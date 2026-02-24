Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, quốc gia Đông Nam Á chốt đơn 1.000 tấn gạo từ Mỹ, sẽ được miễn thuế với 172 mặt hàng

Ảnh minh họa

Indonesia đã đồng ý nhập khẩu ít nhất 1.000 tấn gạo từ Mỹ theo một thỏa thuận thương mại song phương mới, dù trước đó Tổng thống Prabowo Subianto nhiều lần khẳng định mục tiêu tự túc lương thực và hạn chế nhập khẩu gạo.

Theo các quan chức Indonesia, lượng gạo nhập khẩu từ Mỹ chỉ chiếm khoảng 0,00003% tổng sản lượng gạo quốc gia, ước đạt 34,69 triệu tấn trong năm 2025. Chính phủ nhấn mạnh quy mô nhập khẩu rất nhỏ và không ảnh hưởng đến chính sách đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Việc mua gạo nằm trong khuôn khổ thỏa thuận rộng hơn, theo đó Indonesia cam kết nhập khẩu khoảng 4,5 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, bao gồm gạo, lúa mì, đậu nành, ngô và trái cây tươi.

Ông Haryo Limanseto, người phát ngôn Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, cho biết việc nới lỏng giấy phép nhập khẩu đối với hàng nông sản Mỹ sẽ giúp các ngành công nghiệp trong nước đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, duy trì sản xuất liên tục và góp phần củng cố an ninh lương thực quốc gia.

Trước đó, Indonesia từng siết chặt kiểm soát nhập khẩu gạo loại thường và tăng cường giám sát các lô hàng trái phép nhằm bảo vệ sản xuất nội địa. Đổi lại, Indonesia sẽ được miễn thuế hoàn toàn đối với 172 sản phẩm thực phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, bao gồm trái cây nhiệt đới, cà phê, trà, gia vị, cùng các mặt hàng chiến lược như dầu cọ thô và ca cao.

Ngoài ra, Indonesia sẽ dỡ bỏ các rào cản thuế quan đối với hơn 99% hàng xuất khẩu của Mỹ, bao gồm nhiều mặt hàng nông nghiệp, đồng thời cam kết mua hàng hóa Mỹ trị giá hàng tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với phần lớn hàng nhập khẩu từ Indonesia, giảm so với mức 32% trước đây.

Một điểm đáng chú ý trong thỏa thuận là việc mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận thị trường Indonesia cho thịt bò Mỹ – quốc gia được xem là một trong những thị trường protein halal lớn nhất thế giới. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Bò quốc gia Mỹ (NCBA), Indonesia cam kết mua tối thiểu 50.000 tấn thịt bò Mỹ mỗi năm. Đáng chú ý, thịt bò đóng hộp của Mỹ sẽ được miễn thuế nhập khẩu, thay vì phải đối mặt với các rào cản thuế quan và phi thuế quan như trước.

Indonesia cũng công nhận thẩm quyền của United States Department of Agriculture (USDA) về an toàn thực phẩm và sức khỏe động vật, động thái được kỳ vọng sẽ giúp đơn giản hóa quy trình thâm nhập thị trường cho doanh nghiệp Mỹ.

Chủ tịch NCBA, ông Gene Copenhaver, nhận định thỏa thuận này mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất gia súc Mỹ khi tiếp cận quốc gia đông dân thứ tư thế giới và thị trường thịt bò halal quy mô lớn.

Ông cũng cho biết, cùng với thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Đài Loan được ký kết gần đây, các nhà sản xuất gia súc Mỹ hiện có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế hơn so với nhiều thập kỷ trước.