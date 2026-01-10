Vừa phát hiện rất nhiều dầu tại ngoài khơi Việt Nam, công ty Mỹ lập tức huy động nửa tỷ USD

Murphy Oil Corp. (mã chứng khoán NYSE: MUR) vừa thông báo chốt phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu cao cấp (senior notes) với kỳ hạn 8 năm, đáo hạn vào năm 2034.

Theo thông tin công bố, trái phiếu này có lãi suất cuống phiếu là 6,50% và được bán ngang mệnh giá.

Đợt phát hành được thực hiện theo quy chế đăng ký tự động (shelf registration) với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), với Bank of America Securities đóng vai trò là ngân hàng đầu mối trong nhóm bảo lãnh phát hành.

Nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu mới sẽ được Murphy Oil sử dụng để mua lại toàn bộ các khoản nợ cũ có lãi suất thấp hơn nhưng sắp đáo hạn, bao gồm lô trái phiếu lãi suất 5,875% đáo hạn năm 2027 và lô có lãi suất 6,375% đáo hạn năm 2028.

Phần còn lại sẽ được dùng để trả nợ vay từ hạn mức tín dụng quay vòng (revolving credit facility) và phục vụ các mục đích hoạt động chung của doanh nghiệp. Về mặt kỹ thuật, đây là hoạt động đảo nợ nhằm kéo dài kỳ hạn thanh toán, giảm áp lực dòng tiền trong ngắn hạn.

Mới đây, doanh nghiệp Mỹ công bố những kết quả khả quan từ hoạt động thăm dò tại Việt Nam. Cụ thể, giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng - 2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17 thuộc bể Cửu Long đã cho kết quả thử vỉa đạt lưu lượng khoảng 6.000 thùng dầu/ngày.

Các dữ liệu mới nhất được công bố đầu tháng 1/2026 cho thấy trữ lượng thu hồi ước tính tại đây đã vượt mức 430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE), cao hơn đáng kể so với các dự báo thận trọng trước đó.

Xét về sức khỏe tài chính, đợt phát hành diễn ra trong bối cảnh Murphy Oil vừa chịu sự điều chỉnh xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức quốc tế. S&P Global Ratings và Moody's mới đây đã có động thái hạ bậc tín nhiệm đối với nợ tín chấp của công ty xuống mức BB/Ba3.

Nguyên nhân được Moody's chỉ ra là do Murphy Oil đã tăng hạn mức vay vốn lưu động từ 1,35 tỷ USD lên 2 tỷ USD. Việc gia tăng hạn mức này đặt các trái chủ nắm giữ trái phiếu tín chấp vào vị thế rủi ro hơn so với các ngân hàng cấp vốn lưu động trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp.

Bất chấp áp lực về xếp hạng tín dụng, Murphy Oil vẫn duy trì tham vọng lớn với ngân sách đầu tư (CAPEX) năm 2026 dự kiến từ 1,1 - 1,3 tỷ USD. Trong danh mục đầu tư đa dạng từ đá phiến tại Bắc Mỹ đến các dự án ngoài khơi ở Vịnh Mexico và Bờ Biển Ngà, việc phát triển mỏ Hải Sư Vàng tại Việt Nam được khẳng định là trụ cột tăng trưởng trọng yếu để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Theo điều khoản, trái phiếu có cơ chế không mua lại trước hạn (non-call) trong 3 năm đầu. Từ 15/2/2029, công ty được quyền mua lại với giá 103,25% mệnh giá, giảm dần về mệnh giá vào năm 2031. Đợt phát hành dự kiến hoàn tất thanh toán vào ngày 23/1/2026. Trước đó, tháng 9/2024, Murphy Oil cũng đã huy động 600 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 2032 lãi suất 6%, hiện giao dịch quanh mức 99% mệnh giá.