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Diệp Lâm Anh "hại" Cường Đô La

PV
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Khoảnh khắc thú vị giữa Diệp Lâm Anh và Cường Đô La khiến nhiều người bật cười.

Một khoảnh khắc đời thường giữa Diệp Lâm Anh và Cường Đô La đang nhận được sự chú ý khi cả hai cùng bạn bè có buổi tụ họp vui vẻ. Trong không khí thoải mái của một buổi karaoke, nam doanh nhân khiến người xem bật cười với màn nhảy ngẫu hứng bên người bạn thân của bà xã.

Trên story, Diệp Lâm Anh chia sẻ lại khoảnh khắc hội ngộ cùng vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang và nhóm bạn. Trong video, cô và Cường Đô La vừa cầm micro hát vừa nhún nhảy nhiệt tình theo nhạc. Những động tác có phần hài hước, tự nhiên của cả hai tạo nên bầu không khí vui vẻ, gần gũi.

Khoảnh khắc vui vẻ, hài hước của Diệp Lâm Anh và Cường Đô La

Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh còn dí dỏm viết: "Cún Diệp Lâm Anh hại người anh", như một cách trêu người anh thân thiết vì đã cùng cô có màn biểu diễn đầy ngẫu hứng.

Không chỉ tham gia cuộc vui, Cường Đô La còn thể hiện một ca khúc dành tặng bà xã Đàm Thu Trang. Màn hát tặng vợ cho thấy bên cạnh hình ảnh một doanh nhân kín tiếng, anh vẫn có những khoảnh khắc lãng mạn, tình cảm khi ở cạnh người thân và bạn bè.

Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh với vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang vốn đã được biết đến từ nhiều năm. Diệp Lâm Anh và Đàm Thu Trang kết bạn từ khi cùng tham gia Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên và duy trì tình bạn hơn một thập kỷ. Sau nhiều năm, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên dành cho nhau những lời chúc và sự động viên trong cuộc sống. 

Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang rất thân thiết với Diệp Lâm Anh

Đến khi Đàm Thu Trang kết hôn với Cường Đô La, mối quan hệ này tiếp tục được duy trì giữa hai gia đình. Họ từng cùng nhau tổ chức những chuyến đi chơi, tham dự các buổi tiệc và sự kiện. Cường Đô La cũng trở nên thân thiết với nhóm bạn lâu năm của vợ, thậm chí từng hỗ trợ dựng studio ngay trong gara siêu xe để hội bạn thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tình bạn.

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Tags

diệp lâm anh

cường đô la

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