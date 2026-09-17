Vừa về làm dâu, cô gái hoảng sợ khi bố chồng đặt bát hương trong phòng ngủ: Biết ý nghĩa thì yên lòng

Những trải nghiệm của cô gái người kinh khi làm dâu gia đình dân tộc Cao Lan khiến người ta không khỏi tò mò, quan tâm. Câu chuyện còn đặc biệt hơn khi bố chồng cô được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi “bố chồng quốc dân”.

“Bố chồng quốc dân” được cộng đồng mạng phong là anh Âu Văn Hòa (46 tuổi, dân tộc Cao Lan), hiện đang sinh sống tại xã Nhữ Khê (Tuyên Quang). Khi được hỏi về danh xưng này, anh Hòa không khỏi bối rối, cho rằng có lẽ bắt nguồn từ việc anh hết lòng yêu thương, chăm sóc con dâu, cháu nội.

Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, anh Hòa cho hay bản thân rất biết ơn cộng đồng mạng luôn dành thời gian theo dõi và quan tâm tới cuộc sống của gia đình anh. Nhà có hai con trai, chính vì thế vợ chồng anh luôn coi con dâu là con gái ruột của mình. Ngày con về làm dâu khi tuổi đời còn khá trẻ, vợ chồng anh luôn cố gắng dạy dỗ để con có thể thích nghi dần với gia đình nhà chồng, với phong tục tập quán, văn hóa của người dân tộc Cao Lan.

Khi con dâu sinh cháu, ông bà nội luôn ở bên cạnh, hỗ trợ để chăm sóc, giúp con dâu có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Từng bữa cơm cữ của con dâu, cũng đều do bố chồng, mẹ chồng đi chợ và tự tay nấu nướng vô cùng tỉ mỉ, chu đáo, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Thậm chí, trong suốt thời gian ở cữ (42 ngày theo phong tục của người Cao Lan), “bố chồng quốc dân” đều tự nấu nước thảo mộc cho con dâu tắm để phục hồi sau sinh. Chỉ từng đó việc thôi cũng đủ khiến người ta phải ghen tỵ với nàng dâu này.

Bố mẹ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái người Kinh về làm dâu gia đình dân tộc người Cao Lan có nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhưng Hương (21 tuổi) cho hay nhờ có sự yêu thương của gia đình chồng mà cô nhanh chóng thích nghi được. Hương cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được làm dâu của bố mẹ chồng. Ông bà không chỉ nhiệt tình chỉ dạy cô từng thứ một mà còn hỗ trợ vợ chồng cô rất nhiều trong quá trình chăm nuôi con nhỏ.

Nhớ lại thời gian đầu về ra mắt nhà chồng, nhiều người nói cô còn trẻ mà đã quyết định lấy chồng, lại làm dâu gia đình dân tộc thì chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cô bỏ qua những lời nghi kỵ ấy và cho đến thời điểm này, cô khẳng định mình đã lựa chọn đúng. Nếu được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ chọn cuộc sống của hiện tại.

Cô dâu người Kinh - Thu Hương. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày mới về làm dâu, nhiều phong tục của người Cao Lan khiến cô bỡ ngỡ nhưng bản thân cô vẫn đang nỗ lực từng ngày trong suốt 2 năm qua để dần thích nghi. Ấn tượng nhất là việc nhà chồng đặt bàn thờ, bát hơng trong phòng ngủ của cô. Cô không khỏi bất ngờ và có đôi chút sợ hãi. Cô không hiểu sao bàn thờ lại được đặt trong phòng ngủ? Để thờ ai? Và với mục đích gì?

Bố chồng của Hương giải thích đây là phong tục của người Cao Lan. Bàn thờ này gọi là bàn mụ, một tập tục cầu mong các bé hay ăn chóng lớn. Bàn thờ này sẽ được thắp hương mỗi năm 1 lần vào đêm giao thừa và thắp hương đến khi đứa bé đủ 18 tuổi. Mỗi lần cúng sẽ cúng một con gà mái, 2 bát cơm, 2 chén rượu.

Một số phong tục khác của người dân tộc Cao Lan mà người làm dâu như Hương phải học và nhớ. Như ngày 3/3, người Cao Lan có phong tục làm cơm đen. Người ta sẽ lấy lá của cây thau giã ra lấy nước, ngâm gạo rồi đem đi đồ xôi. Ngày 5/5, thì sẽ có phải bánh tro. Ngày rằm tháng 7 thì luôn phải có bánh gai. Các ngày rằm khác trong năm làm mâm cơm cúng thì phải có bún đi kèm.

Lắng nghe chia sẻ thật lòng từ phía cô dâu người Kinh, cộng động mạng có lẽ càng ngưỡng mộ cô hơn nữa khi có bố mẹ chồng vô cùng tâm lý.

(Nguồn: Gõ cửa thăm nhà)