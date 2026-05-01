Vượt Đồng Nai, địa phương này trở thành nơi có nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam

MT
|

Tỉnh, thành nào có nhiều khu công nghiệp nhất Việt Nam?

- Ảnh 1.

Trước khi sáp nhập, 5 tỉnh, thành có nhiều khu công nghiệp (KCN) nhất gồm có: Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Long An và Bắc Ninh. Trong đó, Đồng Nai là tỉnh có số KCN nhiều nhất cả nước, với 33 KCN.

Vào sáng 12/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, ngày 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố; trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp quy định tại nghị quyết này và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp.

Trong đó, tỉnh Bình Phước sáp nhập với tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai. Sau khi sắp xếp, tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 12.737,18km2, quy mô dân số là 4.491.408 người. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sáp nhập 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới sẽ có 52 KCN được thành lập.

Bên cạnh đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích tự nhiên là 6.772,59km2, quy mô dân số là 14.002.598 người.

Như vậy, trong số 5 tỉnh, thành có số KCN nhiều nhất cả nước trước sáp nhập, có 2 tỉnh, thành là TP. HCM và Bình Dương sẽ sáp nhập với nhau. Đáng chú ý, TP. HCM sau sáp nhập là địa phương có nhiều KCN nhất cả nước. Theo Sở Công thương TP. HCM, trước sáp nhập, TP. HCM có 26 khu công nghiệp và khu chế xuất, tổng diện tích khoảng 5.900ha.

Sau sáp nhập, TP.HCM mới có tổng cộng 68 khu công nghiệp (gồm 3 khu chế xuất) với khoảng 25.849ha; quy hoạch đến năm 2030 sẽ nâng lên 103 khu công nghiệp với tổng diện tích dao động 37.724 - 40.124ha.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 9/5, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) phối hợp UBND huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch các KCN TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giải pháp thu hút đầu tư năm 2025.

Theo đó, TP.HCM dự kiến đầu tư 14 KCN mới với tổng diện tích 3.833 ha. Trong giai đoạn 2025 - 2027, đầu tư 4 KCN Phạm Văn Hai I, Phạm Văn Hai II, Vĩnh Lộc 3 và Nhị Xuân. Giai đoạn 2027 - 2030, đầu tư 5 KCN An Phú, Trung An, Lê Minh Xuân 4, Phạm Văn Hai III và Hiệp Phước 3. Giai đoạn 2030 - 2033 đầu tư thêm 5 KCN gồm Tân Phú Trung 2, Tân Phú Trung 3, Tân Phú Trung 4, Bình Khánh 1 và Bình Khánh 2.

Hiện nay, TPHCM tập trung thu hút 4 ngành công nghiệp chủ lực, tập trung phát triển các phân khúc có hàm lượng công nghệ cao và giá trị tăng trưởng lớn, thân thiện môi trường; các ngành công nghiệp tiềm năng và các ngành công nghiệp mới, có tính chiến lược như: Điện tử - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp môi trường.

Để thu hút các nhà đầu tư, TPHCM đang hướng đến mô hình phát triển khu công nghiệp (KCN) bền vững. Thành phố đang triển khai Đề án thí điểm chuyển đổi mô hình hoạt động của một số khu chế xuất (KCX), KCN, trong đó chuyển đổi KCN Hiệp Phước sang mô hình sinh thái, khuyến khích các DN tham gia chuỗi cộng sinh, từng bước tiếp cận kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ mới, tạo ra giá trị gia tăng cao cho nhà đầu tư.

Cùng với đó, chiến lược phát triển các KCN xanh, KCN thế hệ mới, tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư chất lượng trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo đang được khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục đẩy mạnh để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

