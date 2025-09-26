Vừa thi xong Nam vương Quốc tế 2025, Đoàn Công Vinh thẳng tiến sang Nam vương Toàn cầu 2025

Tối 25/9, tại Thái Lan đã diễn ra chung kết cuộc thi Mr International 2025. Đại diện Việt Nam Đoàn Công Vinh dừng chân ở Top 10. Trước đó, anh giành loạt giải phụ, là thí sinh đầu tiên vào Top 20 chung kết nhờ chiến thắng phần bình chọn và đoạt giải Gương mặt đại diện của nhà tài trợ mỹ phẩm.

Đêm chung kết Mr International 2025 được cộng đồng fan nhan sắc khen ngợi “mãn nhãn” với dàn thí sinh đẹp đồng đều, hầu hết sở hữu hình thể như tạc, gương mặt nam tính, cuốn hút. Các phần trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng, sôi động.

Đoàn Công Vinh lọt top 10 Mr International 2025.

Chia sẻ về việc dừng chân ở Top 10, Đoàn Công Vinh nói: “Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả Top 10 Mr International 2025. Như mọi người xem trực tiếp đêm chung kết đã thấy, thí sinh năm nay rất mạnh, mỗi người bước lên sân khấu đều tỏa sáng. Đối với tôi, kết quả Top 10 là thành quả của cả một hành trình nỗ lực không ngừng, và cũng là sự động viên to lớn từ công chúng, bạn bè, người thân đã luôn sát cánh ủng hộ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, người hâm mộ trong và ngoài nước, ekip hỗ trợ đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình tham gia Mr International 2025”.

Đoàn Công Vinh cũng cho biết anh đã học hỏi được rất nhiều từ những ngày tham gia Mr International 2025: “Càng ngày tôi càng biết cách đối diện và chấp nhận bản thân, kể cả những khuyết điểm. Trước đây, tôi luôn sợ bị chê cười, sợ không làm được. Nhưng chính cuộc thi lần này đã cho tôi bài học quý giá: muốn thành công thì không được để nỗi sợ lấn át. Tôi đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, và quan trọng nhất là được học hỏi, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Tất cả giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ở hiện tại” – Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đại diện Việt Nam tiếp tục thi Nam vương Toàn cầu 2025.

Trong những ngày dự thi, anh tiết lộ không ngại đọc các thông tin trái chiều về mình, có lúc hơi chạnh lòng khi nhớ lại những lời chê bai, cười cợt từ các cuộc thi nhỏ trước đây. Những chê bai đó từng khiến anh thiếu tự tin, e sợ nhưng hiện tại đã biết đón nhận với tâm thế thoải mái và sẵn sàng tiếp thu góp ý để hoàn thiện bản thân. “Vinh cảm ơn những lời chê bai đã giúp Vinh ngày càng trưởng thành và đủ bản lĩnh để bước ra những đấu trường lớn nhất thế giới” – anh nói.

Với khát khao học hỏi và khẳng định bản thân, Đoàn Công Vinh đã khiến dư luận bất ngờ, thậm chí “choáng váng”, khi vừa ghi dấu ấn Top 10 Mr International 2025, anh đã lập tức xuất hiện tại Mister Global 2025 để tiếp tục chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mister Global 2025 được tổ chức tại Thái Lan nhưng ở một địa phương khác. Ngay sau khi khép lại chung kết Mr International 2025 và nhận được lời mời tham dự Mister Global 2025, Đoàn Công Vinh đã nhanh chóng chuẩn bị hành lý, di chuyển sang địa điểm mới để kịp góp mặt trong những hoạt động đầu tiên của cuộc thi.

Trước đó, Trần Mạnh Kiên – Á vương 3 Manhunt International 2022 – được công bố là đại diện Việt Nam dự thi Mister Global 2025. Trần Mạnh Kiên sinh năm 1992, đến từ Vĩnh Phúc, từng vào Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2013, Top 10 Mister Vietnam 2019. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ phía Giám đốc Quốc gia Mister Global 2025, Trần Mạnh Kiên đã xin phép rút lui ngay sát giờ lên đường vì mẹ bị bệnh nặng, cần chăm sóc. Do đó, Top 10 Mr International 2025 Đoàn Công Vinh đã không chần chừ nhận lời tham dự Mister Global 2025, sẵn sàng lên đường với hành trình mới. Được biết, sở dĩ Đoàn Công Vinh có thể lập tức trở thành đại diện Việt Nam tại Mister Global 2025 bởi hai cuộc thi đều có chung một Giám đốc Quốc gia, việc anh được cử dự thi hoàn toàn hợp lệ.

“Một hành trình khép lại sẽ mở ra hành trình mới. Tôi rất vui mừng khi nhận được đề nghị tiếp tục thi Mister Global 2025. Tôi không ngại thử thách, ngại học hỏi, trong tôi vẫn luôn cháy bỏng khát khao được tiếp tục chinh chiến, thử sức mình tại những đấu trường mới. Tôi cũng rất tự hào khi được chọn đại diện Việt Nam thi Mister Global 2025” – Đoàn Công Vinh cho biết.

Theo anh, khi dự thi Mr International 2025, anh đã chuẩn bị khá kỹ về đồ đạc, trang phục, vì vậy vẫn còn những set trang phục phù hợp để tham gia Mister Global 2025. Song song với đó, ekip hỗ trợ từ Việt Nam sẽ gấp rút chuẩn bị cho anh những trang phục mới, bao gồm cả trang phục dân tộc. Hiện tại, Đoàn Công Vinh đang rất dồi dào “lửa” chinh chiến tại Mister Global 2025, dù hai tuần dự thi Mr International 2025 với lịch trình dày đặc khiến anh khá vất vả.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh cao 1m82, nặng 77kg, số đo 98-76-98. Trước Top 10 và giải Nam vương Ảnh tại Mr International 2025, anh từng giành Top 10, giải Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới… tại cuộc thi Man of the World 2024 (Nam vương Thế giới).

Hiện Đoàn Công Vinh đã có mặt và sẵn sàng cho những hoạt động đầu tiên của Mister Global 2025.