Vừa rời OPEC, ‘ông trùm’ dầu mỏ chốt bán ngay 20 triệu thùng dầu cho một nước đồng minh của Mỹ, không cần vận chuyển qua eo biển Hormuz

Nhật Bản đã quyết định mua thêm 20 triệu thùng dầu thô từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong bối cảnh Tokyo tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung thay thế vì eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Nikkei đưa tin thỏa thuận được hoàn tất sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Ryosei Akazawa, với Bộ trưởng Công nghiệp UAE tại Abu Dhabi vào thứ Ba (6/5). Sau cuộc gặp, ông Akazawa nói với báo giới rằng ông đã đề nghị UAE tăng nguồn cung dầu cho Nhật Bản.

Khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản đến từ UAE. Quốc gia Trung Đông này vừa rời khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào tuần trước và dự kiến sẽ tăng dần sản lượng dầu. Điều này có thể dẫn đến sự hợp tác sâu rộng hơn với Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng.

Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Nhật Bản, năm 2025, Nhật Bản tiêu thụ 2,36 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Như vậy, 20 triệu thùng dầu bổ sung từ UAE có thể đáp ứng nhu cầu trong 8 – 9 ngày.

Cảng Fujairah trên bờ biển phía đông của UAE nằm trên Vịnh Oman, cho phép xuất khẩu dầu thô mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, sự ổn định trong khu vực vẫn là yếu tố then chốt để sử dụng tuyến đường thay thế. Theo chính quyền UAE, các cơ sở dầu mỏ ở Fujairah đã bị máy bay không người lái của Iran tấn công hôm thứ Hai (5/5).

Nhật Bản phụ thuộc vào hơn 90% nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Do xung đột kéo dài, nước này đã tăng cường tiếp cận các nhà sản xuất dầu khác để đảm bảo nguồn cung. Tháng trước, Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận mua 1 triệu thùng dầu thô từ Mexico.

Chính phủ cho biết khoảng 60% lượng dầu mà Nhật Bản cần trong tháng này có thể được cung cấp không qua eo biển Hormuz. Phần còn lại 40% sẽ được giải phóng từ các kho dự trữ trong nước.

Theo Nikkei﻿