắn chặt với đời sống cộng đồng.

Du khách đến đây dịp Tết có thể kết hợp tham dự lễ tế Tổ nghề mộc tại làng Kim Bồng, lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế đều là những sinh hoạt văn hóa làng nghề mang đậm dấu ấn miền Trung. Chính yếu tố "đời sống bản địa" này được Time Out đánh giá là điểm khác biệt của Hội An so với nhiều đô thị khác trong khu vực.

Những điểm đến xếp sau Hội An có gì đặc biệt?

Đứng đầu danh sách là Singapore với lễ hội Tết tại khu Chinatown kéo dài gần một tháng. Năm 2026, chương trình thắp sáng đường phố thường niên mang chủ đề "Galloping into the Prosperous Year", nổi bật với hàng chục mô hình ngựa phi nước đại, biểu tượng trái cây may mắn và tượng ngựa vàng cao 8,8 m đặt giữa trung tâm khu phố. Các tuyến đường South Bridge Road, New Bridge Road, Upper Cross Street và Eu Tong Sen Street rực rỡ ánh đèn, thu hút đông đảo du khách tham gia đếm ngược giao thừa tại quảng trường Kreta Ayer.

Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) ghi dấu bằng cuộc diễu hành mừng năm mới tại khu Tsim Sha Tsui vào tối mùng 1 Tết, với xe hoa lấy cảm hứng từ linh vật năm, kết hợp biểu diễn đường phố và sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế.

Tại Seoul, cung điện Gyeongbokgung mở cửa miễn phí dịp Seollal (Tết âm lịch của Hàn Quốc), tổ chức các trò chơi dân gian như yutnori, jegichagi, biểu diễn nhạc cung đình và nghi thức cúi lạy đầu năm (sebae). Đây là một trong những điểm tham quan mang đậm màu sắc hoàng cung, thu hút đông khách quốc tế.

So với những sự kiện quy mô lớn và đầu tư hiện đại kể trên, Hội An không chạy theo yếu tố hoành tráng mà tập trung vào chiều sâu truyền thống. Chính sự nguyên bản này giúp đô thị cổ của Việt Nam vượt qua nhiều "đối thủ" nổi tiếng để lọt vào top 2 toàn châu Á.

Du lịch Tết Việt Nam ngày càng được quốc tế chú ý

Việc Hội An được Time Out xếp hạng cao cho thấy trải nghiệm Tết Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Thay vì chỉ quảng bá bằng hình ảnh sôi động, nhiều điểm đến trong nước bắt đầu được nhìn nhận qua lăng kính văn hóa – nơi du khách có thể tham gia nghi lễ, hòa mình vào sinh hoạt cộng đồng và cảm nhận nhịp sống bản địa.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và du lịch di sản trở thành xu hướng, những giá trị truyền thống được bảo tồn tốt như ở Hội An được xem là lợi thế cạnh tranh dài hạn. Không chỉ là nơi "check-in" đèn lồng hay thả hoa đăng, Hội An còn mang đến cho du khách cảm giác sống chậm, cảm nhận sự chuyển giao năm mới trong không gian cổ kính và thân thuộc.

Việc một địa danh của Việt Nam vượt qua Hong Kong hay Gyeongbokgung để đứng thứ hai châu Á vì thế không chỉ là một thứ hạng. Đó còn là tín hiệu cho thấy bản sắc văn hóa Việt Nam, khi được gìn giữ và kể lại đúng cách, hoàn toàn có thể tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực.

