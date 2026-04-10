Vùng Vịnh có ông chủ mới

Lực lượng Iran tuần tra eo biển Hormuz.

Kịch bản 1: Ngừng bắn kéo dài

Giả sử việc tạm ngừng chiến kéo dài nhiều tháng - hoặc thậm chí nhiều năm. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, vì ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình chính thức không thành hiện thực, lệnh ngừng bắn vẫn có thể được gia hạn hết lần này đến lần khác.

Trong trường hợp đó, ưu tiên hàng đầu của các quốc gia Ả Rập sẽ là xây dựng thế hệ phòng không mới. Kế hoạch khá rõ ràng là dựa vào các tên lửa đánh chặn giá rẻ, sản xuất hàng loạt, dù là đặt trên mặt đất (như Pantsir của Nga) hay phóng từ trên không (như APKWS).

Cả các quốc gia Ả Rập và Israel có thể sẽ tập trung vào điều này, cùng với việc bổ sung kho dự trữ phòng không truyền thống của họ.

Ưu tiên thứ hai sẽ là đa dạng hóa logistics. Cụ thể là xây dựng các đường ống dẫn dầu mới đến Biển Đỏ và tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển thay thế cho các tuyến đường biển vùng Vịnh. Mục tiêu rất rõ ràng là thoát khỏi sự kìm kẹp của Iran tại eo biển Hormuz và giảm bớt ảnh hưởng của nước này.

Tuy nhiên, đối với các quốc gia như: Qatar, Bahrain, Kuwait và Iraq, các đường ống dẫn dầu xuyên qua bán đảo Ả Rập sẽ đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào một cường quốc khu vực khác, đó là Saudi Arabia. Và tất nhiên, phí vận chuyển quá cảnh sẽ được áp dụng.

Tất cả những điều này không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Địa lý vùng Vịnh khiến việc bảo vệ toàn diện là bất khả thi. Trên phạm vi hơn 500 hải lý (khoảng 1.000km) giống như trong một trò chơi bắn súng arcade cũ, mọi tuyến đường vận chuyển đều nằm trong tầm với của Iran.

Dọc theo bờ biển, các cảng, nhà máy, nhà máy khử muối, kho chứa dầu, trung tâm dữ liệu, khách sạn và các tòa nhà chọc trời đều nằm lộ thiên như những mục tiêu trên trường bắn. Bảo vệ tất cả những thứ đó từ biển là vô cùng khó khăn, và hiện tại các quốc gia Ả Rập có thể sẽ chọn cách trả tiền để được đảm bảo an toàn.

Xét cho cùng, họ thực sự không quan tâm ai sẽ cung cấp "ô dù an ninh" đó. Trước đây họ trả tiền cho Mỹ, giờ họ sẽ trả cho Iran.

Giá cả thậm chí không quá cao (được cho là khoảng 2 triệu USD cho mỗi siêu tàu chở dầu), chỉ chiếm 2-3% giá trị lượng dầu trên tàu. Và cuối cùng, người mua vẫn sẽ là người trả tiền.

Ở phương Đông, một trong những dấu hiệu cao nhất của một nhà cai trị khôn ngoan là khả năng áp đặt cống nạp lên các nước láng giềng và buộc họ phải thừa nhận quyền lực của mình.

Nguyên tắc đó được hiểu rõ ở cả Iran và thế giới Ả Rập. Trớ trêu thay, Mỹ và Israel có thể đã góp phần tạo ra một trật tự khu vực mới thực sự phù hợp với logic chính trị địa phương.

Giờ đây, Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với thực tế khó khăn để xây dựng lại ảnh hưởng của mình và bất kỳ động thái nào họ thực hiện cũng sẽ bị các quốc gia Ả Rập nhìn nhận với sự hoài nghi: Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lại sụp đổ? Con sói đầu đàn đã bắn trượt mục tiêu.

Kịch bản 2: Leo thang trở lại

Hoàn toàn có khả năng trong hai tuần nữa chiến tranh sẽ bùng phát trở lại, thậm chí với cường độ lớn hơn. Các nhà đàm phán Iran có thể lại trở thành mục tiêu, dẫn đến việc thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng điều này tương đối khó xảy ra: Bất chấp năng lực quân sự đáng kể của Mỹ và Israel, hiện tại họ vẫn thiếu một con đường rõ ràng để đánh bại Iran một cách dứt khoát bằng các biện pháp thông thường.

Trên thực tế, trừ trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân, liên minh có hai lựa chọn chính.

Phương án đầu tiên: Một chiến dịch ném bom chiến lược dữ dội nhằm mục đích "đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá". Điều đó đòi hỏi các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ phải hoạt động trực tiếp trên lãnh thổ Iran, một điều quá mạo hiểm, như vụ việc gần Isfahan đã chứng minh.

Trong điều kiện như vậy, máy bay ném bom B-52 thực tế sẽ dễ bị tổn thương hơn so với các máy bay chiến đấu hiện đại bởi chúng dễ bị bắn hạ như máy bay chở khách dân dụng, ngay cả với các hệ thống phòng không tương đối lạc hậu.

Trong khi đó, năng lực tên lửa của Iran không chỉ tồn tại mà còn cho thấy dấu hiệu phục hồi và gia tăng cường độ hoạt động. Và lực lượng Mỹ đã không thể gây rối nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng phóng máy bay không người lái của Iran (bao gồm cả UAV kiểu Shahed).

Điều đó có nghĩa là bất kỳ chiến dịch ném bom quy mô lớn nào cũng có nguy cơ gây ra thiệt hại từ đòn trả đũa, làm trầm trọng thêm cú sốc dầu mỏ toàn cầu và có khả năng đẩy thế giới đến một cuộc khủng hoảng tài chính.

Israel cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo một báo cáo của JPMorgan dẫn lời Viện An ninh Quốc gia Do Thái của Mỹ, tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel đã tăng vọt từ 3% vào đầu cuộc chiến lên 27% vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 với nguyên nhân chủ yếu là do sự quá tải và suy yếu của hệ thống phòng không Israel.

Phương án thứ hai: Một chiến dịch trên bộ quy mô lớn, dọc theo bờ biển Iran hoặc tấn công các hòn đảo do Iran kiểm soát đều tiềm ẩn tất cả rủi ro của chiến tranh trên không cộng thêm thương vong nặng nề không thể tránh khỏi.

Lợi ích thu được? Về cơ bản là không có. Các cuộc đột kích đổ bộ hạn chế sẽ đạt được rất ít kết quả, trong khi một cuộc xâm lược toàn diện nhằm thay đổi chế độ đơn giản là không khả thi.

Điều này không có nghĩa là leo thang xung đột là không thể xảy ra. Nó chỉ có nghĩa là trước khi leo thang, giới lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ phải giải quyết phương trình tương tự như họ đã đối mặt khi bắt đầu cuộc chiến, nhưng giờ đây với ít ẩn số hơn nhiều.

Khả năng phục hồi của Iran, năng lực quân sự của nước này và mức độ cô lập quốc tế của Mỹ và Israel giờ đây đã rõ ràng hơn nhiều.

Nếu hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz được nối lại và sau đó lại bị gián đoạn bởi hành động của Mỹ hoặc Israel, họ sẽ bị coi là những người chịu trách nhiệm gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Kịch bản 3: Các cuộc đụng độ nhỏ dưới sự kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz

Về cơ bản, đây là một biến thể của kịch bản đầu tiên và theo quan điểm của nhiều chuyên gia, đây là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.

Trên thực tế, nó dường như đã đang diễn ra: Iran đang cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng các cuộc tấn công mới và đang đe dọa trả đũa.

Nếu giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục diễn ra tương đối thông suốt, một mô hình căng thẳng dai dẳng và các cuộc đụng độ lẻ tẻ có thể trở thành trạng thái bình thường mới.

Israel tiến hành các cuộc tấn công (hoặc Iran tuyên bố bị tấn công); Iran đáp trả bằng cách tạm thời đóng cửa eo biển trong 1 hoặc 2 ngày, cùng với đó có thể tiến hành một cuộc tấn công trả đũa của riêng mình.

Kịch bản này khiến khu vực trở nên bất ổn hơn, nhưng phần còn lại của thế giới sẽ thờ ơ bởi họ chỉ cần dầu mỏ và các nguồn tài nguyên khác tiếp tục được khai thác và vận chuyển từ Vịnh Ba Tư.