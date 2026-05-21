Tin vui ở “quốc gia vạn đảo”: Hãng xe tỷ phú Phạm Nhật Vương tung ưu đãi lớn, ngay tháng 6 nhận hàng

Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa chính thức khởi động chương trình mới ở Indonesia. Ảnh: VIC

Ngày 20/5, tại Jakarta, VinFast chính thức khởi động chương trình đặt cọc tiên phong dành cho 3 mẫu xe máy điện hỗ trợ đổi pin tại thị trường Indonesia, bao gồm VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper.

Đây chính là bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện của VinFast ở Indonesia, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với một trong những thị trường xe máy lớn nhất khu vực.

Theo đó, ba mẫu xe mới được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng Indonesia, từ di chuyển nội đô, phục vụ công việc cho đến theo đuổi phong cách sống hiện đại. Cùng với đó là mô hình pin linh hoạt, cho phép khách hàng lựa chọn thuê pin, đổi pin hoặc mua xe kèm pin theo nhu cầu thực tế.

Chương trình đặt cọc tiên phong của VinFast diễn ra từ ngày 20/5 - 20/6/2026, thông qua website chính thức Vinfastauto.id. Cụ thể, khách hàng sẽ được lựa chọn mẫu xe yêu thích và khu vực thuận tiện để đặt cọc, hoặc liên hệ hotline 1500083 để được hỗ trợ.

VinFast còn công bố mức giá dành cho 3 mẫu xe điện đổi pin. Theo đó, VinFast Evo có giá 18.980.000 IDR (chưa bao gồm pin) và 26.260.000 IDR (bao gồm 2 pin). V inFast Feliz II có giá 20.100.000 IDR (chưa bao gồm pin) và 27.380.000 IDR (bao gồm 2 pin). Trong khi đó, mẫu xe VinFast Viper có giá 24.410.000 IDR (chưa bao gồm pin) và 31.690.000 IDR (bao gồm 2 pin).

Đáng chú ý, theo VinFast, những khách hàng hoàn tất đặt cọc trong giai đoạn từ 20/5 - 20/6/2026 sẽ nhận được ưu đãi trị giá 1,6 triệu IDR (tương đương gần 2,4 triệu đồng). Mức đặt cọc sẽ là 1 triệu IDR (không hoàn lại).

Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao tới khách hàng Indonesia ngay trong tháng 6 này.

Theo bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế cho biết: “Indonesia là một trong những thị trường xe máy lớn và năng động nhất thế giới, đồng thời cũng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang giao thông xanh. Việc VinFast ra mắt đồng thời 3 dòng xe máy điện đổi pin khẳng định cam kết nghiêm túc và chiến lược dài hạn của chúng tôi trong việc kiến tạo hệ sinh thái di chuyển bền vững tại Indonesia”.

Trên thực tế, Indonesia là một trong những quốc gia có số lượng xe máy lớn nhất thế giới. Cùng với các chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch từ Chính phủ Indonesia, thị trường xe máy điện ở quốc gia này được đánh giá sở hữu tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong những năm tới. Hiện VinFast đặt mục tiêu đồng hành cùng Indonesia trong hành trình xây dựng tương lai xanh, hiện đại và bền vững cho mọi người dân.

Ba mẫu xe máy của VinFast được bán ở Indonesia có đặc điểm gì?

Ba mẫu xe máy điện mới của VinFast được bán tại Indonesia.

Trong số ba mẫu xe mới, VinFast Viper là dòng xe sở hữu thiết kế hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích phong cách thể thao và công nghệ hiện đại. Mẫu xe này được trang bị hàng loạt tính năng thông minh như khóa Smart Key hỗ trợ định vị và tìm xe từ xa, điều khiển bật/tắt xe từ xa nhằm tăng cường khả năng chống trộm. Ngoài ra, VinFast Viper còn được trang bị màn hình TFT, đèn pha Projector, hệ thống giảm xóc đôi có bình dầu phụ giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn trên nhiều điều kiện đường sá.

Trong khi đó, hai mẫu xe đổi pin còn lại là VinFast Feliz II và VinFast Evo, tiếp tục kế thừa những ưu điểm nổi bật từ các mẫu xe thế hệ trước tại Việt Nam, cũng như được tối ưu để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế ở Indonesia.

Đặc biệt, VinFast Viper, VinFast Feliz II và VinFast Evo đều được trang bị động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 5.200W. Viper và Feliz II có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 90 km/h, trong khi Evo đạt tối đa 80 km/h.

Mẫu xe máy VinFast Viper. Ảnh: VinFast

Ba mẫu xe máy của VinFast được thiết kế với hai khay chứa pin đặt dưới cốp xe, tối ưu không gian và thuận tiện cho việc tháo lắp. Đồng thời, các dòng xe có thể sử dụng hai pin, dung lượng 1,5 kWh mỗi pin, với công nghệ LFP hiện đại, nổi bật nhờ độ bền cao và khả năng vận hành an toàn.

Theo đó, với hai pin được sạc đầy, VinFast Evo có thể vận hành quãng đường lên tới 150 km trong điều kiện tiêu chuẩn. VinFast Viper và VinFast Feliz II có khả năng di chuyển tối đa 145 km. Đây cũng là những con số nổi bật trong phân khúc xe máy điện đô thị, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm cho nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như các hành trình dài hơn.

Bên cạnh đó, khách hàng ở Indonesia có thể lựa chọn thuê hai pin với mức phí 84.000 IDR/tháng mỗi pin, hoặc mua xe kèm pin theo nhu cầu. Chi phí đổi pin tại trạm là 6.000 IDR/pin/lần.

Bên cạnh hình thức đổi pin, người dùng cũng có thể sạc pin trực tiếp tại nhà hoặc tại các trạm sạc công cộng. Thông qua hợp tác chiến lược với công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tích cực triển khai hệ thống trạm đổi pin và trạm sạc trên nhiều khu vực tại Indonesia nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và tối ưu cho khách hàng.

Tất cả các mẫu xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin công cộng của V-Green trong vòng một năm (với tối đa 20 lần đổi pin/tháng/xe), cùng chế độ bảo hành lên tới 6 năm hoặc 72.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Việc này góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng và khuyến khích người dùng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.