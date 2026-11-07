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Vượt mặt cả Bugatti, BYD phá kỷ lục 500 km/h trên xe thương mại

Vĩnh Phúc
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Siêu xe điện Yangwang U9 Xtreme của BYD vừa đạt vận tốc 503,17 km/h. Nhờ đó, mẫu xe trở thành xe sản xuất thương mại đầu tiên vượt mốc 500 km/h.

Ferrari và Lamborghini từng tuyên bố không còn theo đuổi các kỷ lục tốc độ tối đa. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc như BYD vẫn tiếp tục cuộc đua này. Mới đây, mẫu Yangwang U9 Xtreme của BYD đã lập kỷ lục mới với 503,17 km/h.

Trước đó, BYD cũng là đơn vị nắm giữ kỷ lục này. Năm 2025, U9 Xtreme từng đạt 496,22 km/h. Thành tích đó đã vượt qua mức 490,48 km/h của Bugatti Chiron Super Sport 300+. Tuy nhiên, điểm khác biệt của lần chạy mới là vận tốc đã vượt ngưỡng 500 km/h.

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Kỷ lục của BYD được thiết lập bởi tay đua người Đức Marc Basseng. Ảnh: BYD

Yangwang là thương hiệu cao cấp nhất thuộc BYD. Mẫu U9 Xtreme dùng bốn mô-tơ điện, tổng công suất hơn 3.000 mã lực (2.207 kW). Bên cạnh đó, xe sở hữu hệ thống điện 1.200V thay cho loại 800V trên bản U9 tiêu chuẩn. Ngoài ra, BYD còn phát triển riêng một phiên bản pin Blade cho mẫu xe này.

BYD lập kỷ lục trên đường cao tốc công cộng tại Abu Dhabi

Đáng chú ý, kỷ lục mới được xác lập trên đường công cộng. Theo đó, lần chạy diễn ra trên một đoạn cao tốc E11 đã được phong tỏa tại Abu Dhabi. Người cầm lái là tay đua người Đức Marc Basseng.

BYD được quyền sử dụng riêng một đoạn đường dài 10 km. Trong đó, 7 km phù hợp cho lần thử tốc độ tối đa. Trước khi chạy, đội vệ sinh đã làm sạch mảnh vụn và cát sa mạc trên mặt đường.

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- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Các kỹ sư tinh chỉnh chiếc xe trước khi thiết lập kỷ lục. Ảnh: BYD

Tuy vậy, U9 Xtreme không đạt kỷ lục ngay từ những lần chạy đầu tiên. Một ngày trước đó, xe chỉ đạt 490 km/h sau hai lượt chạy. Sau đó, các kỹ sư của BYD đã làm việc xuyên đêm để điều chỉnh xe.

Họ đưa pin, mô-tơ về nhiệt độ tối ưu, đồng thời thay đổi góc cánh gió sau. Thêm vào đó, độ hồi của giảm chấn được tinh chỉnh để xe thích ứng với mặt đường gợn sóng. Áp suất lốp cũng được điều chỉnh nhằm tăng độ ổn định tối đa.

Nhờ những thay đổi này, siêu xe của BYD đạt 503,17 km/h vào ngày hôm sau. Thành tích này đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Đồng thời, đây là kỷ lục tốc độ đầu tiên được lập trên đường công cộng kể từ năm 2017. Khi đó, Koenigsegg Agera RS đạt 446,97 km/h trên tuyến State Route 160 tại Nevada (Mỹ).

BYD giành thêm ba kỷ lục và gặp sự cố khi thử nghiệm tại Trung Quốc

Ngoài kỷ lục xe sản xuất nhanh nhất, Yangwang U9X còn tạo nên 3 kỷ lục khác. Đó là xe điện sản xuất thương mại nhanh nhất, lốp xe điện nhanh nhất và lốp đường phố nhanh nhất. Siêu xe BYD sử dụng bộ lốp bán trơn chuyên dụng do hãng Giti phát triển.

Đáng chú ý, trước khi BYD công bố kỷ lục, một video từ Trung Quốc đã xuất hiện. Video ghi lại cảnh một chiếc U9 Xtreme khác gặp tai nạn khi thử tốc độ tối đa. BYD không tiết lộ tốc độ hay nguyên nhân khiến xe mất kiểm soát.

Cú va chạm với rào chắn quanh đường thử đã phá hủy chiếc xe. Kết quả là xe chỉ còn lại phần khung liền khối bằng sợi carbon bao quanh người lái. Dù vậy, người lái đã thoát nạn mà không bị chấn thương nghiêm trọng.

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