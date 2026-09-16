Cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Con dâu chủ nhà nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 thoát nạn

Gia đình các nạn nhân đang vô cùng đau buồn vì vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng hôm nay (16/9).

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường. Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát ra ngoài. Vụ việc khiến 5 người tử vong.

Chia sẻ về thời điểm xảy ra vụ cháy trên Tiền Phong, một người hàng xóm sống ngay sát hiện trường cho biết, khoảng rạng sáng 16/9, bà phát hiện căn nhà bên cạnh xảy ra cháy. Ngọn lửa tỏa ra sức nóng lớn đến mức khiến kính tại tầng 2 và tầng 3 của nhà bà bị nổ, các mảnh kính văng tung tóe.

Trong lúc hoảng loạn, một số người bên trong căn nhà bị cháy đã tìm cách trèo sang mái của một cơ sở kinh doanh bia hơi nằm liền kề để thoát ra ngoài. Người phụ nữ này kể, sau khi thoát được ra ngoài, họ hô hoán, thông báo cho mọi người biết để đến hỗ trợ.

Bên cạnh đó, thông tin trên Tuổi Trẻ, anh P.M.T. - em trai chủ nhà bị cháy, cho biết trong số những người tử vong có vợ chồng chủ nhà và cháu trai - cháu nội vợ chồng chủ nhà. Anh T. cho biết cháu trai được bố mẹ gửi sang ông bà do bận đi công tác xa.

Anh cũng cho biết thêm gia đình một người con khác của chủ nhà may mắn thoát nạn. Thời điểm lửa bùng lên, chị T. - con dâu của chủ nhà đã quấn chăn nhảy từ trên cao xuống và thoái nạn. Còn anh T. (con trai chủ nhà) cầm bình oxy xuống để tìm cách xử lý đám cháy nhưng bị bỏng và ngạt khói. Sau đó anh phải chạy ngược lên phía trên.

Vụ hỏa hoạn để lại hậu quả nghiêm trọng. (Nguồn ảnh: CA TP. Hà Nội)

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của các nạn nhân kịp thời thoát ra ngoài, chia sẻ trên Tuổi Trẻ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Quốc Thắng - Phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Quân y 354 - cho biết có 2 bệnh nhân liên quan vụ cháy đang được điều trị tại khoa.

Trong đó, bệnh nhân T. (nữ giới, sinh năm 1994) chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi. Tình trạng tràn khí màng phối cần được điều trị tích cực và theo dõi sát bởi nguy cơ có thể tiến triển suy hô hấp. Ngoài ra còn bệnh nhân bị ngộ độc khí CO ở mức độ nhẹ. Bác sĩ cũng cho biết bệnh nhân nữ nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 với độ cao khoảng 3m. Các bác sĩ đã kiểm tra các cơ quan khác và chưa phát hiện tổn thương.

Bệnh nhân còn lại là anh T. (nam giới, sinh năm 1989), có tình trạng ngộ độc khí CO nặng, bỏng ở tay và cần theo dõi thêm tình trạng bỏng hô hấp, hiện được điều trị hồi sức tích cực và có biện pháp điều trị đặc hiệu là thở oxy cao áp.