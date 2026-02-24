Ngoại trưởng Cuba cáo buộc Mỹ đang tìm cách tạo ra một thảm họa

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu. Ảnh: VCG

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu. Ảnh: VCG

Ngày 23/2 (theo giờ địa phương), phát biểu tại hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một thảm họa nhân đạo ở nước này thông qua việc phong tỏa nguồn cung dầu mỏ.

Trên thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt nguồn cung dầu chủ chốt từ Venezuela sang Cuba, sau khi tiến hành tập kích, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đồng thời, Mỹ cũng đe dọa trừng phạt các quốc gia bán dầu cho Cuba. Đáng chú ý, vào tuần trước, Tổng thống Trump đã yêu cầu Havana đạt được một thỏa thuận với nước Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Cuba: "Mỹ hiện đang áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng và có ý định tạo ra một thảm họa nhân đạo, và lấy cớ với tuyên bố phi lý rằng Cuba là mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia của họ".

Ông nhấn mạnh Cuba không đe dọa Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Ngoại trưởng Bruno Rodriguez nhấn mạnh, Cuba không phải là nước theo đuổi các chiến lược an ninh kiểu Học thuyết Monroe với mục tiêu thống trị, đồng thời cũng không phải là quốc gia đưa quân ra nước ngoài hay xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước khác.

Ông Rodriguez nói: "Việc giữ thái độ thờ ơ trước những nỗ lực áp đặt một sự chuyên chế toàn cầu sẽ đặt ra nguy cơ cho tất cả các quốc gia, không có ngoại lệ. Cuba không tấn công bất kỳ ai, nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình".

Phát biểu sau đó tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez khẳng định, Cuba sẽ ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo, "mặc dù sẽ phải chịu đựng sự thiếu thốn và khó khăn".

Trước đó, vào ngày 13/2, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về tình hình khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Cuba.

Cuba hiện có 9,6 triệu dân. Quốc gia này đã chịu lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ từ năm 1962 và đang chìm trong khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với tình trạng mất điện kéo dài cùng với thiếu hụt nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm.

Người dân Cuba đang chịu nhiều khó khăn do thiếu điện, nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm.

Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt những biện pháp phong tỏa nhằm vào Cuba

Ngày 18/2 vừa qua, Giới chức cấp cao Nga đã tiếp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tại Moscow. Đồng thời, giới chức cấp cao của Nga cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa nhằm vào Cuba, nhất là trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua khủng hoảng năng lượng với tình trạng mất điện và thiếu nhiên liệu nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, đồng thời sau đó được Tổng thống Vladimir Putin tiếp kiến trong cùng ngày.

Ngoại trưởng Cuba trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, ngày 18/2. Ảnh: AFP

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ kế hoạch phong tỏa đường biển đối với Cuba. Ông cũng cho biết, cùng với phần lớn cộng đồng quốc tế, Nga phản đối các biện pháp siết chặt cấm vận khiến Cuba gặp khó khăn trong việc nhập khẩu dầu cho các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu. Theo ông, Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba và người dân Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Tiếp đến, trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin, người đứng đầu nước Nga khẳng định, Moscow không chấp nhận các biện pháp hạn chế nhằm vào Cuba. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga luôn đứng về phía Cuba trong cuộc đấu tranh vì độc lập và quyền tự quyết con đường phát triển.

Trước đó, vào ngày 12/2, tờ báo Izvestia đưa tin, Nga dự kiến sẽ cung cấp dầu mỏ cho Cuba trong khuôn khổ hoạt động viện trợ "nhân đạo". Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết: "Theo thông tin chúng tôi nắm được, Nga dự kiến sẽ sớm cung cấp dầu cũng như các sản phẩm từ dầu mỏ cho Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo".