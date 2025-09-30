Vui mừng khi biết du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sắp không phải đổi tiền, có thể thanh toán trực tiếp bằng app ngân hàng trong nước

Tại họp báo Ngày thẻ Việt Nam 2025 diễn ra ngày 26/9, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, đã chia sẻ những thông tin đáng chú ý về việc triển khai thanh toán xuyên biên giới, mang lại sự tiện lợi chưa từng có cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.

Theo ông Tuấn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với các ngân hàng hàng đầu và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Napas để triển khai dịch vụ thanh toán song phương. Hiện tại, người Việt Nam đã có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng trong nước để thanh toán trực tiếp khi du lịch tại Lào, Campuchia và Thái Lan. “Cái này rất tiện lợi. Vì khách du lịch Việt Nam không phải chuẩn bị tiền của quốc gia mình đến, và có thể sử dụng chính trên app các ngân hàng, sử dụng chính tài khoản của mình như đang sử dụng tại Việt Nam,” ông Tuấn nhấn mạnh.

Điều này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách từng trải nghiệm thanh toán bằng app ngân hàng tại Thái Lan, chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi chỉ cần quét mã QR bằng app ngân hàng Việt Nam là có thể trả tiền mua sắm ở Bangkok. Không cần đổi Baht, rất nhanh chóng và tiện lợi!”

Sắp tới, phạm vi thanh toán này sẽ được mở rộng sang các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan. Ông Tuấn cho biết, dự án thanh toán song phương với Trung Quốc, thông qua ngân hàng quyết toán Vietcombank, dự kiến sẽ cho phép du khách Trung Quốc quét mã QR tại Việt Nam ngay trong tháng 10/2025. Tương tự, dự án với Hàn Quốc, do BIDV làm ngân hàng quyết toán, cũng đang được triển khai. “Mục tiêu chúng tôi đặt ra là muộn nhất vào đầu năm 2026, khi khách hàng Việt Nam đi qua các quốc gia này thì chúng ta sẽ sử dụng tương tự như thanh toán tại Thái Lan,” ông Tuấn khẳng định.

Anh Trần Minh Đức, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM, hào hứng: “Tôi hay đi công tác Hàn Quốc và thường mất thời gian đổi tiền Won. Nghe tin sắp tới có thể dùng app ngân hàng để thanh toán trực tiếp, tôi mừng lắm. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa không lo mang theo nhiều tiền mặt.”

Ngoài ra, dự án thanh toán với Ấn Độ sẽ sớm công bố ngân hàng quyết toán trong tháng 9/2025, trong khi dự án với Đài Loan và Singapore cũng đang được xúc tiến. Theo ông Tuấn, năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng, khi người Việt Nam đi du lịch các quốc gia này “sẽ không phải lo lắng đổi qua đồng Nhân dân tệ, rồi đổi qua đồng Won, hoặc đổi qua đồng Baht, …, và hoàn toàn tự tin sẽ sử dụng các tài khoản của chính mình mở tại ngân hàng Việt Nam để thực hiện thanh toán.”

Chị Lê Thị Mai, một người yêu thích du lịch Singapore, chia sẻ: “Mỗi lần đi Singapore, tôi phải đổi tiền SGD và tính toán tỷ giá khá phiền. Nếu dùng được app ngân hàng Việt Nam để thanh toán, chắc chắn tôi sẽ đi du lịch thường xuyên hơn!”

Sự đổi mới này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn đảm bảo tính minh bạch về tỷ giá hối đoái, nhờ vào uy tín của các ngân hàng được chọn làm ngân hàng quyết toán. Với những bước tiến này, việc đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam sẽ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn bao giờ hết.