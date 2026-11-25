Màn tương tác của Á hậu Vũ Thúy Quỳnh với cư dân mạng về chuyện sinh thêm con đang thu hút sự chú ý.

Sau khi sinh con đầu lòng, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh thoải mái chia sẻ cuộc sống mẹ bỉm trên mạng xã hội. Mới đây, người đẹp 9x đăng tải khoảnh khắc bế con gái nhỏ trên mạng xã hội. Trong ảnh, nàng hậu diện đồ ngủ giản dị, ôm nhóc tỳ và nở nụ cười rạng rỡ.

Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Vũ Thuý Quỳnh: "Hợp đẻ quá chị", Vũ Thúy Quỳnh liền đáp lại: "Đẻ tiếp luôn". Câu trả lời này khiến nhiều người nghi vấn cho rằng cô sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch có con thứ 2. Tuy nhiên số khác lại cho rằng đây chỉ là bình luận nói chuyện trêu đùa của cô mà thôi.

Khi một cư dân mạng nhận xét nhóc tỳ có phần miệng giống bố Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh cũng vui vẻ phản hồi: "Cái miệng y chang bố luôn ý".

Sau khi sinh con đầu lòng, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh thoải mái chia sẻ cuộc sống mẹ bỉm trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Bình luận của người đẹp 9x khiến netizen cho rằng cô đang sẵn sàng kế hoạch có con thứ 2. Ảnh: FBNV

Ngày 18/11, Vũ Thúy Quỳnh lần đầu công khai hình ảnh con gái đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm sau thời gian giữ kín chuyện sinh nở. Bé gái được bố mẹ đặt tên thân mật là Summer. Trong loạt ảnh gia đình, cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi đón thêm thành viên mới.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm công khai mối quan hệ vào cuối năm 2025. Đến tháng 8/2026, cặp đôi xác nhận tin vui mang thai con chung. Sự xuất hiện của bé Summer đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm của cả hai. Sau khi trở thành mẹ, nàng hậu cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc rạng rỡ và thần thái tươi tắn.

Cô công khai mối quan hệ với doanh nhân Đức Phạm vào cuối năm 2025. Đến tháng 8/2026, cả hai chia sẻ tin vui chuẩn bị đón con chung. Ảnh: FBNV

Sau khi trở thành mẹ, nàng hậu tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả qua những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tiếp đó, cô góp mặt trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 trước khi đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Vũ Thúy Quỳnh từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 và Á quân 3 The New Mentor 2023. Ảnh: FBNV