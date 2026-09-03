Vườn nhà nghìn mét vuông của Mỹ Tâm

Vườn nhà Mỹ Tâm có đến 30 cây xoài sai trĩu quả, mùa nào thức nấy chẳng khác gì miệt vườn.

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ trong làng nhạc Việt, Mỹ Tâm không chỉ sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ mà còn khiến nhiều người thích thú với cuộc sống đời thường rất khác hình ảnh rực rỡ trên sân khấu. Bên cạnh căn nhà quen thuộc tại khu vực trung tâm TP.HCM, nữ ca sĩ còn có một khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở Củ Chi, nơi cô thường xuyên lui về nghỉ ngơi, trồng cây và tái tạo năng lượng sau những lịch trình công việc.

Khác với hình dung về một cơ ngơi xa hoa của ngôi sao hạng A, khu nhà vườn của Mỹ Tâm gây ấn tượng bởi màu xanh phủ gần như khắp nơi. Trong khuôn viên có nhà nghỉ dưỡng, ao cá, vườn cây ăn trái, khu vực trồng hoa, rau cùng nhiều khoảng sân rộng. Chính nữ ca sĩ cũng dành nhiều thời gian tự tay chăm sóc, thu hoạch cây trái và thường xuyên chia sẻ thành quả lên trang cá nhân. Điểm khiến người hâm mộ thích thú nhất chính là khu vườn được chăm chút như một "miệt vườn" thực thụ, mùa nào thức nấy, cây trái liên tục sai quả quanh năm.

Nếu phải chọn một khu vực đặc biệt nhất trong cơ ngơi của Mỹ Tâm, đó chắc chắn là vườn cây ăn trái. Nữ ca sĩ khoanh từng vùng riêng để trồng rau, hoa và nhiều loại cây khác nhau, nhờ đó khuôn viên vừa có sự đa dạng vừa thuận tiện trong quá trình chăm sóc. Các loại trái cây xuất hiện trong vườn rất phong phú, từ xoài, ổi, bưởi, táo, mít, vú sữa cho đến chôm chôm. Cây cối được cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng nên phát triển xanh tốt, nhiều loại cho quả theo từng mùa, khiến khu vườn gần như lúc nào cũng có thứ để thu hoạch.

Mỹ Tâm cũng không giấu được sự hào hứng mỗi khi cây trong nhà bắt đầu ra trái. Từ một nghệ sĩ vốn gắn liền với sân khấu, cô lại có thể dành hàng giờ đi quanh vườn, ngắm từng gốc cây, kiểm tra trái và tự tay hái những thành quả mình đã chăm sóc.

Trong số hàng loạt loại cây được trồng, xoài dường như là một trong những "nhân vật chính" của khu vườn. Mỹ Tâm từng vui vẻ tiết lộ gia đình mình rất thích ăn xoài nên trong nhà có tới khoảng 30 cây. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mình rất thích ăn xoài, gia đình mình cũng rất thích ăn xoài. Nên là xoài khắp nơi trong nhà. Nhà mình có 30 cây xoài chứ mấy, và cây nào cũng có trái". Không chỉ nhiều về số lượng, các cây xoài còn gây chú ý bởi khả năng cho trái rất sai. Có cây từng được Mỹ Tâm khoe cho khoảng 600-700 quả, cành nào cành nấy dày đặc đến mức nhìn từ xa gần như thấy quả nhiều hơn lá. Trong vườn cũng có nhiều giống xoài khác nhau, trong đó có xoài Thái với vị giòn, ngọt.

Những chùm xoài mọc san sát trên cành, có quả lớn sà xuống gần tầm người, khiến không gian chẳng khác nào một khu vườn chuyên canh thu nhỏ. Với số lượng cây như vậy, mỗi mùa xoài đến cũng trở thành dịp để Mỹ Tâm hào hứng đi một vòng "kiểm kê" thành quả.

Một góc khác từng được nữ ca sĩ tự hào chia sẻ là cây vú sữa. Sau khoảng 3-4 năm trồng, cây đã phát triển lớn và bắt đầu cho nhiều trái. Đối với Mỹ Tâm, niềm vui không chỉ nằm ở chuyện thu hoạch được bao nhiêu quả mà còn ở việc nhìn thấy từng gốc cây mình chăm sóc lớn dần qua thời gian. Chính quá trình chờ cây sinh trưởng, ra hoa rồi kết trái khiến khu vườn trở thành một phần rất riêng trong cuộc sống của cô.

Bên cạnh vú sữa, bưởi trong vườn cũng cho quả to, còn táo từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi nữ ca sĩ khoe cây sai tới mức có khoảng 2.000 trái. Mít, ổi và nhiều loại cây khác cũng lần lượt góp mặt, tạo nên một khu vườn đúng nghĩa "bốn mùa có trái".

Gần đây, cây chôm chôm lại trở thành tâm điểm trong những chia sẻ của Mỹ Tâm. Sau nhiều tháng chờ đợi, khi trái bắt đầu chín, nữ ca sĩ lập tức mang rổ ra vườn thu hoạch. Đứng giữa những tán cây xanh rợp bóng, Mỹ Tâm không giấu nổi sự phấn khích khi nhìn thấy từng chùm quả. Cô vừa hái vừa ăn thử ngay tại vườn và cho biết đây là giống chôm chôm Thái mà mình yêu thích vì phần thịt dễ tách khỏi hạt.

Không phải tất cả các cây đều phát triển hoàn hảo. Trong vườn cũng có cây chôm chôm bị chết một số cành, trong khi một số cây khác vẫn đang mang nhiều trái non và tiếp tục ra hoa. Chính sự tự nhiên ấy khiến khu vườn không mang cảm giác được dựng lên chỉ để "check-in", mà thực sự là nơi nữ ca sĩ thường xuyên chăm sóc và quan sát cây cối sinh trưởng.

Với diện tích lớn và số lượng cây phong phú, việc tưới nước thủ công toàn bộ khu vườn không hề đơn giản. Mỹ Tâm vì vậy đã thuê thợ lắp đặt hệ thống tưới nước tự động có thể hẹn giờ cho từng loại cây. Việc phân chia từng khu vực trồng cây kết hợp hệ thống tưới giúp vườn luôn được cung cấp lượng nước đều đặn. Đây cũng là một trong những lý do nhiều loại cây trong nhà phát triển xanh tốt quanh năm và liên tục cho trái.

Dù đã có hệ thống hỗ trợ, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên tự mình ra vườn kiểm tra, chăm sóc và thu hoạch. Những khoảnh khắc giản dị như cầm kéo tỉa cây, xách rổ đi hái trái hay ngồi thưởng thức nông sản ngay tại gốc lại trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi cô chia sẻ về căn nhà.

Không gian xanh trong khuôn viên không chỉ có cây ăn quả. Khu nhà vườn còn được bố trí một hồ nước lớn, kết hợp cây cầu nhỏ bắc ngang. Hồ nước giúp cảnh quan có thêm chiều sâu, đồng thời tạo cảm giác mát mẻ, thư thái giữa diện tích sân vườn rộng lớn. Bao quanh là cây cối xanh tốt, khiến nơi đây mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng riêng hơn là một căn nhà ở thông thường.

Những lúc không bận rộn, Mỹ Tâm có thể đi dạo quanh khuôn viên, ngắm cây cối, mặt nước và tận hưởng khoảng không yên tĩnh, tách khỏi nhịp sống đông đúc của thành phố.

Một khoảng riêng trong sân vườn được bố trí thành khu vực ăn uống ngoài trời. Đây là nơi nữ ca sĩ có thể cùng gia đình, bạn bè ngồi trò chuyện hoặc tổ chức những buổi gặp gỡ thân mật. Không gian được trang trí bằng hệ thống đèn treo tạo ánh sáng lung linh vào buổi tối, kết hợp tranh tráng gương có đèn LED phía sau. Giữa khung cảnh cây cối và khoảng sân thoáng, khu vực bàn ăn mang lại cảm giác gần gũi nhưng vẫn được chăm chút về thẩm mỹ. Từ khi có khu nhà vườn, Mỹ Tâm được cho là ít đi du lịch hơn mà thường xuyên mời bạn bè tới chơi, cùng tận hưởng không gian xanh ngay tại nhà.

Độ thoáng của khuôn viên còn thể hiện qua một chi tiết khá thú vị: Mỹ Tâm trang bị cả kính thiên văn để ngắm trăng sao. Khi tối xuống, khoảng sân rộng và yên tĩnh trở thành nơi nữ ca sĩ có thể tận hưởng một thú vui hoàn toàn khác với nhịp sống thường ngày. Hệ thống cây xanh, hồ nước và không gian ít ồn ào càng tạo cảm giác tách biệt, phù hợp để nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng.

Khuôn viên cũng rộng đến mức từng xuất hiện hình ảnh một người được cho là Mai Tài Phến thoải mái thả diều bên trong. Chỉ chi tiết này cũng phần nào cho thấy độ rộng của khu nhà vườn, dù diện tích chính xác chưa từng được công bố cụ thể.

Bên cạnh vườn trái cây, Mỹ Tâm còn dành từng khu vực để trồng hoa và rau. Những luống cây được bố trí xen kẽ trong khuôn viên giúp cảnh quan luôn có nhiều màu sắc và thay đổi theo từng thời điểm. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nuôi gà trong vườn. Sự xuất hiện của cây trái, rau hoa, ao cá và vật nuôi khiến cơ ngơi ở Củ Chi mang đúng tinh thần của một khu nhà vườn, thay vì chỉ là biệt thự nghỉ dưỡng được trang trí bằng cảnh quan.

Với Mỹ Tâm, khu nhà vườn dường như còn mang ý nghĩa như một nơi "sạc lại năng lượng". Mỗi lần trở về, được hít thở mùi rau cỏ, đi giữa những hàng cây và nhìn thành quả mình vun trồng, nữ ca sĩ từng cho biết đầu óc như được thanh lọc và có thêm cảm hứng làm việc.

Sau những sân khấu lớn và lịch trình bận rộn, cuộc sống của "họa mi tóc nâu" ở khu vườn nghìn mét vuông lại giản dị đến bất ngờ: đi hái xoài, bóc chôm chôm ăn ngay dưới gốc, chăm cây rồi vui vẻ khoe với người hâm mộ từng mùa trái chín. Có lẽ chính khu vườn trĩu quả ấy mới là một trong những "tài sản" khiến Mỹ Tâm tự hào nhất trong cơ ngơi rộng lớn của mình.