Thiếu nhiên liệu trầm trọng, Bộ trưởng Cuba cảnh báo 5 triệu người dân đối mặt với 1 cuộc khủng hoảng

Người dân đi lại trên một con đường tại thủ đô Havana, Cuba, ngày 6/2. Ảnh: AFP

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 20/2 với hãng AP, Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal Miranda cho biết, các lệnh cấm vận trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Cuba mà còn đe dọa đến "an toàn cơ bản của con người". Tình trạng này thậm chí có thể đẩy sinh mạng con người vào cảnh nguy hiểm.

Theo Bộ trưởng Jose Angel Portal Miranda, 5 triệu người Cuba hiện đang mắc bệnh mãn tính sẽ đứng trước nguy cơ mất khả năng tiếp cận thuốc men và điều trị, khi Mỹ tăng cường phong tỏa nguồn cung dầu cho quốc gia này. Trong số đó, có khoảng 16.000 bệnh nhân ung thư cần xạ trị và 12.400 người cần hóa trị.

Đáng chú ý, các nhóm người sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bệnh nhân tim mạch, chấn thương chỉnh hình, ung bướu và những người cần thiết bị điện tử để duy trì sự sống.

Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal Miranda. Ảnh: AP

Chưa hết, theo Bộ trưởng, dịch vụ điều trị bệnh thận và cung cấp xe cứu thương ở Cuba cũng phải chịu nhiều tác động. Cụ thể, xe cứu thương không có xăng để vận chuyển các bệnh nhân cần cấp cứu. Các bệnh viện liên tục mất điện vì các nhà máy điện ở Cuba đang thiếu nhiên liệu.

Trên thực tế, hệ thống y tế của Cuba trước đó đã rơi vào tình trạng khó khăn do thiếu vật tư, nhân lực và cả thuốc men. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, cuộc khủng hoảng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Cuba rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng. Thậm chí, những chuyến bay chở vật tư thiết yếu cũng bị đình chỉ. Nguyên nhân là do Chính phủ Cuba cho biết hiện nước này không thể tiếp nhiên liệu cho máy bay ở các sân bay trong nước.

Các bác sĩ hỗ trợ ca sinh tại Bệnh viện Phụ sản Ramon Gonzalez ở Havana, ngày 20/2. Ảnh: AP

Hiện tại, Chính phủ Cuba đang nỗ lực để đối phó tình trạng thiếu hụt năng lượng. Thực tế, các tấm pin mặt trời đã được lắp đặt tại phòng khám. Đồng thời, chính quyền ưu tiên chăm sóc trẻ em và người cao tuổi.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Jose Angel Portal Miranda, một số công nghệ sử dụng nhiều năng lượng như chụp CT và xét nghiệm đã bị hạn chế. Điều này cũng đồng nghĩa bác sĩ phải dựa vào những phương pháp cơ bản hơn để điều trị và bệnh nhân cũng không còn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc chuyên sâu.

Cuba đang thiếu nhiên liệu nghiêm trọng

Một người phụ nữ đốt nến khi nhà bị mất điện ở thủ đô Havana, Cuba, ngày 28/1. Ảnh: AFP

Trên thực tế, Cuba chỉ tự sản xuất và đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu nhiên liệu trong nước. Do đó, quốc gia này phải phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu là từ Venezuela và Mexico. Nhưng nguồn cung này bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ tháng 1/2026, khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế đối với tất cả các nước cung cấp dầu cho Cuba, nên buộc Mexico phải ngừng các chuyến hàng vận chuyển nhiên liệu tới quốc gia này.

Trước đó, vào ngày 9/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tình hình ở Cuba đang khá nghiêm trọng và Nga đang thảo luận với Cuba về cách thức khả thi để giải quyết các vấn đề đó, hoặc ít nhất là cung cấp mọi hỗ trợ có thể.

Cuba không chỉ cần nhiên liệu hàng không mà còn phụ thuộc vào dầu nhập khẩu để vận hành các nhà máy nhiệt điện. Thực tế là thiếu nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến Cuba năm 2025 trải qua tình trạng mất điện diện rộng.

Đáng chú ý, Mexico và Trung Quốc cũng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối các hành động của Mỹ đối với Cuba, đồng thời cảnh báo rằng động thái của Mỹ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, nguồn cung cấp thực phẩm và các dịch vụ cơ bản khác cho người dân Cuba.

Ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại Havana, ngày 12/1. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 9/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thông báo quốc gia này sẽ tạm dừng đơn hàng xuất khẩu nhiên liệu cho Cuba vì các đe dọa thuế quan. Nhưng Mexico sẽ tăng cường hỗ trợ Cuba ở các phương diện khác. Trong đó có hai tàu hải quân sẽ đưa 800 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba.

Trên thực tế, hệ thống y tế Cuba vận hành theo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân và miễn phí. Các phòng khám địa phương ở quốc đảo này gần như hiện diện ở mỗi khu phố và thuốc men được nhà nước trợ cấp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây và nhất là sau đại dịch Covid-19, nhiều bệnh viện ở Cuba bị xuống cấp nhanh chóng. Hơn nữa, do tình trạng thiếu thuốc men nên buộc nhiều người bệnh phải tìm mua trên chợ đen.

Bài tham khảo nguồn: BBC, Reuters