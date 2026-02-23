Giá vàng hôm nay 23/2: Đồng loạt tăng mạnh khi vừa mở cửa

Ngay khi vừa mở cửa phiên giao dịch ngày 23/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức từ 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt trước kỳ nghỉ Tết.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ của SJC hiện được niêm yết ở mức 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết.

Tương tự, tính đến 10h sáng nay, giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức từ 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng tới 5,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đắt hơn 5,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết trước kỳ nghỉ Tết, khi giao dịch ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vào 10h sáng 23/2.

Vì sao giá vàng tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán?

Cùng chiều với vàng trong nước, giá vàng thế giới mở đầu phiên đầu tuần tăng mạnh. Tính đến 10h ngày 23/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.165,7 USD/ounce, tăng 120,7 USD/ounce so với cuối tuần qua. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá là gần 164,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm cả thuế và phí). Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thực tế, trong tuần qua, giá vàng thế giới biến động trong bối cảnh có nhiều thị trường nghỉ Tết Nguyên đán. Cụ thể, đầu tuần, giá vàng đánh mất mốc 5.000 USD và lao dốc xuống vùng 4.936 USD, sau đó tiếp tục giảm sâu về sát 4.850 USD/ounce. Giữa tuần, giá vàng tăng trở lại và nhanh chóng chinh phục lại mốc 5.000 USD/ounce. Đáng chú ý, đến cuối tuần qua, giá vàng giao ngay có thời điểm vọt lên trên 5.070 USD/ounce trước khi tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng 5.100 USD. Nguyên nhân là do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang đã kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn, giúp vàng tăng tốc.

Nhiều người dân xếp hàng chờ mua vàng tại các chi nhánh của Bảo Tín Mạnh Hải ngay đầu năm mới. Ảnh: BTMH

Trong một bản ghi chú hôm thứ sáu (20/2), ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, nhận định giá vàng có thể tăng tới 15% trong trường hợp xung đột trên xảy ra.

Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Đồng thời, do trước thềm ngày vía Thần Tài (26/2), nên nhu cầu mua vàng được dự báo sẽ tăng mạnh. Điều này khiến thị trường vàng có thể tiếp tục biến động đáng kể trong những ngày tới.

Trong tuần này, các nhà giao dịch theo dõi chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 2, dự kiến công bố vào sáng thứ Ba (24/2). Cùng ngày này, bài phát biểu thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào buổi tối sẽ được thị trường đặc biệt quan tâm để tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách kinh tế, thương mại và địa chính trị trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, có một yếu tố có thể tác động tới thị trường vàng thế giới. Đó là thị trường Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài một tuần. Theo đó, sự trở lại của nhà đầu tư và nhu cầu vật chất từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ bổ sung thanh khoản, đồng thời có thể tạo thêm động lực cho thị trường vàng trong ngắn hạn.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy, phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư vẫn lạc quan về giá vàng. Cụ thể, trong số 13 nhà phân tích Phố Wall, có 69% dự báo vàng sẽ bứt phá trên 5.100 USD/ounce, và chỉ 8% cho rằng giá giảm, 23% nhận định thị trường đi ngang.

Về phía nhà đầu tư cá nhân, 63% trong tổng số 298 người tham gia khảo sát trực tuyến kỳ vọng vàng tiếp tục tăng, trong khi đó có 18% dự báo giảm và 19% cho rằng giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Giá vàng thế giới tăng mạnh ngay phiên đầu tuần. Ảnh: KT

Trên thực tế, hầu hết các chuyên gia vẫn nghiêng về xu hướng tăng của vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mốc 5.100 USD/ounce sẽ là ngưỡng then chốt quyết định liệu vàng có thể bước vào một chu kỳ tăng mới hay không.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, giá vàng đã chạm đáy kể từ đợt bán tháo cuối tháng 1/2026 và đang phục hồi. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, nếu căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang thì giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Đồng quan điểm, ông John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, chia sẻ với Kitco rằng, diễn biến giá vàng sau phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ cho thấy vàng vẫn còn nhiều động lực tăng giá.