Vượt Ấn Độ, Morocco, đại diện Việt Nam lọt thẳng top 3 quốc tế: Nằm tại khu rừng được ví như "Amazon Việt Nam", thuộc dạng hiếm trên thế giới

Kết quả đại diện Việt Nam lọt top 3 tại giải thưởng quốc tế được công bố vào tối 2/11 tại London, Anh.

Mới đây, tour trải nghiệm khám phá rừng Katien Ranger Patrol tại Vườn quốc gia Cát Tiên đã được vinh danh trong Top 3 hạng mục Best Wider World Tourism Project (Dự án du lịch xuất sắc ngoài Anh và châu Âu), thuộc Giải thưởng Du lịch quốc tế BGTW International Tourism Awards 2026. Lễ trao giải diễn ra tối 2/11 tại London, Vương quốc Anh, do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh quốc (British Guild of Travel Writers - BGTW) tổ chức.

Theo danh sách công bố trên website chính thức của BGTW, hạng mục này có 5 dự án được đề cử, đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Morocco, Brazil và Cameroon. Trong đó, đại diện Việt Nam đã vượt qua vòng xét chọn có sự góp mặt của Paradox Museum (Ấn Độ) và Maison Culturelle du Tapis (Morocco), để trở thành một trong 3 dự án lọt vào chung kết.

Hai cái tên còn lại góp mặt trong Top 3 là Casa da Farinha đến từ Brazil và Museum of the Bamoun Kings của Cameroon. Kết quả cuối cùng, dự án bảo tàng của Cameroon giành giải nhất, trong khi Việt Nam và Brazil được công nhận là các dự án chung kết. Ban tổ chức không công bố thứ hạng nhì, ba.

Theo BGTW, các dự án tham gia giải thưởng được thành viên hiệp hội trực tiếp trải nghiệm, đề cử và bình chọn. Những đóng góp đối với môi trường, cộng đồng và du lịch bền vững là các yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá.

Tour gần 40 triệu đồng/người, băng rừng 20 km và ngủ võng cùng kiểm lâm

Trên thế giới, mô hình du lịch cho phép du khách đồng hành cùng lực lượng bảo tồn thiên nhiên đã xuất hiện tại một số quốc gia, chẳng hạn hoạt động theo chân đội tuần tra bảo vệ tê giác tại Namibia, châu Phi. Tuy nhiên, việc đưa khách tham gia những chuyến tuần tra rừng thực tế, tìm hiểu cách phát hiện, tháo gỡ bẫy thú và ngủ lại giữa rừng sâu như Katien Ranger Patrol vẫn là một hình thức trải nghiệm khác biệt, không phổ biến trong du lịch đại trà.

Theo giới thiệu của Katien Safari, đây là mô hình trải nghiệm bảo tồn đầu tiên thuộc loại hình này tại Việt Nam, với mỗi đoàn tuần tra chuyên sâu chỉ giới hạn tối đa 4 du khách. Chính sự kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, thử thách thể lực và trực tiếp tìm hiểu công tác bảo vệ rừng đã tạo nên nét độc đáo cho sản phẩm du lịch Việt Nam được quốc tế ghi nhận.

Chương trình tuần tra chuyên sâu kéo dài 4 ngày 3 đêm, với mức giá công bố 39,8 triệu đồng/người. Người trải nghiệm được ham gia cùng đội ngũ kiểm lâm phụ trách khu vực rộng hơn 3.200 ha rừng.

Trong hai ngày thực địa, người tham gia phải đi bộ khoảng 20 km qua những tuyến đường rừng, với lộ trình được lựa chọn tùy theo điều kiện tự nhiên và yêu cầu tuần tra.

Hành trình được đơn vị tổ chức xếp vào mức độ "thách thức", đòi hỏi du khách có sức khỏe tốt, kinh nghiệm đi bộ đường dài và khả năng thích nghi với địa hình không bằng phẳng. Việc di chuyển nhiều giờ giữa rừng rậm, đối mặt với thời tiết khó lường và trải qua một đêm ngủ võng trong rừng sâu khiến đây không phải chuyến đi phù hợp với tất cả mọi người.

Trước khi vào rừng, du khách được hướng dẫn những quy tắc an toàn, kỹ năng di chuyển, nhận diện dấu vết động vật và xử lý các tình huống có thể gặp trong tự nhiên.

Trong hành trình, họ được tìm hiểu hệ thống camera giám sát, cùng kiểm lâm quan sát các khu vực có nguy cơ xuất hiện hoạt động săn bắt trái phép, nhận biết bẫy thú và thực hành tháo gỡ khi được cho phép.

Du khách còn được hướng dẫn đọc dấu chân, nhận biết dấu vết của những loài động vật như bò tót, nai, hoẵng, heo rừng và voi rừng. Những hoạt động này giúp người tham gia có cái nhìn thực tế hơn về công việc bảo vệ rừng. Một trải nghiệm đáng chú ý khác là sinh hoạt cùng đội tuần tra, dùng bữa giữa rừng và ngủ võng tại điểm cắm trại dã chiến. Các hoạt động đều có sự hướng dẫn, giám sát của lực lượng chuyên môn.

Ngoài ra, hành trình còn kết hợp tìm hiểu văn hóa bản địa tại làng Tà Lài, nơi cộng đồng người Mạ và S'tiêng tham gia cung cấp dịch vụ, hỗ trợ du khách. Một phần chi phí từ hoạt động du lịch được đóng góp cho công tác bảo vệ rừng và vận hành thiết bị giám sát bảo tồn.

Khu rừng được ví như "Amazon Việt Nam" có gì đặc biệt?

Địa điểm diễn ra hành trình đặc biệt nói trên là Vườn quốc gia Cát Tiên, một trong những khu rừng có giá trị đa dạng sinh học nổi bật tại Việt Nam. Nơi đây thường được ví như "Amazon Việt Nam" nhờ hệ sinh thái phong phú và những cây cổ thụ khổng lồ.

Vườn có diện tích hơn 71.000 ha, được bao quanh bởi hơn 80 km sông Đồng Nai. Nơi đây là môi trường sống của hơn 1.700 loài động vật và hơn 1.600 loài thực vật. Không chỉ nổi tiếng với những cánh rừng nhiệt đới, Cát Tiên còn sở hữu nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, những quần thể động vật hoang dã cùng khu đất ngập nước Bàu Sấu nổi tiếng.

Đáng chú ý, Cát Tiên thuộc vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai được UNESCO công nhận. Vườn cũng được ghi danh vào Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) năm 2024, trong khi Bàu Sấu được công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo Công ước Ramsar.

Với những giá trị thiên nhiên đặc biệt, Cát Tiên đang phát triển các sản phẩm du lịch gắn với hoạt động bảo tồn. Việc Katien Ranger Patrol lọt Top 3 tại giải thưởng quốc tế BGTW năm 2026 không chỉ ghi nhận một trải nghiệm du lịch khác biệt mà còn góp phần quảng bá hình ảnh khu rừng được ví như "Amazon Việt Nam" đến với du khách thế giới.