Vừa xuất hiện bão mới Dujuan, dự báo mạnh lên nhanh chóng trong vài ngày tới

Một cơn bão nhiệt đới mới có tên quốc tế là Dujuan đã chính thức hình thành.

Một cơn bão nhiệt đới mới có tên quốc tế là Dujuan đã chính thức hình thành từ vùng áp thấp LPA 09d ở khu vực lân cận quần đảo Mariana. Cơn bão đang tiếp tục gia tăng sức mạnh và di chuyển theo quỹ đạo hướng về phía Bắc Thái Bình Dương.

Vùng áp thấp LPA 09d chính thức mạnh lên thành bão nhiệt đới Dujuan vào rạng sáng 17/9. Bão hiện đang hoạt động ngoài Vùng dự báo của Philippines (PAR), cách phía đông đảo Luzon khoảng 2.975 km tại vị trí 17,6 độ vĩ Bắc và 149,8 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 75 km/h, gió giật 90 km/h, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ từ 15–20 km/h.

Ảnh vệ tinh bão ngày 16/9

Theo các cơ quan khí tượng, bão Dujuan có xu hướng di chuyển chủ yếu về phía bắc, sau đó chếch về phía tây bắc và liên tục tăng cường độ. Đến rạng sáng 18/9, sức gió dự báo đạt khoảng 91 km/h. Đến ngày 19/9, bão tiếp tục mạnh lên cấp bão nhiệt đới dữ dội (Severe Tropical Storm) với sức gió đạt khoảng 107 km/h (tương đương 25–33 m/s), áp suất trung tâm giảm xuống 975 hPa và bán kính vùng gió mạnh mở rộng từ 500–800 km.

Về tuyến đường di chuyển chi tiết, trong giai đoạn từ ngày 19–20/9, bão tiến dần về phía quần đảo Ogasawara (Nhật Bản) và áp sát khu vực này vào sáng 20/9. Đến ngày 21/9, tâm bão đổi hướng di chuyển lên phía quần đảo Izu, sau đó chếch sang hướng Bắc Đông Bắc. Vào ngày 22/9, bão tiếp cận vùng biển phía đông bán đảo Boso (cách bờ biển khoảng 100 km và cách trung tâm Tokyo khoảng 180 km) trước khi di chuyển tiếp về hướng Bắc - Đông Bắc quét qua vùng biển gần khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương.

Cơ quan khí tượng các nước khuyến cáo các tàu thuyền đang hoạt động trên tuyến hàng hải phía Tây Bắc Thái Bình Dương liên tục cập nhật tọa độ và hướng di chuyển của bão Dujuan để chủ động phòng tránh vùng biển nguy hiểm.

Nguồn: PAGASA, Japan Times