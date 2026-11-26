Vương quốc Anh (United Kingdom) chính xác là gì?

Khi đi du lịch với tư cách là một người Anh, bạn có thể gặp những người thú vị đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng có một điểm chung dường như xuất hiện ở rất nhiều người.

Người ta sẽ hỏi bạn đến từ đâu. Bạn có thể trả lời là “Bắc xứ Wales”, trong khi những người khác lại nói “London, nước Anh” hoặc thậm chí là “Belfast, Bắc Ireland”. Điều đó dường như ngay lập tức gây ra sự bối rối và kéo theo hàng loạt câu hỏi, từ “Vậy cái nào nằm ở đảo Anh?” cho đến “Những quốc gia nào nằm trong Vương quốc Anh?”.

Vương quốc Anh (tên đầy đủ là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland – U K) là một quốc gia độc lập có chủ quyền tại châu Âu.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Quần đảo Anh, Đại Anh và Vương quốc Anh là gì? Thành thật mà nói, ngay cả những người sống ở đây dường như cũng nhầm lẫn giữa Vương quốc Anh và Anh – các thuật ngữ này thường được dùng thay thế cho nhau. Vì vậy, hãy làm rõ tất cả một lần với bài viết hữu ích này.

Cung điện Westminster, trung tâm nền dân chủ Anh

Vương quốc Anh (United Kingdom) chính xác là gì?

Khái niệm ‘Vương quốc Anh’ (United Kingdom) chỉ một liên minh chính trị giữa Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland. Mặc dù Vương quốc Anh là một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn độc lập, bốn quốc gia hợp thành nơi này cũng tự thân là những quốc gia và có mức độ tự trị nhất định.

Dù cả bốn quốc gia đều gắn kết với Hoàng gia và hợp nhất với nhau, mỗi nơi vẫn có bản sắc riêng và thường được xem là tách biệt trong tâm trí người dân địa phương. Thậm chí còn có các ngôn ngữ khu vực như tiếng Wales và tiếng Gaelic, dù tiếng Anh được sử dụng trên toàn lãnh thổ.

Từ năm 1801 đến năm 1922, Vương quốc Anh bao gồm toàn bộ Ireland, nhưng hiện nay chỉ bao gồm Bắc Ireland. Cộng hòa Ireland hoạt động như một quốc gia có chủ quyền, dù nằm rất gần Vương quốc Anh về mặt địa lý. Đảo Man và Quần đảo Eo Biển (Jersey và Guernsey) là ‘Lãnh thổ phụ thuộc Hoàng gia’ nhưng không thuộc Vương quốc Anh.

4 đất nước thuộc Vương quốc Anh (UK) được tô màu vàng

Great Britain có nghĩa là gì?

Great Britain là tên gọi chung cho các hòn đảo tạo nên nước Anh, Scotland, xứ Wales và các đảo xung quanh. Tên gọi này xuất phát từ liên minh chính trị của ba vương quốc được thành lập vào năm 1707. Bắc Ireland không phải là một phần của Great Britain.

Các quốc gia thuộc Vương quốc Anh

Một trong những thế mạnh lớn nhất của Vương quốc Anh chính là sự đa dạng – nơi đây tràn ngập niềm tự hào vùng miền. Bạn có thể đến đây nghỉ dưỡng chỉ trong 2 hoặc 3 tuần và vẫn kịp cảm nhận 4 nền văn hóa khác nhau, nghe 3 ngôn ngữ khác nhau cùng vô số giọng địa phương đặc trưng mà không cần phải đi quá xa.

Anh

Anh là quốc gia lớn nhất và nằm ở cực nam của Vương quốc Anh, là nơi sinh sống của khoảng 84% dân số Vương quốc Anh. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một số thành phố sôi động bậc nhất của Vương quốc Anh. London, Birmingham, Manchester, Liverpool và Leeds đều nằm trong phạm vi vài giờ lái xe từ nhau, mỗi nơi đều mang nét văn hóa và lịch sử độc đáo riêng.

Xứ Wales

Xứ Wales được coi là viên ngọc thô ít được biết đến của Vương quốc Anh – dù diện tích nhỏ bé nhưng nơi đây có rất nhiều điều hấp dẫn. Xứ Wales nổi tiếng nhất với những cảnh quan tuyệt đẹp và các vùng núi, chẳng hạn như Vườn quốc gia Snowdonia, bờ biển hoang sơ đẹp như tranh vẽ cùng con đường dài 870 dặm bao phủ từng tấc đường bờ biển.

Xứ Wales có ngôn ngữ riêng của mình – tiếng Wales – vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Scotland

Scotland có tất cả mọi thứ – cảnh quan đa dạng, những hòn đảo xa xôi và các thành phố quốc tế trù phú. Nơi đây chiếm khoảng một phần ba tổng diện tích đất liền của Vương quốc Anh, được chia đại khái thành ba khu vực: vùng Lowlands với những khu rừng rậm rạp, vùng Highlands với những ngọn núi sừng sững cùng các hồ nước, và các hòn đảo mang lại sự bình yên, tĩnh lặng cùng tầm nhìn ra biển trải rộng.

Điểm cao nhất ở Scotland, và cũng là cao nhất toàn Quần đảo Anh, là Ben Nevis với độ cao 4.418 ft ở đỉnh – một thử thách tuyệt vời cho những người thích leo núi đi bộ đường dài. Nếu có dịp ghé thăm, đừng bỏ lỡ cơ hội đến Edinburgh, thủ đô của Scotland, nơi giàu có về kiến trúc và văn hóa lộng lẫy.

Bắc Ireland

Lonely Planet từng bình chọn Belfast và bờ biển Causeway là vùng đất đáng ghé thăm nhất thế giới vào năm 2018 – và điều đó nói lên rất nhiều điều. Giant Causeway là Di sản Thế giới UNESCO đầu tiên của Bắc Ireland, một khu vực gồm khoảng 40.000 cột đá bazan do các vụ phun trào núi lửa cách đây 60 triệu năm tạo nên và tự thân nó đã rất đáng để bạn thực hiện chuyến đi.

Hãy lái xe dọc theo tuyến đường ven biển Causeway tuyệt đẹp quanh Đại Tây Dương và dừng lại ở một trong nhiều ngôi làng cổ kính qua đêm để nhâm nhi một ly bia Guinness. Còn nếu bạn đang tìm kiếm một thành phố, Bắc Ireland cũng có điều đó. Các tòa nhà thời Victoria và di sản công nghiệp của Belfast gợi nhớ về quá khứ thú vị của thành phố, trong khi nhịp sống về đêm sôi động kiểu Ireland cùng nền ẩm thực ấn tượng thu hút du khách đến đây ngày nay.

Nguồn: Evanevanstours