HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vừa lộ diện xe máy điện VinFast Vero X mới: Đi 262km/sạc, giá gần 35 triệu nhưng có thể mua được rẻ hơn

Quang Hiếu |

VinFast Vero X có giá chỉ ngang Honda Vision.

Cách đây chưa lâu, VinFast đã chính thức cho ra mắt loạt xe máy điện có pin tháo rời, gồm Feliz, Feliz Lite, và Vero X. Trong khi mẫu Feliz và Feliz Lite đã xuất hiện ảnh thật, mẫu Vero X mới đây đã lộ một số bức ảnh thực tế, đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Xe máy điện VinFast Vero X đi 262km/sạc đã lộ diện, giá chỉ ngang Vision - Ảnh 1.

VinFast Vero X được phát triển từ Vento nên có thiết kế tương tự.

VinFast Vero X thực chất được phát triển từ mẫu Vento; do đó, xe có thiết kế gần như tương tự với mẫu xe này. Trong khi Feliz được định vị ở phân khúc phổ thông, VinFast định vị Vero X ở phân khúc cận cao cấp, do vậy được trang bị thêm nhiều công nghệ, tính năng khác biệt.

Trong thông báo trước đây, VinFast cho biết Vero X trang bị khóa thông minh Smart Key, màn hình màu dạng TFT.

Xe máy điện VinFast Vero X đi 262km/sạc đã lộ diện, giá chỉ ngang Vision - Ảnh 2.

VinFast Vero X trang bị khóa thông minh Smart Key.

VinFast Vero X được thiết kế để có thể lắp thêm một pack pin tháo rời, đặt trong cốp xe. Khi không lắp, dung tích cốp xe đạt 35 lít. Khi sử dụng 2 pin, xe có thể đi được tới 262 km mỗi lần sạc; khi sử dụng 1 pin, quãng đường đi được giảm còn khoảng một nửa - đạt 134 km.

VinFast Vero X có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h - cũng là con số cao nhất mà xe mô tô được phép di chuyển ở Việt Nam (trong điều kiện phù hợp). Xe có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe máy điện VinFast Vero X đi 262km/sạc đã lộ diện, giá chỉ ngang Vision - Ảnh 3.

Baga sau của VinFast Vero X có phần giống với loại được trang bị trên mẫu Evo200.

VinFast niêm yết mẫu Vero X với giá 34,9 triệu đồng, nhưng đang áp dụng chương trình ưu đãi trong năm nay, đưa giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn 30,712 triệu đồng. Đây là mức giá được xem là rất hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh với các mẫu xe máy xăng như Yamaha Janus hay Honda Vision.

Song, một điểm mạnh khác của VinFast Vero X cần nhắc tới là xe đi kèm chế độ bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin; các mẫu xe máy xăng tương tự có thời hạn bảo hành chỉ khoảng 3 năm. 

Xe máy điện VinFast Vero X đi 262km/sạc đã lộ diện, giá chỉ ngang Vision - Ảnh 4.

Ảnh đồ họa VinFast Vero X.

Hiện nay, VinFast đang triển khai 3 dòng xe máy điện khác nhau, lần lượt là xe liền pin, xe có pin tháo rời, và xe đổi pin. Ba dòng xe với các cấu hình khác nhau có thể đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Dòng xe đổi pin là dòng xe mới nhất được giới thiệu, sẽ ra mắt vào tháng sau. Các dòng xe đổi pin gồm Evo Max, Feliz Max, Vero X Max, và Drift Max, có giá bán lần lượt là 20 triệu đồng, 24,9 triệu đồng, 33,9 triệu đồng, và 39,9 triệu đồng.

Việc đổi pin có thể diễn ra tại các trạm đổi pin của VinFast và các trạm nhượng quyền, dự kiến đạt 50.000 trạm ngay trong năm nay, trước khi đạt 150.000 trạm vào năm sau. Để dễ hình dung hơn về quy mô, cần lưu ý rằng mạng lưới trạm xăng tại Việt Nam có 17.000 trạm.

Bảng tóm lược thông số các mẫu xe máy điện dùng pin tháo rời của VinFast:

 

Vero XFelizFeliz Lite
Phân khúcCận cao cấpPhổ thôngPhổ thông (cho học sinh, người chưa có bằng lái)
Kích thước (DxRxC)1.858 x 690 x 1.100 mm1.920 x 694 x 1.140 mm1.920 x 694 x 1.140 mm
Chiều cao yên770 mm780 mm780 mm
Trọng lượng92 kgKhông nêu rõKhông nêu rõ
Pin2 pin (1 cố định + 1 tháo rời, mỗi pin 2,4 kWh)

2 pin (1 cố định + 1 tháo rời, mỗi pin 2,4 kWh)

2 pin (1 cố định + 1 tháo rời, mỗi pin 2,4 kWh)

Quãng đường

 

1 pin - 2 pin		134 km – 262 km134 km – 262 km

 

134 km – 262 km

 

Động cơBLDC Inhub, 2.250 WBLDC Inhub, 2.800 WBLDC Inhub, 2.800 W
Tăng tốc0–50 km/h trong 15 giây<16 giây<16 giây
Tốc độ tối đa70 km/h70 km/h48 km/h
Trang bị công nghệMàn hình màu TFT, Smart Key, cốp 35L (không lắp pin phụ)Cốp 34L (không lắp pin phụ)Cốp 34L (không lắp pin phụ)
Phanh & Giảm xócPhanh đĩa trước, phanh cơ sau, giảm xóc trước ống lồng thủy lực, sau giảm xóc đôiKhông nêu chi tiếtKhông nêu chi tiết
ĐènFull LED, pha LED ProjectorLED LED
Màu sắcTrắng ngọc trai, đen nhám, xanh rêu, xanh oliuĐen bóng, xanh rêu, xanh oliu, trắng ngọc trai, vàng cát (riêng Feliz)Đen bóng, xanh rêu, xanh oliu, trắng ngọc trai
Giá niêm yết34,9 triệu đồng25,9 triệu đồng25,9 triệu đồng
Giá ưu đãi Từ 30.712.000 đồngTừ 22.792.000 đồngTừ 22.792.000 đồng
Bảo hành6 năm cho xe, 8 năm cho pin

6 năm cho xe, 8 năm cho pin

6 năm cho xe, 8 năm cho pin

Thời điểm bánTháng 9/2025Có sẵn tại đại lýTháng 9/2025
Tags

VINFAST

xe điện

Xe máy điện

VinFast Vero X

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại