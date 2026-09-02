Chia sẻ của bà xã Công Lý thu hút sự chú ý.

Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý mới đây khiến nhiều người bật cười khi chia sẻ câu chuyện đời thường liên quan đến mái tóc của ông xã. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh của NSND Công Lý và hài hước viết: “Em định cạo trọc cho chồng em thế này, mà chồng em không chịu. Các bác thấy sao? Nên làm gì với tóc chồng em đây. Vì không nhuộm được tóc ạ. Đau đầu suy nghĩ quá”.

Lời than thở của Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách cô gọi chồng khá dí dỏm. Thay vì một câu chuyện nghiêm túc, vợ Công Lý cho thấy cuộc sống của hai vợ chồng vẫn có những phút giây rất đời thường, khi chuyện tóc tai cũng trở thành đề tài để cả hai tranh luận.

Ngọc Hà chia sẻ cô muốn chồng để kiểu đầu như trong ảnh

Việc Ngọc Hà nhắc đến chuyện "không nhuộm được tóc" cũng khiến nhiều người quan tâm đến diện mạo hiện tại của NSND Công Lý. Sau biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như trước. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì việc chăm sóc bản thân và có những khoảnh khắc đời thường được bà xã chia sẻ với người hâm mộ.

Những năm qua, cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý có nhiều thay đổi. Đầu năm 2021, Công Lý và Ngọc Hà kết hôn sau khoảng 5 năm hẹn hò. Chỉ vài tháng sau, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, khiến hành trình của cả hai bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.

Trong suốt quá trình chồng chữa bệnh, Ngọc Hà luôn là người sát cánh, chăm sóc và trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Công Lý. Cô quyết định nghỉ công việc tại cơ quan nhà nước để đồng hành cùng chồng. Cô cũng từng trải qua thời gian chịu áp lực lớn về tài chính khi vừa chăm sóc chồng, vừa phải lo công việc và cuộc sống gia đình.

Vợ chồng NSND Công Lý hiện có cuộc sống ổn định hơn sau biến cố

Đến năm 2026, Ngọc Hà bắt đầu tập trung hơn vào công việc tiếp thị liên kết. Cô thừa nhận thu nhập hiện tại không phải lúc nào cũng ổn định, nhưng cô muốn chủ động lao động và từng bước xây dựng cuộc sống của mình.

Trong khi đó, NSND Công Lý vẫn tiếp tục quá trình hồi phục sức khỏe. Ngọc Hà từng tâm sự rằng chồng hiện không thể làm được nhiều việc trong cuộc sống sinh hoạt. Mỗi tối, anh thường xem các bộ phim của VFC và gần như không bỏ sót tập nào. Với nam nghệ sĩ, đó dường như là một cách để nhớ nghề, nhớ sân khấu và thế giới nghệ thuật mà anh từng gắn bó.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất như trước, Công Lý vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong một số sự kiện. Nam nghệ sĩ tích cực dưỡng bệnh và nhận được sự động viên từ khán giả.

Ngọc Hà luôn đồng hành bên chồng trong quá trình anh điều trị, phục hồi sức khỏe

Điều đáng chú ý là sau biến cố, Ngọc Hà nhiều lần khẳng định cô chưa từng hối tiếc về quyết định đồng hành cùng chồng. Cô xem những gì xảy đến như một phần của số phận và cho rằng nếu đã là số phận thì cô sẽ ở bên người bạn đời của mình.